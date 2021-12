‘Is het gek dat Verstappen op deze manier probeert te winnen? Ik weet het niet. Zorgt het voor controverse? Dat zeker’

De veelbesproken actie van Verstappen, zondagavond op het circuit van Jeddah. Beeld Getty Images

Zondagavond zocht Max Verstappen weer eens ouderwets het randje op, door zijn rivaal Lewis Hamilton bij diens inhaalpogingen amper ruimte te geven. Hamilton noemde Verstappen ‘crazy’. Hoe kijkt de rest van de Formule 1-wereld naar Verstappens racestijl?

‘Dat dit de meest controversiële race van het seizoen was, daar was iedereen het wel over eens. Hier in Nederland, zeker op de sociale media, verdenken fans de Formule 1-organisatie er nogal snel van dat Hamilton een voordeel wordt gegund. Maar de buitenlandse media leggen de bal vooral bij Verstappen. De Britse media, die eigenlijk het hele seizoen al op de hand van Hamilton zijn, kiezen de kant van de Mercedes-coureur. De Spaanse sportkrant Marca ging het verst: die gaf Verstappen een 0 en Hamilton een 10. Ze vonden dat Verstappen een rode lijn had overschreden.

‘Met Verstappen is het een beetje het verhaal van drie à vier jaar geleden. In die tijd had hij het erg moeilijk in de Formule 1: zijn Renault-motor was niet betrouwbaar en niet snel genoeg. Hij voelde dat hij wel voor de wereldtitel kon strijden, maar dat hij er het materiaal niet voor had. Dat mondde uit in tal van omstreden momenten, waarop Verstappen te fel verdedigde of te risicovol aanviel.

‘Dat zag je zondagavond weer, maar dan met de wereldtitel op het spel. Verstappen had het grootste deel van het seizoen de snelste auto, maar de laatste drie races niet meer. Is het dan gek dat hij op deze manier probeert de wereldtitel te veroveren? Ik weet het niet. Zorgt het voor controverse? Dat zeker.’

Hoe keken Hamilton en Verstappen zelf terug op hun optreden?

‘De twee coureurs zaten in de persconferentie na de race naast elkaar. Hamilton sprak harder dan ooit over Verstappen. Normaal draait hij er weleens omheen en blijft hij kalm. Nu zei hij stellig dat hij vond dat Verstappen te ver was gegaan. Er zijn gewoon een paar coureurs die de grens overschrijden, vond Hamilton. En daarmee doelde hij ook op die Nederlander naast hem.

‘Hamilton propageert zichzelf graag als de coureur die het zo netjes mogelijk wil houden in de strijd om het kampioenschap. Aan de andere kant kan hij dat ook gemakkelijk doen, omdat hij de snelste auto heeft. Dan hoef je ook minder risico te nemen.

‘Verstappen was vooral tijdens de race woedend. Dat zag je ook in de uitspraken die hij deed over de boordradio. Toen hij werd gefeliciteerd met zijn verkiezing tot coureur van de wedstrijd, begon Verstappen aan een tirade tegen de scheidsrechters. Hij zei dat de Formule 1 zo meer om straffen dan om racen ging.’

Had Verstappen daar een punt? Tijdens de race veroorzaakte de wedstrijdleiding zondagavond veel verwarring.

‘Dat heeft te maken met de openheid van de Formule 1. De organisatie wil meer inzicht geven in hoe dit soort beslissingen tot stand komen. Thuis krijg je nu opeens de communicatie tussen wedstrijdleiding en teams mee, die je eerder nooit hoorde. In zo’n chaotische race als zondag is het als kijker bijna niet te volgen. De vier stewards die over al die incidenten een oordeel moeten vellen, hebben het nog veel lastiger. Dat erkende Verstappen overigens ook.

‘Een fascinerend inkijkje was bijvoorbeeld het gesprekje tussen Red Bull en de wedstrijdleiding, toen Verstappen na de eerste herstart op dubieuze wijze Hamilton had ingehaald. Iedereen zag dat dat niet kon. Daarop zei Red Bull proactief: zet ons maar gewoon achter Hamilton. Thuis is dat gesprekje verwarrend. Bovendien vergiste de wedstrijdleiding zich in dat gesprekje ook nog eens, wat de situatie nog lastiger te volgen maakte. Het zag er knullig en amateuristisch uit.’

Na de race kreeg Verstappen voor de botsing met Hamilton nog een tijdstraf van 10 seconden opgelegd, maar voor de uitslag had dat geen gevolgen. Waarom werd dat pas na de finish besloten?

‘Soms vinden ze dingen te complex om direct te beoordelen. Deze zaak had veel verschillende kanten. Wist Hamilton wel dat Verstappen hem voor zou laten? Had Verstappen dat goed doorgekregen? Ze willen ook vaak het verhaal van de coureurs zelf horen. Verstappen en Hamilton moesten na de race naar de scheidsrechterkamer om hun verhaal te doen.

‘De stewards hebben zich ook afgevraagd: in hoeverre gebeurde het allemaal per ongeluk? Verstappen trapte op de rem vlak voor een zogenoemd DRS-punt, waar je je achtervleugel omlaag mag doen waardoor je een hogere topsnelheid krijgt. Als ik Hamilton hier laat ingaan, kan ik met die DRS mijn positie terugpakken, dacht Verstappen. Maar Hamilton wist dat waarschijnlijk dondersgoed. Daarom namen de stewards voor hun beslissing de tijd.

‘Uiteindelijk hebben ze toch besloten Verstappen hiervoor te straffen. Kort door de bocht gezegd vonden ze dat hij toch wel heel hard op de rem trapte. Het is bizar dat Hamilton noch Verstappen uitviel. Maar van de straffen die Verstappen zondag kreeg, vond ik deze toch de meest dubieuze. Er was zoveel verwarring rondom het incident. De straf heeft geen effect op de raceuitslag, dus het is ook een beetje een straf voor de bühne.’

Een race te gaan, evenveel punten: wie wordt er wereldkampioen? Met nog een Grote Prijs op de kalender staan Max Verstappen en Lewis Hamilton met 369,5 punten in de strijd om het wereldkampioenschap precies gelijk. Wie in Abu Dhabi voor de ander finisht is vrijwel zeker kampioen. Bij de finish krijgen de eerste tien coureurs namelijk respectievelijk 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punten. Degene die van deze tien coureurs de snelste raceronde rijdt, krijgt een bonuspunt. In het uitzonderlijke scenario dat Verstappen en Hamilton na Abu Dhabi nog steeds evenveel punten hebben, wint de Nederlander, omdat hij dit seizoen een Grote Prijs meer won.

Volgende week wacht in Abu Dhabi de laatste Grote Prijs van het seizoen. Hamilton is met vijf overwinningen recordhouder op dat circuit. Maar vorig jaar verschalkte Verstappen hem met gemak. Durf je je aan een voorspelling te wagen?

‘Het is één keer eerder gebeurd dat twee coureurs met een gelijk puntenaantal aan de laatste race begonnen. Dat was in 1974. In de strijd tussen de Braziliaanse Emerson Fittipaldi en Zwitserse Clay Regazzoni kwam het toen ook aan op de laatste race. Dat dit nu gebeurt in een seizoen met 22 races en extra puntjes voor bijvoorbeeld de snelste ronde, maakt het nog bijzonderder.’

‘Abu Dhabi is eigenlijk altijd Mercedes-territorium geweest. Tot Verstappen die race vorig jaar, eigenlijk vanuit het niets, heel dominant won. Achteraf was dat ook het eerste teken voor het seizoen dat we nu hebben: Red Bull is nu bijna gelijkwaardig aan Mercedes.

‘De laatste race belooft in ieder geval net zo onvoorspelbaar te worden als afgelopen zondag in Jeddah, met als kanttekening dat Verstappen de laatste drie races een langzamere auto heeft. Hamilton en Verstappen hebben overduidelijk een andere mening over wat er allemaal wel en niet kan op een circuit. Het is dus niet uit te sluiten dat we weer zo’n chaotische race krijgen, maar dan dus echt met het kampioenschap op het spel. Boven alles is de Formule 1 de winnaar van dit verhaal. Ik kan me niet heugen dat er zoveel is gesproken en geschreven over deze sport, als in dit seizoen.’

De Grote Prijs van Abu Dhabi wordt op zondag 12 december verreden. De start is om 14.00 uur (Nederlandse tijd).