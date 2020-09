Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, een man met jetpack boven Los Angeles

‘Jetpack Man’ tijdens de wereldkampioenschappen luchtracen in Cannes van 2018. Met een vergelijkbaar apparaat vloog een onbekende man in de buurt van een luchthaven. Beeld AFP

In één geval vloog de onbekende man met rugzakraket mogelijk op nog geen 30 meter afstand van het vliegtuig. Zo dichtbij in elk geval dat de piloten hun ogen niet konden geloven, blijkt uit vrijgegeven gesprekken tussen de verkeerstoren van Los Angeles en de cockpit. ‘Verkeerstoren. Hier American 1997. We zijn zojuist een vent in een jetpack gepasseerd. Aan de linkerzijde op misschien 300… 30 meter ofzo. Op ongeveer onze hoogte.’

Korte tijd later werd de solovlieger opgemerkt door een andere bemanning. ‘Wij zagen zonet die kerel met zijn jetpack voorbijkomen.’ De verkeerstoren waarschuwde daarop een toestel van JetBlue dat er ‘een persoon met een jetpack is gemeld 300 meter zuidelijk’. De verkeersleider sloot het gesprek af met de verzuchting: ‘Dit zie je alleen in Los Angeles.’

De Amerikaanse federale recherche stelt een onderzoek in naar het incident, evenals de Amerikaanse luchtvaartinspectie (FAA). Vliegen met een jetpack in de omgeving van een luchthaven is strafbaar. Een botsing kan voor een verkeersvliegtuig fataal eindigen als de jetpack een toestel op de verkeerde plek raakt, zeggen luchtvaartdeskundigen.

De laatste keer dat jetpacks en vliegtuigen in hetzelfde luchtruim werden gesignaleerd, ging het om een gecoördineerde stunt. Een Zwitser en een Fransman sprongen in 2015 met een raketrugzak uit een helikopter voor een vlucht boven Dubai. Daarbij vlogen ze op 1.500 meter hoogte korte tijd ‘naast’ een Airbus A380 van Emirates:

Drones

De jetpack als luchtpiraat is een nieuw fenomeen. De commerciële luchtvaart had de afgelopen jaren vooral de handen vol aan voornamelijk hobbyvliegers die hun drones in de buurt van luchthavens laten opstijgen. In Nederland krijgt de Inspectie Leefomgeving en Transport elke maand een handvol meldingen door piloten van drones die te dichtbij komen. Het lijkt een seizoensverschijnsel: in juli vorig jaar was er een piek, met meer dan tien signaleringen.

In de VS is het probleem groter. Daar kreeg de FAA van april tot eind juni dit jaar ruim vierhonderd meldingen binnen van piloten die onbemande vliegtuigjes ontwaarden, vaak dichtbij landingsbanen en soms op ongebruikelijk hoge hoogten. Eind juni werd bij Kirksville (Missouri) een drone gespot op 3.300 meter hoogte.

Een groot raadsel is waar de onbekende vlieger in Los Angeles zijn jetpack vandaan heeft. De enige verkoper in Los Angeles, JetPack Aviation, zegt zijn rugzakraketten alleen te verhuren, voor vluchten in een afgebakende omgeving. Klanten moeten een training van drie weken volgen, voor vluchten die maximaal tien minuten duren. Aan de ervaring hangt een prijskaartje van 50 duizend dollar (42 duizend euro).

Over het incident van zondag zei de oprichter van het bedrijf tegen The New York Times dat hij ‘eerlijk gezegd niemand kent die zo’n machine aan het bouwen is en die zo dom of roekeloos is om dit te doen’.