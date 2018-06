Is Hoekstra grootaandeelhouder van een kwetsbare prooi?

Goedemiddag,

Aan het eind van de politieke week worstelt minister Hoekstra met zijn aandelen in ABN Amro, premier Rutte met Maleisië en GroenLinks met de liefde.

GESPREK VAN DE DAG

De prooi

Wopke Hoekstra is drukker met de Nederlandse staatsbedrijven dan hem lief is. Vorige maand moest de minister van Financiën al in de Tweede Kamer opdraven vanwege de problemen bij Air France-KLM. Vanochtend trof Hoekstra een vervelende verrassing aan in het Financieele Dagblad. ‘Managers ABN Amro luiden noodklok’, kopte de krant, daarmee Hoekstra’s ochtend ruw verstorend.

Een groep hoge managers van ABN Amro maakt zich ernstig zorgen over een gebrek aan visie bij de bank, schrijft het FD. Volgens de managers is bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen geen leidersfiguur en zelfs onzichtbaar. De top en de managers vlak onder die top ‘vechten elkaar de tent uit’. Van een strategie zou nauwelijks sprake zijn.

De klokkenluiders vrezen dat ABN Amro - zoals in het vorige decennium - een overnameprooi wordt zodra Hoekstra de 57 procent van de bankaandelen die Nederland bezit van de hand doet. Sinds de nationalisatie tijdens de crisis in 2008 is het plan altijd geweest om de bank op termijn te verkopen.

De minister wist van het bestaan van de zorgen. De ABN Amro-managers trokken al in januari aan de bel bij toezichthouders DNB en AFM én het ministerie van Financiën. Sindsdien is er niets veranderd, vinden de klokkenluiders, die daarom nu hun heil in de pers zoeken.

Daarmee bezorgen zij Hoekstra een extra probleem, stelt verslaggever Dion Mebius vast: 'Kon hij zich eerst volledig richten op het oplossen van dit conflict, nu moet hij ook de Tweede Kamer geruststellen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer laat al weten dat hij Hoekstra tijdens het vragenuur op dinsdag om tekst en uitleg wil vragen. In dat geval moet Hoekstra zich weer in de Kamer melden.'

‘De bank is door een moeilijke periode gegaan en in die periode is de brief verstuurd’, nam Hoekstra vandaag al een voorschot op de beantwoording van de Kamervragen. ‘Nu heb ik alle vertrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.’

KINK IN DE KABEL

Haakt Maleisië af?

Na de paukenslagen van vorige week, volgde vandaag plots een tegenslag voor het kabinet in de strijd om de waarheid rond het neerhalen van MH17: Maleisië lijkt zich niet aan te sluiten bij de poging van Nederland en Australië om Rusland verantwoordelijk te houden voor het neerhalen van vlucht MH17. De Maleisische transportminister Loke stelde in een tv-interview 'dat er geen doorslaggevend bewijs is dat Rusland verantwoordelijk is'.

Na alle pogingen van premier Rutte en minister Blok om een zo groot mogelijk deel van de wereldgemeenschap achter de aansprakelijkheidsstelling van de Russen te krijgen, zou het afhaken van een van de slachtofferlanden een forse diplomatieke tegenslag zijn.

Maar Rutte wilde vanmiddag zo ver nog niet gaan. Hij wees er na de ministerraad op dat ook Maleisië de conclusies van het Joint Investigation Team over de herkomst van de fatale BUK-raket gewoon onderschrijft. Over de Maleisische houding tegenover de Rusland zou een nieuwe verklaring van Maleisische kant in de maak zijn. 'Daar wacht ik eerst maar even op.'

INTUSSEN IN GROENLINKS

Een geheime relatie

Tweede Kamerlid Rik Grashoff keert na de volgende verkiezingen niet voor GroenLinks terug in de Tweede Kamer, zo liet hij vrijdag weten. Het is wat vroeg om zoiets nu al bekend te maken, maar Grashoff werd er toe gedwongen door vragen van het tv-programma EenVandaag. Dat onthulde vandaag dat Grashoff al geruime tijd een relatie heeft met partijvoorzitter Marjolein Meijer. Politiek pikant, want de voorzitter is uit hoofde van haar functie prominent lid van de commissie die de functioneringsgesprekken voert met Tweede Kamerleden. Zij heeft daardoor ook een flinke vinger in de pap bij de samenstelling van de kandidatenlijsten. Grashoff en Meijer hebben hun relatie tot nu toe ook intern niet gemeld.

Daarmee wordt Grashoff plots kwetsbaar voor de vraag hoe hij zijn Kamerzetel in maart 2017 verdiende, beseft hij zelf ook. Hij en Meijer benadrukken in een verklaring aan hun partijgenoten echter dat de relatie pas ‘ongeveer een jaar’ duurt en dus van na de kandidaatstellingsprocedure is. 'De Tweede Kamerfractie, het partijbestuur en de toezichtraad hebben geconstateerd dat zij geen aanwijzingen hebben dat de relatie heeft geleid tot conflicterend handelen’, laat de partij dan ook weten.

Wel vindt de partij dat zij eerder open kaart hadden moeten spelen. Zij zijn daar ‘nadrukkelijk op aangesproken’en bekennen schuld: ‘Marjolein Meijer en Rik Grashoff erkennen dat het verkeerd was dat zij deze relatie niet eerder hebben gemeld. Rik Grashoff had voor zichzelf al eerder besloten dat dit zijn laatste periode in de Kamer zou zijn. Hij maakt dit nu ook publiek, zodat er geen twijfel kan ontstaan over de totstandkoming van een nieuwe kandidatenlijst.’

Voor de partij is de kwestie daarmee afgedaan.

Rik Grashoff in de Tweede Kamer Foto Freek van den Bergh

Partijvoorzitter Marjolein Meijer op het partijcongres in februari. Foto ANP

EN DAN DIT NOG

Ook na een schoolcarrière vol gespijbel kan je de politiek in, bewijst Marianne Thieme. In de Volkskrant-serie 'Hoe was jij op school' gaat de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren samen met Ryanne van Dorst terug naar haar oude middelbare school. Thieme vertelt over haar anarchistische vrienden, haar eigen kledingstijl (‘Kak New Wave’ genaamd) en het uitbrengen van een stem op VVD’er Ed Nijpels. Kijk hier het filmpje.

Marianne Thieme in de Tweede Kamer. Foto anp

