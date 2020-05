Is Jesus P. een gewiekste crystal meth-maker of slachtoffer van een drugsbende?

In het Gelderse dorp Achter-Drempt werd afgelopen vrijdag een volgens de politie ‘enorm’ crystal meth-laboratorium aangetroffen. Beeld ANP

Aanvankelijk schrok de Mexicaanse Jesus P. (40) toen hij 441 dagen geleden een politiewapen op zich gericht kreeg. ‘Ik zag een rood lichtje op me schijnen.’ Maar, stelt hij maandag in de Haagse rechtbank: ‘Het was ook wel fijn.’ Want, legt hij uit, ‘in de Nederlandse gevangenis zitten, is beter’ dan ‘onder bedreiging’ werken in een crystal meth-laboratorium.

Op 26 februari 2019 werd de Mexicaan samen met vijf andere verdachten aangehouden in een loods in Wateringen. Bij de inval werden tevens honderden kilo’s drugs gevonden, waaronder zo’n 500 kilo van de ‘verslavende en bijna verwoestende’ drug crystal meth. De straatwaarde: ongeveer 80 miljoen euro.

En dat is inmiddels niet meer uitzonderlijk. Afgelopen vrijdag nog arresteerde de politie in het Gelderse Achter-Drempt drie verdachten: een Colombiaan, een Mexicaan en een Amerikaan. Bij de inval werd onder meer crystal meth ter waarde van 10 miljoen euro aangetroffen. En in mei vorig jaar trof de politie eveneens drie Mexicanen aan op een drugsboot in Moerdijk.

En dat terwijl er in Nederland nauwelijks markt is voor de drug die vooral bekend is geworden door de serie Breaking Bad. Aangenomen wordt dat de hier geproduceerde crystal meth vooral bedoeld is voor de export, en dat Nederland dankzij een goede infrastructuur wordt gezien als een handig distributieland. Van hieruit wordt de drug verscheept naar landen als Duitsland, Letland, Estland en Australië. Bovendien vermoedt justitie dat de buitenlandse opdrachtgevers Nederland aantrekkelijk vinden als productieland: de straffen voor drugsdelicten zijn relatief laag en dankzij de al bestaande synthetische drugsindustrie kunnen de criminelen hier makkelijk aan grondstoffen komen.

Arrestatieteam in het Gelderse dorp Achter-Drempt waar afgelopen vrijdag een crystal meth-laboratorium werd opgerold. Beeld ANP

Dader of slachtoffer?

Maar over de internationale criminele wereld die achter de crystal meth-laboratoria schuilgaat, wordt in de Haagse rechtszaal maandag niet gesproken. Tijdens de zitting draait het vooral over de vraag of Jesus P. een dader of een slachtoffer is.

Volgens P. – een tengere verschijning die ineengedoken in zijn donkere winterjas zit – is hij het slachtoffer van mensenhandel. In eigen land werkte hij als fitnessinstructeur toen hij via een klant het aanbod kreeg om in Nederland te komen werken in de bouw. Hij zou drie keer zo veel verdienen. Maar eenmaal hier, vertelt de verdachte, werd hij naar een Rotterdams appartement gebracht en werd zijn paspoort ingenomen.

In een geblindeerde bus werd hij elke ochtend om zes uur opgehaald en naar een loods gebracht. Daar moest hij schoonmaken, stelt hij.

Wat moest u schoonmaken, wil de rechter weten. ‘Want als ik de foto’s van de loods bekijk, denk ik niet dat het schoonmaken echt is gelukt.’

‘Een soort staafjes’, antwoordt de verdachte.

Rechter: ‘Bedoelt u de cristal meth-kristallen.’

P. geeft toe dat het wat ‘raar’ was. Maar volgens de vader van drie kinderen had hij geen keus. Eenmaal in Nederland werd hem door ene ‘Eduardo’ te kennen gegeven dat zijn familie gevaar zou lopen als hij niet deed wat hem werd opgedragen. ‘Hij komt uit een land waar 30 duizend moorden per jaar worden gepleegd’, voegt zijn advocaat toe.

Gevaarlijke productie

Het is een vergelijkbaar verhaal dat de drie Mexicanen van de Moerdijkse drugsboot eerder dit jaar in de rechtbank vertelden. Ook zij stelden dat ze onder valse voorwendselen naar Nederland waren gehaald. Destijds bleek uit politieonderzoek dat ze via Whatsapp instructies kregen hoe ze de drugs precies moesten maken. Die instructies kwamen vanaf een Mexicaans toestel.

Ook Jesus P. stelt dat hij nooit eerder drugs had gemaakt. Hij volgde de instructies op van ‘een persoon’.

De aanklager gelooft er niks van. De verdachte laat het achterste van zijn tong niet zien, stelt ze. Een van de andere verdachten heeft bovendien verklaard dat Jesus P. een aansturende rol had. En tijdens de politie-inval bleek dat P. beschikte over een sleutel van het appartement en een telefoon waarmee versleutelde berichten verstuurd konden worden. ‘De productie van crystal meth is geen kwestie van wat ingrediënten bij elkaar voegen en klaar. Het is een gevaarlijk, chemisch proces dat specifieke kennis en vaardigheden vereist’, aldus de officier van justitie. En dus eist ze een celstraf van zes jaar. ‘De verdachte is niet voor niets ingevlogen.’

Dinsdag wordt de zaak hervat tegen twee andere Mexicaanse verdachten. Op een later moment moeten de overige drie verdachten – twee mannen uit de Dominicaanse Republiek en een Rotterdammer – voor de rechter verschijnen.