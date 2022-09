🎧 Podcast Ondertussen in de kosmos

Is er geen regen? Dan máken we regen!

.Te droog? Dan stuur je toch gewoon een vliegtuig de wolken in om daar regen te maken. Tientallen landen blijken al te werken met zogeheten cloud seeding, om zelf te kunnen bepalen waar en wanneer het regent. Critici vrezen dat er nieuwe conflicten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld doordat landen elkaar beschuldigen van het ‘stelen’ van hun regen. Ondertussen zetten sommige wetenschappers alweer een volgende stap, bijvoorbeeld met experimenten om wolken zo te manipuleren dat ze zonnestralen beter afketsen en zo de opwarming van de aarde afremmen. Maar of dat een goed idee is? Met wetenschapsredacteur Maartje Bakker en China-correspondent Leen Vervaeke, die vertelt over de Chinese ervaringen met het sturen van regen en zon.