Is het verbond tussen Rutte, Kaag en andere hoofdrolspelers sterk genoeg?

Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) in de tuin achter het Logement, het etablissement waar de gesprekken worden gevoerd. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Hier scheiden onze wegen.’ De woorden van Kaag moeten tijdens het 1 april-debat als een bom zijn ingeslagen bij Rutte. De D66-leider zag een ‘patroon van vergeetachtigheid’ bij de demissionair premier en stelde dat zij niet zou doorgaan als de voltallige Kamer en motie van afkeuring tegen haar had aangenomen. ‘Maar ik ben een ander mens’, zei Kaag. Maar Rutte bleef aan, ondanks ‘de bloeddorst’ die nacht in de Kamer, zoals de liberalen de sfeer achteraf omschreven.

Sindsdien is alleen maar duidelijker geworden dat Rutte en Kaag niet gemakkelijk met elkaar door een deur kunnen. Dat de twee elkaar niet mogen, is een publiek geheim op het Binnenhof. De signalen zijn subtiel, maar onmiskenbaar. Tijdens de H.J. Schoolezing begin september bijvoorbeeld, haalde Kaag weer uit naar haar beoogde coalitiegenoot. Zonder hem bij naam te noemen verweet ze Rutte een gebrek aan ‘medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur’. Kaag: ‘Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is.’

Hoewel zij haar woorden een dag later verzachtte – door te zeggen dat zij de opmerking ‘gaaf landje’ zelf ook weleens gebruikte – antwoordde zij resoluut op de vraag of zij Rutte nog wel vertrouwt: ‘Ik vertrouw eerlijk gezegd heel weinig mensen in het leven. Ik vertrouw mijn man, mijn eigen familie en een paar vrienden.’

Geen kameraadschap Rutte-Kaag

Voor het slagen van een kabinetsformatie is toch iets nodig van kameraadschap en onderling vertrouwen tussen partijleiders. Kijk naar Rutte en Samsom (PvdA) in 2012. De voormalige tegenpolen wilden in hun ‘bromance’ opeens niets meer van tegenstellingen weten. Ook tussen Rutte, Pechtold (D66), Buma (CDA) en Segers (CU) ontwikkelde zich iets van vriendschap in 2017. Een van de hoofdrolspelers mijmerde niet zo lang geleden nog terug dat er ‘onderling vertrouwen’ ontstond en dat ze elkaar in elk geval niet wilden laten struikelen.

Tussen Rutte en Kaag ligt die verhouding heel anders. De D66-leider wil zelf graag premier worden en kan haar minachting voor Rutte maar moeilijk verbergen.

Haar woordvoerders leggen haar houding uit als: Kaag houdt niet van gezellig koffiedrinken en politieke spelletjes spelen, ze benadert Rutte ‘gewoon zakelijk’. Dat kan kloppen. Ze is de eerste politica in ruim tien jaar die ongevoelig lijkt voor de charmes van Rutte. Doorgaans zwichten politici als Rutte hen nodig heeft. Dit doet hij constant zó aardig, dat het moeilijk is om weerstand te blijven bieden.

Inmiddels bezweert Rutte dat de relatie met Kaag ‘nog nooit zo goed is geweest’. Opvallend is dat de warme woorden komen op het moment dat Kaag zwakker staat in de peilingen.

Hoekstra maakt het niet beter

Een ding is zeker: De relatie tussen Rutte en Kaag wordt er niet beter op door aanwezigheid van Wopke Hoekstra. VVD en D66 hadden deze zomer gezamenlijk gewerkt aan ‘een opzet tot een aanzet tot een regeerakkoord’ en dat ging eigenlijk best aardig. ‘Maar toen kwam Wopke terug van vakantie', zei een hoge formatiebron tegen de Volkskrant.

Al het werk van Kaag om met het document GroenLinks en PvdA binnen te takelen in een kabinet strandden weer. De Democraten geven de CDA-leider daar expliciet de schuld van. Ze zijn hem liever kwijt dan rijk.

Rutte daarentegen houdt CDA-leider Hoekstra al sinds de formatie zeer stevig vast. Hij ziet het CDA als een medestander in het rechtse blok. Regeren zonder het CDA, maar wel met D66 en een paar linkse partijen zou een gruwel zijn voor de VVD, omdat het voor de achterban dan lijkt alsof hij in zee gaat met een ‘linkse wolk’. Met Hoekstra aan boord voedt Rutte het imago van een lekker rechts kabinet.

Haat-liefde met Segers

Met de vierde hoofdrolspeler in de nieuwe formatie, CU-leider Segers, hebben zowel Rutte als Kaag een haat-liefde-verhouding. Segers’ mes in de rug van Rutte in het paasweekend is alweer vergeven, maar niet vergeten. Hoewel de CU-leider in de nacht van 1 april geen motie van wantrouwen tegen Rutte steunde, liet Segers daags daarna toch weten niet meer met Rutte in een kabinet te willen. Inmiddels is die blokkade er vanaf bij de CU. Het gaat Segers vooral om een nieuwe bestuurscultuur die er moet komen, al dan niet met Rutte aan het roer.

Segers heeft inmiddels meer problemen met Kaag, die hem meermaals het gevoel heeft gegeven dat hij niet welkom is bij de kabinetsformatie. Beide partijen vergrootten in de campagne de medisch-ethische verschillen die voor D66 gedurende de formatie onoverkomelijk leken te zijn. Nog een keer vier jaar stilstand zag Kaag niet zitten, terwijl de coalitiepartijen bij de verkiezingen gezamenlijk meer zetels haalden.

De verschillen tussen CU en D66 op het gebied van medisch-ethische kwesties zijn evident. Maar Segers vindt dat er over verschillen gesproken dient te worden. ‘Ik zie dat medisch-ethisch heel groot wordt gemaakt’, zei Segers zondag tegen het AD. ‘Terwijl er zoveel momenten zijn dat D66 en ChristenUnie de afgelopen vier jaar schouder aan schouder stonden.’

De CU-leider ging woensdag terughoudend in op de uitnodiging van Remkes om te praten over samenwerking. Hij zal eerst overtuigd moeten worden door Kaag dat hij gewenst is. Daarna kan het snel gaan. Segers, woensdagavond: ‘Wij stellen ons constructief op en wat dat betekent, moeten die drie duidelijk maken.’