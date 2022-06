Is Donald Trump er gloeiend bij nu Witte Huis-medewerker Cassidy Hutchinson heeft gesproken?

Voormalig Witte Huis-medewerker Cassidy Hutchinson neemt plaats om te getuigen voor de Congrescommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Beeld Jabin Botsford / The Washington Post via Getty

Het ingelaste optreden van de medewerker van Trumps stafchef Mark Meadows sloeg in Washington in als een bom. De afgelopen twee weken heeft de Congrescommissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool al laten zien hoe Donald Trump verkiezingsfunctionarissen onder druk zette om de verkiezingszege van zijn rivaal Joe Biden ongeldig te verklaren, stemmen te ‘vinden’ om zijn achterstand in te lopen en in plaats van kiesmannen voor Biden zijn eigen kiesmannen naar Washington te sturen, zodat hij president kon blijven.

Daarbij negeerde Trump alle protesten van Witte Huis-juristen en minister van Justitie Bill Barr, die hem vergeefs uit het hoofd probeerden te praten dat hij de verkiezingen had gewonnen. In plaats van Barr wilde Trump zelfs een ambtenaar benoemen die wél wilde meewerken aan zijn ondemocratische pogingen om in het zadel te blijven.

Hutchinson zette met haar verklaring de puntjes op de i. Zij legde de nadruk op Trumps actieve rol bij de bestorming van het Capitool, waarmee zijn aanhangers wilden voorkomen dat Biden definitief tot volgende president werd uitgeroepen.

Smoking gun

In de Amerikaanse media werd een vergelijking getrokken met de rol van John Dean bij het Watergate-onderzoek dat de ondergang werd van president Richard Nixon. Volgens Kenneth Manusama, volkenrechtspecialist en Amerika-deskundige, kan Hutchinsons verklaring inderdaad weleens de ‘smoking gun’ blijken. ‘Uit wat zij vertelde, blijkt dat Trump wist dat er in de menigte mensen waren die wapens droegen en dat hij zelf ook naar het Capitool wilde optrekken met de intentie de certificering van de verkiezingszege van Biden te blokkeren.’

Daarmee komt volgens Manusama een aanklacht tegen Trump wegens ‘opruiende samenzwering’ dichterbij. ‘Eerder ging het er al om: wat wist Trump en wat was zijn bedoeling? Dat hij wist dat de verkiezingen niet gestolen waren, was al duidelijk. Dit bewijst wat zijn intentie was.’ Voor een veroordeling is het nodig om aan te tonen dat er sprake was van ‘kwade opzet’. ‘Daarbij komt dat Trump ook van (zijn privé-advocaat) Rudy Giuliani wist dat er plannen waren om het Capitool binnen te vallen om de procedure te stoppen. Dat duidt op een samenzwering.’

Tijdens de ‘Stop the Steal’-manifestatie die Trump op de 6de januari had georganiseerd, riep hij zijn aanhangers op naar het Capitool op te trekken, maar voor het ministerie was dat niet voldoende om hem wegens opruiing te vervolgen. Dergelijke oproepen vallen volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1969 onder de vrijheid van meningsuiting, tenzij er sprake is van het ‘aanzetten tot directe onwettige daden'. Dat lijkt duidelijk het geval, nu blijkt dat Trump heel goed wist dat een deel van de betogers bewapend was.

Zaak tegen Trump

Of Bidens behoedzame minister van Justitie Merrick Garland naar aanleiding van Hutchinsons verklaring en de andere bevindingen van de Congrescommissie daadwerkelijk een zaak zal beginnen tegen Trump is nog onduidelijk. Het gevaar bestaat dat vervolging van Trump geweld zal uitlokken van zijn radicale achterban, die dit zal opvatten als een politieke afrekening door de regering-Biden.

Garland is waarschijnlijk ook extra behoedzaam omdat hij zelf een appeltje te schillen heeft met de Republikeinen. Hij wil niet het verwijt krijgen dat hij wraak op hen wil nemen omdat ze zijn benoeming voor het Hooggerechtshof in Obama’s laatste jaar als president dwarsboomden. Daardoor kreeg Trump de kans om een oerconservatieve rechter te benoemen.

‘De kans op geweld zal hem misschien tegenhouden, maar door het werk van de commissie is Garland toch wel onder enorme druk komen te staan om een aanklacht tegen Trump in te dienen. Het lijkt vooral een kwestie van politieke timing: doet hij het vóór de komende verkiezingen, in november, of daarna?’, zegt Manusama.

Trumps eigen gelijk

Als het ministerie van Justitie uiteindelijk besluit toch geen vervolging in te stellen tegen Trump, zal dat door de voormalige president worden uitgelegd als een nieuw bewijs dat hij gelijk heeft – eerst heeft de Senaat hem vrijgesproken in het impeachmentproces tegen hem wegens de bestorming van het Capitool en nu durft Garland het niet aan!

Maar Hutchinsons onthullingen over Trumps woede-uitbarstingen – hij zou zelfs een agent van de Secret Service zijn aangevlogen toen die hem niet naar het Capitool wilde laten gaan – zullen zijn kansen om in 2024 een comeback te maken als Republikeinse presidentskandidaat in ieder geval geen goed doen. ‘Steeds meer Republikeinen hebben een voorkeur voor gouverneur De Santis van Florida’, constateert Manusama. ‘Ook een heel conservatieve figuur, maar dan iemand zonder drama.’

Het is ook niet uitgesloten dat Garland rustig afwacht met een aanklacht tegen Trump en de in Amerika gebruikelijke route volgt: eerst diens handlangers aanklagen en kijken of zij bereid zijn tegen hun baas te getuigen. Wat dat betreft ziet het er onheilspellend uit voor Trump. Het ministerie heeft al beslag gelegd op de telefoon van John Eastman, de jurist die het plan bedacht om de bekrachtiging van Bidens overwinning tegen te houden.