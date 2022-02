Is het jacht van Bezos te groot voor het land van de ‘beste’ jachten?

Het jacht van Bezos op de werf in Zwijndrecht. Beeld AP

Binnen enkele dagen wist de hele wereld dat de boot van Amazon-eigenaar Jeff Bezos in Nederland werd gebouwd. Alle grote internationale media berichtten deze week dat de monumentale Rotterdamse spoorbrug De Hef tijdelijk dient te worden ‘ontmanteld’ om het megajacht van de rijkste man ter wereld op de Noordzee te krijgen. Deze zomer zou Bezos het roer in handen moeten krijgen van de bij jachtwerf Oceanco in Alblasserdam gebouwde driemaster. Lengte: 127 meter. Geschatte kosten: ongeveer 430 miljoen euro.

Persbureau Bloomberg citeerde in de berichtgeving graag GroenLinks-raadslid Stephan Leewis, die stelde dat het allemaal ‘one bridge too far’ was. Leeuwis: ‘Deze man heeft zijn geld verdiend door het structureel uitknijpen van personeel, het ontwijken van belastingen en het vermijden van regelgeving. En nu moeten wij ons mooie rijksmonument afbreken en weer opbouwen?’

Nog geen vergunningsaanvraag

Inmiddels blijkt nog niet helemaal zeker of Oceanco inderdaad zal vragen het middenstuk van De Hef te lichten. Anders dan de gemeente eerst zei, is er slechts over een dergelijke operatie gesproken maar nog geen vergunningsaanvraag ingediend. ‘Daarvoor zou nog allemaal informatie nodig zijn, zoals over de invloed op het milieu en of het technisch mogelijk is, zonder De Hef te beschadigen’, zegt de woordvoerder van burgemeester Aboutaleb. Ook zou er een garantie moeten komen dat alle kosten voor rekening van Bezos komen.

Eén ding is intussen wel zeker: Nederland staat weer op de kaart als land waar de superrijken hun boten bestellen.

Bezos is lang niet de enige tycoon als klant bij de tien werven die orders van jachten met een lengte boven de 100 meter aankunnen. Zo liet de inmiddels overleden Apple-baas Steve Jobs een mede door hemzelf ontworpen schip bouwen bij Koninklijke De Vries in Aalsmeer. Bernard Arnault, eigenaar van het Franse luxe-imperium LVMH en de rijkste man van Europa, bezit een meer dan 100 meter lang motorjacht van Feadship Makkum.

‘In Italië worden de meeste jachten gebouwd, in Duitsland de grootste en in Nederland de beste’, zegt Arnold de Bruijn van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT). ‘De scheepsbouw is in Nederland natuurlijk van oudsher groot. En doordat hier heel veel bedrijven en kennis dicht bij elkaar zitten, zijn wij hier het best in het goed en tijdig afleveren van de lastigste ontwerpen.’

Centimeterwerk

Terwijl de superjachten steeds groter werden, werd ook de kwestie ‘hoe krijgen we die schuit de zee op’ steeds prangender. Schepen worden vaak precies zo gebouwd dat ze met enkele centimeters speling door bruggen en sluizen komen. Het is technisch mogelijk het plaatsen van masten stroomafwaarts te doen, zegt De Bruijn. ‘Maar dat betekent dat je een het hele scheepsbouwproces moet verhuizen, inclusief personeel en materieel.’

Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit niet zou kunnen met het schip van Bezos, zodat De Hef niet gelift hoeft te worden. Oceanco wil vragen hierover niet beantwoorden en ook Arnold de Bruijn van NMT wil er niet over speculeren. ‘Maar als het zo uitpakt, zou het een negatieve impact hebben op de concurrentiepositie van de Nederlandse werf en de werkgelegenheid die daarmee gepaard gaat.’

Daarom lobbyt NMT consequent voor ‘vrije doorgang naar zee’. En het openen van De Hef hoort daar zeker bij. ‘Rotterdam noemt zich de maritieme hoofdstad van Europa. Er is toch geen mooiere manier om dat te laten zien dan zo’n schip door die brug te laten?’

In een eerdere reactie deze week leek Rotterdam zeker gevoelig voor dat argument. ‘We willen de werkgelegenheid van deze sector voor de regio behouden’, schreef de gemeente. En hoewel Aboutaleb dus nog wacht op een vergunningsaanvraag, laat hij wel weten dat hij bij de beoordeling zeker niet laat meewegen op welke manier Bezos zijn geld verdient. ‘Dat doet er voor dit besluit totaal niet toe.’