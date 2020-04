Is het houden van 1,5 meter afstand buiten even belangrijk als binnen?

Een biertje op een terras tijdens een zomerse dag. Beeld ANP XTRA

Louis Kroes, klinisch viroloog bij het LUMC, denkt dat er een misverstand is ontstaan rond de regel. ‘Men is de anderhalve meter gaan interpreteren als een natuurconstante, terwijl besmettelijkheid compleet afhankelijk is van de omstandigheden: de luchtcirculatie, temperatuur en luchtvochtigheid.’

Dat zit zo. Wetenschappers zijn het erover eens dat het virus zich verspreidt in kleine druppeltjes die in de lucht komen als iemand bijvoorbeeld hoest of niest. Die druppeltjes moeten vervolgens ver genoeg komen om iemand anders te kunnen bereiken. Onderzoek wijst uit dat die druppels binnenshuis over het algemeen niet verder komen dan grofweg anderhalve meter. Vandaar de regel, al hanteren verschillende landen verschillende afstanden.

Buiten is de luchtvochtigheid over het algemeen hoger dan binnen. Kroes: ‘Bij een hoge luchtvochtigheid verdampen de druppeltjes minder snel. Daardoor zijn ze zwaarder en slaan ze sneller neer.’ Volgens Kroes is ook de luchtcirculatie vooral van belang: ‘Vergelijk de druppels met virusdeeltjes met tabaksrook. Op een terras heb je meestal niet zoveel last van iemand die rookt, maar als je binnen zit wel.’

Kroes pleit er absoluut niet voor om het advies van het kabinet in de wind te slaan, maar ziet wel mogelijkheden voor de exitstrategie. Zo zouden bij het opstarten van de economie buitenactiviteiten voorrang kunnen krijgen. ‘Als de horeca straks bijvoorbeeld weer opengaat, begin dan met de terrassen.’