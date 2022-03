Is er een weg terug, nu de Oekraïne-oorlog ook een strijd tussen Rusland en het Westen is geworden?

De situatie in Oekraïne verslechtert zienderogen nu Rusland overschakelt op plan B en meer vuurkracht inzet. Tegelijkertijd komt ook de deur naar escalatie tussen westerse landen en Rusland verder open te staan.

Oekraïne is op dit moment het centrum van twee conflicten: de Oekraïense oorlog en het conflict tussen Rusland en het Westen. Beide kunnen verder escaleren – terwijl de wegen naar de-escalatie beperkt lijken. Kortom, dit is een gevaarlijk moment voor heel Europa.

Op het Oekraïense slagveld dienen zich zwarte scenario’s aan. Poetin lijkt zich verslikt te hebben in zijn eigen propaganda. ‘Dit is niet het snelle succes waar Poetin en zijn planners op hoopten’, meent Steven Horrell van de Europese denktank Cepa. ‘Het lijkt erop dat ze sommige van hun eigen persverklaringen geloofden over het ontbreken in Oekraïne van een nationale identiteit.’

Het is een klassieke misser, vooraf rekenen op een vrolijke kleine oorlog. Het ging hier gepaard aan militaire fouten: logistieke tekortkomingen, tactische blunders, en – cruciaal – onvoldoende coördinatie tussen onderdelen van de Russische strijdkrachten. De poging met een beperkte oorlog pijlsnel een groot doel te bereiken – regimeverandering in Kyiv – mislukte.

Dat komt ook door de menselijke factor: het lage moreel onder Russische troepen en de in het Kremlin onvermoede kracht van de Oekraïense tegenstand, in en buiten het leger. Met blote handen worden tanks opgehouden in dorpen. Dit is een klassieke aanvalsoorlog, maar het sentiment van ultiem bedrog is niettemin voelbaar onder veel Oekraïners, zeker die met Russische wortels. Hoe kan dit, denken zij, op dezelfde met bloed doordrenkte gronden waarop Oekraïners en Russen samen de nazi’s versloegen.

Meer en grovere middelen

Nu schakelt Rusland over op plan B, de beproefde methode om met overweldigende vuurkracht de Oekraïners te overrompelen. Daarbij zetten de Russen ook in steden en woonwijken clustermunitie en andere niet-precisiegerichte munitie in, zoals dinsdag al te zien was in Charkiv en elders. Dit wordt overigens stellig ontkend door Moskou.

Defensieminister Sjojgoe kondigde dinsdag aan dat Rusland zijn ‘speciale militaire operatie’ doorzet tot de doelen bereikt zijn: de demilitarisering én denazificering van Oekraïne. Ook kondigde hij aan dat Rusland een grote antifascistische conferentie zal houden in augustus, de maand waarin Oekraïne, op de 24ste, tot nu toe zijn onafhankelijkheid viert.

Dus nog altijd: Kyiv innemen, regering onthoofden en vervangen door marionetten. Maar dan met meer en grovere middelen, tegenover Oekraïense eenheden die zelf grote bevoorradingsproblemen krijgen. Rusland wil zijn militaire superioriteit laten gelden door, wellicht met Belarus, meer eenheden naar verschillende fronten te manoeuvreren. Een deel van de Oekraïense strijdkrachten dreigt in het oosten afgesneden te worden terwijl de militaire druk op Kyiv wordt opgevoerd.

Pijnlijke, bloedige affaire

Daarbij blijft onduidelijk of Rusland een deel of heel Oekraïne wil (blijven) bezetten. Te zien aan hoe Oekraïne reageert op de invasie, kan dat een pijnlijke, bloedige affaire worden – maar de huidige meerfrontenoorlog en het beleg van Marioepol laat zeker de optie van een landverbinding tussen de Krim en de Donetsk en Luhansk-rebellengebieden open.

Zoals bij elke oorlog speelt politieke berekening een grote rol. Poetins generaals kunnen niet met lege handen thuiskomen, maar hoe snel en tegen welke kosten kunnen ze hun doelen bereiken? En in Kyiv en Charkiv wonen, net als in grote delen van Oekraïne, veel mensen met familie in Rusland. Riskeert Poetin met bombardementen, al was de menselijke factor nooit eerder doorslaggevend, geen problemen aan het thuisfront? Of is de Russische leider losgezongen van zulke overwegingen en wil hij ten koste van alles winnen – ook door altijd verder te escaleren dan zijn vijanden?

Daar lijkt het op als je kijkt naar de brede confrontatie die zich nu ontspint tussen het Westen en Rusland. Europa wacht een ongehoorde stroom oorlogsvluchtelingen uit het eigen continent. Het Westen heeft Poetin waarschijnlijk verrast met zijn eensgezindheid en zijn harde maatregelen. De EU is met wapenleveranties aan Kyiv plots een ‘arsenaal van democratie’ (zoals president Roosevelt zijn wapensteun aan Groot-Brittannië in 1940 noemde). En de economische maatregelen zijn snoeihard, met een direct effect op heel Rusland.

Dreigen met kernwapens

Onwelkome ontwikkelingen – maar voor Poetin waarschijnlijk geen reden om terug te krabbelen. Wel om de paraatheid van de nucleaire troepen te verhogen. Dreigen met kernwapens past in Russische militaire doctrines en is een ‘politiek wapen’ om te trachten het Westen in te tomen. Rusland herhaalde dinsdag dat de VS hun kernwapens uit Europa moeten terugtrekken. De Navo is inderdaad een nucleaire alliantie, zeggen westerse experts, en moet zich niet laten intimideren of politiek chanteren. Voorlopig gaat de Navo niet mee in dit dreigen met kernwapens. Keep calm, etc.

Het Westen wil een directe militaire confrontatie tussen Rusland en de Navo koste wat kost vermijden: er komt dus geen no-flyzone boven Oekraïne en Polen laat geen Oekraïense jachtvliegtuigen van zijn grondgebied opstijgen. Het Westen zoekt geen oorlog, maar Poetin voelt zich al jaren in conflict met het Westen. De westerse reactie zal naadloos in zijn wereldbeeld passen.

Daarmee begint de grens tussen wel of geen ‘directe confrontatie’ snel te vervagen – politiek, economisch en zelfs militair. Fiona Hill, een Amerikaanse Ruslandkenner, zegt tegen Politico dat we ons al in een Derde Wereldoorlog bevinden, of we het beseffen of niet. In elk geval heeft Poetin door militair te escaleren in Oekraïne een breder conflict over Europa afgeroepen. Toegeven aan Poetin zal niet het probleem oplossen, menen westerse politici voor het eerst. Of er voor Poetin zelf, in deze mentale staat, een weg terug is, is onduidelijk. De deur naar verdere escalatie staat open, die naar de-escalatie kan alleen gevonden worden met instemming van Poetin zelf. Tot dusver is daar geen sprake van.