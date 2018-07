Is er nog hoop voor Lelystad Airport?

Het leek zo’n mooi idee: vluchten overhevelen naar de polder om Schiphol te kunnen laten groeien. Maar in een week tijd hebben de voorstanders van een groter Lelystad Airport twee flinke tegenslagen moeten incasseren. Is er nog hoop? Het antwoord in vijf vragen.

Wat was ook alweer het idee?

Om zijn positie te behouden als internationaal knooppunt (hub) moet Schiphol meer vluchten kunnen verwerken dan de 500 duizend die het nu maximaal in een jaar mag afhandelen. Die limiet geldt tot 2020. Er valt ruimte te scheppen, zo werd bedacht, door vluchten op de korte en middellange afstand deels naar Lelystad te ‘verhuizen’. Tienduizend starts en landingen vanaf 2023, maar volgens het ministerie van Infrastructuur zijn er zelfs 45 duizend vliegbewegingen mogelijk zonder dat die tot te veel overlast leiden. In een ‘rekenexercitie’ eerder dit jaar kwamen ambtenaren zelfs tot 60 duizend. Lelystad zou vooral vakantiegangers met bestemmingen dichtbij moeten verwerken. Schiphol kan zich dan toeleggen op de lucratievere zakenreiziger en globetrotters uit verre oorden.

Waarom staat dat nu op losse schroeven?

Maandag kregen de omwonenden van Lelystad Airport hun angstige vermoedens bevestigd: de overlast gaat veel zwaarder uitvallen dan hun tot nu toe is voorgespiegeld. Eind mei liet het ministerie van Infrastructuur enkele ‘belevingsvluchten’ uitvoeren, met een lege Boeing 737, om na te gaan met hoeveel geluidshinder de omgeving van de luchthaven te maken zou krijgen. De pieken blijken te variëren van 55 tot 68 decibel: 3 tot 8 decibel meer dan in de prognoses uit de milieueffectrapportage die werd opgesteld voor een grotere luchthaven bij Lelystad. 68 decibel is zo’n beetje het geluid dat een stofzuiger maakt. Ook het gebied waar bewoners hinder gaan ondervinden, is groter dan berekend was. De bevindingen zetten de milieueffectrapportage, die al een keer op rekenfouten moest worden gecorrigeerd, op scherp. ‘Stel Lelystad uit’, oordeelt een adviesgroep van bewoners en deskundigen die door het ministerie zelf was opgezet.

De gezichten in Den Haag en Lelystad stonden al somber. Waarom?

Omdat sinds een week een van de belangrijkste pijlers onder de plannen wankelt: de ‘verkeersverdelingsregel’. Met zo’n vvr zou de regering luchtvaartmaatschappijen kunnen dwingen om naar Lelystad te verkassen. Die bedrijven voelen daar niks voor. Het vliegveld, vinden zij, ligt te afgelegen. Het treinstation ligt op 15 (auto) tot 25 minuten (bus) rijden: op Schiphol hoeven reizigers slechts een roltrap af. Verder ontbeert Lelystad een regime voor nachtvluchten; ook dat maakt de ‘polder’ onaantrekkelijk. Vorige week dinsdag bleek dat ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) niets meer ziet in een vvr onder dwang. Zo’n machtsmiddel druist namelijk tegen Europese richtlijnen in. Nieuw is dat niet: juristen riepen het al langer.

Kan de uitbreiding van Lelystad Airport nog worden gered?

In een brief aan de Tweede Kamer hield Van Nieuwenhuizen nog enkele opties open. Een beperkte vvr bijvoorbeeld, met financiële voordelen voor luchtvaartmaatschappijen die vluchten vanaf Schiphol willen opgeven en vanaf Lelystad willen vliegen. Ook dat kan op een ‘nee’ uit Brussel stuiten, want wellicht is het ongeoorloofde staatssteun. Bij andere mogelijke oplossingen raakt Lelystad helemaal buiten beeld. Zoals een secundaire ‘slothandel’, waarbij bedrijven ‘historisch’ verkregen, ongebruikte landingsrechten voor Schiphol verkopen aan een concurrent die ze goed kan gebruiken. Slothandel is volgens onderzoeksbureau SEO geen garantie dat het aantal passagiers zal toenemen, of het aantal bestemmingen. Prijsopdrijving – duurdere tickets – ligt wel op de loer.

Was Lelystad sowieso niet een oplossing met beperkingen?

Ja. Vorig jaar stelde de onlangs vertrokken topman van Schiphol, Jos Nijhuis, dat de nationale luchthaven een groei tot 600 duizend vliegbewegingen in 2030 zou kunnen bolwerken. Met een ‘parallelle Kaagbaan’, die in de toekomstplannen al staat beschreven, zouden er zelfs 700 duizend landingen en starts mogelijk moeten zijn. Ergo: die 45 duizend ‘omleidingen’ via Lelystad zouden weinig verlichting hebben gebracht.