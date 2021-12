Is het Rutte IV menens met alle plannen? We gaan het pas zien op de bordesfoto

Formateur Mark Rutte in het Logement in Den Haag, waar hij Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Sophie Hermans (VVD) en Gert Jan Segers (ChristenUnie) zal ontvangen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op een mistige donderdagmiddag in Den Haag kwam deze week een einde aan de politieke carrière van Wouter Koolmees. Hij bedankte in de Tweede Kamer de bodes, de stenografen en de ‘mensen van het restaurant’ voor het ‘warme bad’ dat ze hem altijd boden. En daarna zijn hardwerkende ambtenaren: ‘Ik roep u op: wees daar zuinig op.’

Een golf van waardering vanuit de Kamerbankjes spoelde vervolgens over hem heen. Niet onverwacht, want geen minister uit Rutte III oogstte zo breed respect, van links tot rechts. Koolmees is de architect van het baanbrekende pensioenakkoord, bedenker van de razendsnelle steunpakketten die de economie overeind hielden in de lockdowns, aan de formatietafel in zijn element in het meedenken over praktische oplossingen voor grote politieke vraagstukken. Alom gerespecteerd bovendien om zijn kennis – geen Kamerlid heeft de pretentie meer van financiën en sociale wetgeving te weten dan Koolmees – en dan ook nog bescheiden.

Zonder twijfel had hij met stip bovenaan kunnen staan op Sigrid Kaags lijstje met kandidaat-ministers voor Rutte IV. Ware het niet dat hij stopt. Koolmees wil iets anders met zijn leven: ‘Ik weet nog niet wat.’ D66 zal zes andere ministers moeten leveren met vergelijkbare capaciteiten. En daarmee volgt voor Kaag, maar ook voor Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers, nu waarschijnlijk de grootste uitdaging van deze formatie.

Het roer om?

De ontvangst van hun regeerakkoord zal ze waarschijnlijk nog zijn meegevallen. De verwachtingen waren ook in het coalitiekamp niet hooggespannen. Zelfde coalitie, zelfde premier, een regeerakkoord dat voortborduurt op het vorige: ze wisten zelf ook dat het niet makkelijk zou worden de indruk te wekken dat het roer radicaal om gaat.

Niettemin kreeg het akkoord donderdag de welwillende zegen van een ruime Kamermeerderheid. Dat is vooral een kwestie van politieke logica. Deze coalitie was op de avond van de verkiezingen al de meest voor de hand liggende, weet de rest van de Kamer ook. Een regering die zetels wint, regeert normaal gesproken zonder veel aarzeling door.

Dat Rutte IV bij de start toch op grote achterstand staat, in de Kamer en in de publieke opinie, is dan ook niet vooral veroorzaakt door beleid maar door gedrag. En dan niet alleen in de vele onmachtige maanden van de kabinetsformatie. Zeker zo zwaar weegt het laatste demissionaire jaar van Rutte III. Een jaar waarin het kabinet een ware duiventil werd, de toeslagenaffaire maar niet onder controle kwam, de evacuatie uit Kabul uitliep op een drama, de informatievoorziening aan parlement en pers nog steeds onder de maat was en het kabinet allengs minder de indruk wist te wekken dat het een doordachte coronastrategie had. Als de verkiezingen een half jaar later waren gehouden, was er van Rutte III waarschijnlijk weinig over gebleven.

Wie gaan het doen?

Het regeerakkoord ademt de hoop op een nieuwe start. De coalitie gaat de grote vraagstukken te lijf met grote woorden en nog grotere zakken geld. Als de helft van alle ambities wordt omgezet in daden, wordt Rutte IV een uiterst daadkrachtig kabinet.

Maar wringt daar niet de schoen? Rutte III had ook geen gebrek aan ambities, maar liep vast in de uitvoering – van de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen tot aan de verlammende reactie op de nieuwe stikstofnormen. Zelfs het verstrekken van rijbewijzen lukte opeens niet meer. Daar ligt de grote missie voor Rutte IV: simpelweg doen wat er beloofd is. En hoewel het regeerakkoord gedetailleerder is dan gepland, wordt veel van de uitwerking toch overgelaten aan de nieuwe ministerraad.

Dat gaat veel vergen van de nieuwe bewindslieden, en het roept vragen op over de manier waarop ze dit keer worden geselecteerd. In de tien jaar onder Mark Rutte raakten ministers in de mode die meer werden gekozen om hun loyaliteit aan de partij dan om hun bewezen bestuurlijke ervaring en hun inhoudelijke inzichten. In Rutte III moesten nogal wat bewindslieden eerst een jaar rondkijken op hun departement voordat ze met enig gezag over hun eigen beleidsterrein durfden te spreken. Sommigen bereikten dat punt zelfs nooit. Ook daarom viel Koolmees zo op.

Binnen en buiten de Kamer groeit daarom de roep om sterke vakministers, die zich het regeerakkoord snel eigen kunnen maken maar ook genoeg eigen ideeën meebrengen om hun beleid niet volledig vanuit de Kamer te laten dicteren. De bedoeling is dat ze bovenop de coalitieafspraken deze winter hun eigen ‘beleidsprogramma’ gaan maken. Voor een gezond dualistisch stelsel met voldoende afstand tussen Kamer en kabinet zijn immers niet alleen kritische volksvertegenwoordigers nodig, maar ook krachtige, onafhankelijk denkende ministers.

Of Nederland in 2025 echt schoner is, veel meer huizen heeft, beter onderwijs geeft én een gezondere bestuurscultuur heeft, hangt dan ook in hoge mate af van de mensen die over een week of drie op de trappen van Paleis Huis ten Bosch staan. Aan de bordesfoto gaan we zien of het menens is.