Is er nog hoop voor Libië nu de verkiezingen zijn uitgesteld?

Een Libische vader zit met zijn twee zonen tussen de puinhopen in de Libische kuststad Sirte dat onder controle staat van de soldaten van kolonel Khalifa Haftar, een van de potentiële presidentskandidaten. Beeld Getty

Waarom gingen de verkiezingen niet door?

Op 24 december zouden er presidentsverkiezingen worden gehouden, maar die werden twee dagen van tevoren uitgesteld. Dat zat er al aan te komen omdat nog steeds geen officiële kieslijst was gepubliceerd. Voor de presidentsverkiezingen hadden zich wel 98 kandidaten aangediend, onder wie zeer omstreden figuren als Saif al-Islam Kadhafi, de tweede zoon van de voormalige dictator, en kolonel Khalifa Haftar die heerst over het oosten van Libië. Die kandidaten waren voor veel Libiërs niet acceptabel. Ook bestond er nog onenigheid binnen het parlement over de juridische uitwerking van de kieswet. Onder die omstandigheden zou elke verkiezingsuitslag door tegenstanders kunnen worden betwist, wat de aanleiding zou kunnen zijn voor een nieuwe burgeroorlog. De Hoogste Nationale Kiescommissie (HNEC) zag daarom geen andere optie dan uitstel.

Kan er niet gewoon een nieuwe datum worden geprikt?

De internationale gemeenschap wil niets liever dan dat. Vooral de Verenigde Staten, Frankrijk en Italië oefenen grote druk uit om de verkiezingen zo snel mogelijk alsnog door te laten gaan en een eind te maken aan de verdeeldheid en de chaos die Libië nu al een decennium in zijn greep houden. Er ligt een voorstel om de verkiezingen op 24 januari te organiseren, maar in Libië willen ze liever wat druk van de ketel halen.

Zorgen zijn er bijvoorbeeld over de rol van de parlementaire commissie die zetelt in de oostelijke stad Tobruk en wordt voorgezeten door de kansrijke presidentskandidaat Aguila Saleh. Die adviseerde het parlement de Kiescommissie een realistische en uitvoerbare routekaart’ neer te leggen, in plaats van te fixeren op een nieuwe datum ‘en dezelfde fouten te herhalen’.

Dit advies is niet ongegrond. Stephanie Williams, de pas benoemde gezant van de Verenigde Naties (VN), die vasthoudt aan snel nieuwe verkiezingen, volgde de voormalige gezant Ján Kubiš op nadat die in december pal voor de verkiezingen plotseling opstapte. Kubiš wordt verweten dat hij te veel nadruk heeft gelegd op een verkiezingsdatum en verzuimd heeft de juridische eindjes aan elkaar te knopen die de verkiezingen tot een succes hadden moeten maken.

Waarom ligt er zoveel druk op een nieuwe verkiezingsdatum?

De belangrijkste reden is dat het mandaat van de interim-regering van premier Abdulhamid Dbeibah in Tripoli zou aflopen op de dag van de verkiezingen. Zijn tegenstanders vrezen dat Dbeibah nieuwe verkiezingen zal dwarsbomen om zelf aan de macht te blijven. Hoofdstad Tripoli is al veranderd in een vesting om te voorkomen dat vijandige milities de stad proberen in te nemen zoals in 2019 gebeurde onder aanvoering van krijgsheer Haftar.

Aan die belegering kwam pas vorig jaar een einde toen Turkije de toenmalige door de VN geïnstalleerde interim-regering van premier Fayez al Sarraj te hulp schoot. In oktober 2020 bereikten de partijen onder druk van de VN een wapenstilstand en werd afgesproken dat eind 2021 verkiezingen zouden worden gehouden. In de tussentijd zou een nieuwe overgangsregering worden geïnstalleerd waarvoor de steenrijke zakenman Dbeibah als premier werd gekozen. Bij zijn aantreden begin dit jaar moest Dbeibah beloven niet mee te dingen naar het presidentschap, maar die belofte heeft hij gebroken. Daarmee heeft hij veel goodwill verspeeld.

Hoe is Libië zo verdeeld geraakt?

Tijdens de Arabische Lente van 2011 werd kolonel Muammar Kadhafi na 42 jaar met hulp van de Navo van zijn troon gestoten en vermoord. Nadien verviel het land in chaos en raakte verdeeld in tribale machtsblokken. Na mislukte verkiezingen in 2014 was er zelfs even sprake van drie regeringen. Daarnaast opereren er talloze milities die in hun gebied feitelijk de dienst uitmaken. In 2014 wist ook Islamitische Staat (IS) even gebruik te maken van het politieke vacuüm, maar na Amerikaanse inmenging was die groep twee jaar later al gedecimeerd.

In het oosten had inmiddels kolonel Khalifa Haftar, die samenwerkte met Kadhafi voordat ze in onmin raakten, flink terrein gewonnen. Hij presenteerde zich als de ‘sterke man’ die zou afrekenen met terreurgroepen en losgeslagen milities, een boodschap die bij Rusland en aanvankelijk ook Frankrijk in goede aarde viel. De Franse steun viel echter weg toen Haftar in 2019 met zijn leger van Nationale Eenheid hoofdstad Tripoli probeerde in te nemen.

Waarom is politieke stabiliteit in Libië zo belangrijk voor ons?

Libië ligt op een steenworp afstand van Italië en is een van de belangrijkste buren aan de zuidgrenzen van de Europese Unie. Met Kadhafi had de EU goede afspraken gemaakt over het tegenhouden van migranten die naar Europa probeerden te komen. Na Kadhafi's dood wisten honderdduizenden migranten over de Middellandse Zee Italië te bereiken. Daarnaast is Libië een broedplaats geworden voor terrorisme met grote gevolgen voor de stabiliteit in de rest van de Sahel en Noord-Afrika. Libië speelt bovendien een belangrijke rol in de oplopende spanning rond de olie- en gasvelden in de Middellandse Zee. Vanwege de grote geopolitieke belangen lijkt het conflict in Libië nu te zijn uitgelopen op een proxyoorlog waarbij Turkije en Rusland niet van wijken weten.