IS eist verantwoordelijkheid voor aanslagen Sri Lanka; ‘aanval gericht op christenen en landen van coalitie’

Een still van de video die door IS verspreid is, met de mogelijke aanslagplegers. Beeld AP

Het is onmogelijk om deze claim te bevestigen: IS zegt wel vaker achter een terroristische aanslag te zitten, maar het is niet altijd duidelijk of het netwerk daadwerkelijk betrokken is geweest bij de organisatie en de uitvoering ervan, of dat IS als inspiratie heeft gediend en vervolgens de ‘eer’ naar zich toetrekt.

Ook nu zijn er geen concrete bewijzen dat IS achter de aanslagen zat. Wel heeft premier Ranil Wickremesinghe dinsdag op een persconferentie geopperd dat de daders banden hebben met de terreurorganisatie. De verdachten die zijn opgepakt, zijn volgen hem allemaal Sri Lankanen, maar sommige daders of medeplichtigen zouden in Syrië zijn geweest. Wickremesinghe gaf hierover geen details, en zei ook niet hoeveel mensen er in totaal zijn aangehouden.

Gruwelijk accuraat

In het paasweekeinde werd al bekend dat Sri Lanka begin april was gewaarschuwd voor een mogelijke serie aanslagen, maar dat er niets met deze informatie was gedaan. . De president van Sri Lanka, Maithripala Sirisena, liet weten dat hij de legertop om deze reden binnen een dag zal vervangen.

De inlichtingen, die afkomstig waren van de Indiase veiligheidsdienst, bleken achteraf gruwelijk accuraat te zijn. Dinsdag heeft een Indiase official tegen CNN gezegd dat zij deze informatie hadden gekregen van een IS-verdachte die in India was gearresteerd. De verdachte zei in Sri Lanka een man getraind te hebben, met de naam Zahran Hashim. Deze Hashim wordt geassocieerd met de lokale groepering National Thowtheeth Jama’ath (NTJ), die volgens de Sri Lankaanse regering verantwoordelijk is voor de aanslagen.

Hashim dook dinsdag ook op in een tweede verklaring van IS. Hierin claimt de organisatie dat zeven strijders de aanslagen hebben uitgevoerd. Amaq publiceerde echter een video waarin acht mannen te zien zijn. In hun midden staat Hashim met een automatisch geweer in zijn hand. De anderen hebben hun gezicht bedekt.

22) Interesting: ISIS' Amaq Agency released a photo of the #SriLanka attackers, showing 8 attackers while the #ISIS official claim mentioned 7. pic.twitter.com/ipFt0iAwQI Rita Katz

Volgens Ruwan Wijewardene, de onderminister van Defensie van Sri Lanka, zijn de aanslagen bedoeld als vergelding voor de terreuraanslag op moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland, vorige maand. Hij zei zich te baseren op de eerste onderzoeksresultaten, maar noemde geen enkel bewijs. Toen Wijewardene onder druk werd gezet om details te geven, verwees hij naar de doelwitten van de aanvallers: kerken en buitenlanders.

Op 15 maart schoot de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant vijftig mensen dood bij twee moskeeën in Christchurch. De man verklaarde dat hij hiermee wraak wilde nemen voor aanslagen in Europa door moslimextremisten.

Dodental opgelopen

Het dodental is opgelopen tot 359, zo meldde de politie woensdag. Onder de doden zijn 34 buitenlanders. Van de 500 gewonden, liggen er nog 375 in ziekenhuizen. De VN-kinderrechtenorganisatie Unicef meldde dat onder de doden 45 kinderen zijn.

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie achttien verdachten gearresteerd. In totaal zijn nu 58 verdachten aangehouden.

Premier Wickremesinghe zei er rekening mee te houden dat er nog meer extremisten actief zijn, en dat zij vermoedelijk over explosieven beschikken. De daders hadden zondag nog een vierde hotel willen treffen: een man was er wel naartoe gegaan, maar het is onduidelijk of hij zich ter plaatse heeft bedacht, of dat zijn explosieven niet werkten. De premier wilde niet zeggen om welk hotel het ging. De extremist zou zichzelf alsnog hebben opgeblazen tijdens een confrontatie met de politie. Daarbij vielen nog twee andere doden.

Dinsdag dook er ook een video op van de terrorist die zichzelf in de St. Sebastian’s kerk in Negombo heeft opgeblazen. Je ziet een man met een rugzak over straat naar de kerk lopen, en in het voorbijgaan nog even een klein meisje vriendelijk op de schouder tikken, voordat hij het gebouw inloopt. Tijdens de explosie (die niet op de video te zien is), kwamen zeker 110 mensen op het leven.