‘IS kan vijf keer dood worden verklaard en toch weer de kop opsteken’

Het huis waar IS-leider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi stierf in Atme, in het noordwesten van Syrië. Beeld Aaref Watad / AFP

Donderdagochtend maakten de Amerikanen bekend dat de leider van IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, dood is. Wat is er precies gebeurd?

‘Dat is nog niet helemaal duidelijk. Amerikaanse commando’s hebben ’s nachts het huis aangevallen waar al-Qurayshi verbleef. Verschillende andere bewoners van het huis zijn daarbij om het leven gekomen, waaronder kinderen. De VS zeggen dat dat komt doordat al-Qurayshi zichzelf opblies tijdens de aanval. Dat klinkt aannemelijk, maar het duurt nog even voordat we weten hoe alles precies is gelopen.’

IS was laatst ook al in het nieuws, omdat het probeerde om een groot aantal aanhangers uit een gevangenis van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) te bevrijden. Was dit een vergeldingsactie van de Amerikanen?

‘Dat denk ik niet, het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen maanden aan deze operatie gewerkt. Maar het kwam Biden zeker goed uit dat hij op dit moment kon toeslaan.

‘Die gevangenisuitbraak was een buitengewoon spectaculaire operatie, waarbij waarschijnlijk zo’n tweehonderd hoge IS-strijders zijn ontsnapt. Die zullen zich nu gaan verschuilen in de woestijn ten westen van de rivier de Eufraat.

‘De uitbraak is overigens niet volledig geslaagd, er zaten waarschijnlijk meer dan drieduizend jihadisten in de gevangenis. De SDF heeft de gevangenis inmiddels weer in handen, maar dat dat elf dagen duurde is wel een propagandaoverwinning voor IS.’

We hebben al een tijdje weinig gehoord over IS, wat is de situatie nu in het gebied dat zij voorheen in handen hadden?

In Noordoost-Syrië is de situatie buitengewoon complex. Dat gebied wordt gecontroleerd door de SDF, waarbinnen de Koerdische militie YPG de overhand heeft. Maar er zijn nog een aantal andere partijen actief. De Amerikanen zijn aanwezig om de Koerden de steunen, de Russen monitoren de situatie namens Assad, en Turkije is in oorlog is met de Koerdische PKK, waarvan de leden de dienst uitmaken binnen de YPG, en voert voortdurend bombardementen uit op Koerdische doelen.

‘Het is goed om je te realiseren dat de SDF behoorlijk sterk is. Ze hebben veel ervaren leiders en hun strijders zijn getraind en uitgerust door de Amerikanen. Maar in het gebied dat ze controleren wonen meer Arabieren dan Koerden. Daardoor is hun legitimiteit niet vanzelfsprekend.

‘In Irak is IS verdreven door sjiitische milities die gesteund worden door Iran. Dat zorgt voor frictie met bijvoorbeeld de soennitische inwoners van Mosul. In hun ogen heeft de ene bezetter plaatsgemaakt voor de andere. Het is geen hogere wiskunde dat die wrok zich op termijn kan gaan uiten. Mensen die van de milities af willen, worden nu in de armen van groepen als IS gedreven.’

Hoe groot is de kans dat IS echt een comeback maakt?

‘Dat is lastig te voorspellen, dit is een regio waar IS vijf keer dood kan worden verklaard en toch weer de kop op steekt. Ook voor de gevangenisuitbaak pleegde IS met regelmaat aanslagen, vorig jaar zo’n 1.400. Helemaal weg zijn ze dus nooit geweest.

‘De gevangenisuitbraak vond plaats tegelijkertijd met aanslagen van IS in Irak. Waarschijnlijk is er dus maanden gewerkt aan de planning van die operatie, inclusief communicatie over de grens. Dat wijst erop dat ze sterker zijn dan sommigen dachten.

Is er iets dat Westerse landen als Nederland kunnen doen om de terugkeer van IS tegen te houden?

‘De SDF is al jaren boos dat westerse landen hun burgers niet ophalen uit de gevangeniskampen. De regering daar is een houtje-touwtjeregering, die kunnen onze burgers niet nog jarenlang vasthouden. De gevangenis waar die uitbraak plaatsvond was een voormalige school.

‘Voor de regionale veiligheid zou het dus goed zijn als westerse landen hun mensen weghalen. Maar Nederland is daar nog niet erg happig op. Gisteren werd bekend dat vijf Nederlandse vrouwen en hun elf kinderen zijn opgehaald uit een SDF-kamp om in Nederland terecht te staan. Maar daar móést de regering wel handelen.

‘De rechter in die zaak zei in november: ‘Als je deze vrouwen wil berechten, moeten ze lijfelijk aanwezig kunnen zijn.’ Dat willen die vrouwen zelf ook graag. Nederland moest dus wel handelen, anders zou de rechter de strafvervolging beëindigen. Dat wil de regering absoluut niet, want dan krijg je straffeloosheid.

‘Maar er zitten nog meer Nederlandse vrouwen in die kampen, we weten niet precies hoeveel omdat er voortdurend mensen ontsnappen. Zij en hun kinderen zijn waarschijnlijk getraumatiseerd. Iedereen die deze regio in de gaten houdt vindt dat zorgelijk.’