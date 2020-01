IS eist aanslag Niger op en onderstreept daarmee noodzaak Sahel-missie van Macron

President van Frankrijk Emmanuel Macron wordt tijdens een persconferentie geflankeerd door de president van Niger Mahamadou Issoufou (rechts) en president van Tsjaad Idriss Deby (links). Beeld AP

Islamitische Staat in Westelijk Afrika (ISWAP) verklaarde dinsdag verantwoordelijk te zijn voor de aanslag aan de grens met Mali en zeker 100 militairen te hebben gedood. In december eiste deze zusterorganisatie van Islamitische Staat (IS) ook al een aanslag op in de Nigerese grensstad Tillabéri waarbij 71 mensen omkwamen. Ook claimde het verantwoordelijkheid voor de onthoofding van tien christenen in Nigeria op Kerstmis.

De recente aanslagen in Niger, dat voor kort als laatste veilige land gold in de regio die geteisterd wordt door islamitische terreurgroepen uit Mali, Nigeria en Libië, vormen het bewijs dat de internationale gemeenschap in rap tempo controle verliest over de oprukkende terreur in de Sahel. Het aantal dodelijke slachtoffers in met name Burkina Faso, Mali en Niger is de afgelopen drie jaar vervijfvoudigd. In 2019 kwamen meer dan vierduizend mensen om door terreuraanslagen, langs de grenzen met Mali zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen voor jihadisten.

Maandag heeft de Franse president Emmanuel Macron de leiders van de zogeheten G5 – Mali, Tsjaad, Niger, Mauritanië en Burkina Faso – bijeengeroepen om een nieuw mandaat te vragen voor de 4.500-koppige Franse troepenmacht in de regio. De aanwezigheid van de oud-kolonisator wordt in de Sahel-landen met steeds meer scepsis bekeken en zou volgens deskundigen zelfs averechts werken omdat hiermee antiwesterse sentimenten worden gevoed en jihadisten zo in de kaart worden gespeeld. Ook in Frankrijk klinkt steeds meer kritiek, zeker sinds in november dertien militairen het leven lieten bij een helikoptercrash in Mali.

Dronebasis

De G5 en Macron spraken maandag af hun gezamenlijke terreurmissie voort te zetten onder de nieuwe naam ‘Coalitie van de Sahel’. Ook riepen ze de Verenigde Staten op om hun strijd tegen islamitisch geweld niet te staken en de internationale troepenmacht te blijven steunen met logistiek en inlichtingen. President Trump heeft steeds gezegd minder aanwezig te willen zijn in Afrika, ondanks het feit dat de VS in Niger onlangs de grootste dronebasis op het continent hebben gerealiseerd. Macron zei te hopen dat hij Trump ervan kan overtuigen in Afrika te blijven. ‘Als ze besluiten weg te gaan zou dat heel slecht nieuws zijn.’

Macron, die ook vreest voor toenemende migratie naar Europa als gevolg van de terreurgolf aan de overkant van de Middellandse Zee, beloofde zelf in elk geval 220 extra manschappen te sturen. Frankrijk stuurde in 2013 troepen naar Mali toen de hoofdstad Bamako door islamisten dreigde te worden overgenomen. Sindsdien zijn bijna 13 duizend blauwhelmen van de VN-vredesmacht Minusma in Mali gelegerd, maar is de veiligheidssituatie alleen maar verslechterd.

In Niger werd maandag de hoogste legerchef, luitenant-generaal Ahmed Mohamed, ontslagen door president Issoufou Mahamadou omdat hij niet wist te voorkomen dat in korte tijd ten minste 174 militairen zijn omgekomen. In Niger werden maandag drie dagen van nationale rouw afgekondigd.