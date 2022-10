Is de wereld weer net zo dicht bij een atoomoorlog als tijdens de Cubacrisis?

De presidenten Joe Biden en Vladimir Poetin tijdens een Amerikaans-Russische top in Zwitserland, in juni 2021. Beeld Kevin Lamarque / Reuters

‘Hij maakt geen grap als hij het over de mogelijke inzet van kernwapens, biologische of chemische wapens heeft omdat zijn troepen zo slecht presteren’, zei Biden over president Poetin. Volgens hem heeft de wereld niet zo’n ernstige bedreiging meegemaakt sinds de Cubacrisis, deze maand zestig jaar geleden.

Toen liepen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie langs de rand van afgrond, nadat Amerikaanse spionagetoestellen hadden ontdekt dat de Sovjet-Unie bezig was op het communistische Cuba kernraketten te installeren die Amerikaanse steden binnen enkele minuten konden bereiken.

President Kennedy eiste dat Moskou de kernraketten zou weghalen en stelde een marineblokkade rond Cuba in om Sovjetschepen met nieuwe wapens tegen te houden. Tegelijk waarschuwde hij Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov dat de VS bij een atoomaanval door de Sovjet-Unie met hun (veel grotere) kernarsenaal vernietigend zouden terugslaan.

Na dertien dagen waarin de wereld op weg leek naar een nucleaire catastrofe, ging Chroesjtsjov door de knieën. In ruil voor veiligheidsgaranties van Kennedy voor Cuba beloofde hij de kernraketten terug te trekken. In alle stilte haalden de VS ook hun kernraketten weg uit Turkije.

Diplomatieke horde

Met zijn verwijzing naar de Cubacrisis hoopt Biden een diplomatieke horde op te werpen voor Poetin, net zoals hij begin dit jaar deed met zijn luide waarschuwingen dat Rusland op het punt stond Oekraïne binnen te vallen. Dat werkte destijds niet, maar mogelijk helpt het nu wel: het inzetten van kernwapens zou Poetin aanzienlijk meer diplomatieke schade opleveren.

Anders dan bij de Cubacrisis gaat het dit keer niet om een rechtstreekse nucleaire bedreiging van de Verenigde Staten, maar om het mogelijk inzetten van een tactisch kernwapen (met beperkt bereik) tegen Oekraïense troepen die de pas door Rusland geannexeerde gebieden proberen te heroveren. Dat zou volgens Moskou neerkomen op een aanval op ‘Russisch’ grondgebied.

Het is een ongehoord dreigement, temeer daar Oekraïne in 1994 zijn deel van het kernarsenaal van de Sovjet-Unie heeft opgegeven in ruil voor garanties van Moskou dat het de Oekraïense grenzen zou respecteren. Als Kyiv nog steeds over kernwapens had beschikt, zou Rusland Oekraïne nooit zijn binnengevallen, laat staan met kernwapens hebben gedreigd.

Paraplu

Met de dreigementen zet Poetin ook de gangbare opvatting van kernwapens op zijn kop. Sinds Hiroshima en Nagasaki worden atoomwapens als verdedigingswapens voor het uiterste geval beschouwd, maar nu dreigt Poetin zijn kernwapens te gebruiken als paraplu waaronder zijn troepen andere landen kunnen binnenvallen.

Dat is iets dat de VS en de Navo-landen niet kunnen tolereren. Het Witte Huis heeft laten weten dat een Russische nucleaire aanval ‘catastrofale gevolgen’ voor Rusland zal hebben. Maar zelfs als Poetin daadwerkelijk een tactisch kernwapen in Oekraïne zou gebruiken, zal het niet onvermijdelijk uitlopen op een kernoorlog tussen het Westen en Rusland. Vrijwel alle experts gaan ervan uit dat de VS zich zullen beperken tot een antwoord met conventionele wapens.

Westers antwoord

Ex-generaal en voormalige CIA-chef David Petraeus opperde onlangs voor de Amerikaanse televisie dat de VS en de Navo zullen terugslaan door Poetins troepen in Oekraïne te vernietigen en de Russische Zwarte Zee-vloot tot zinken te brengen. Daarmee zouden de VS en de Navo voor het eerst rechtsreeks militair in conflict raken met Rusland; tot nog toe beperken zij zich tot wapenleveranties aan Oekraïne.

Of dat echt tot de Amerikaanse plannen (laat staan die van de Navo) behoort, is onduidelijk. Toch zal het Witte Huis niet ontevreden zijn geweest met het optreden van Petraeus. Het zal Poetin mogelijk toch aan het denken zetten: moet hij dan opschalen naar een nucleaire confrontatie met het Westen die mogelijk inderdaad tot een wederzijds armageddon zal leiden?

Tijdens de Cubacrisis stond president Kennedy onder zware druk van de militaire top, die aandrong op massale bombardementen gevolgd door een invasie van Cuba. Maar hij hield voet bij stuk.

Ook Chroesjtsjov stond onder druk, vooral van de Cubaanse leider Fidel Castro die vond dat Moskou een kernaanval moest inzetten als de VS zijn land zouden proberen binnen te vallen. ‘Castro heeft geen flauw benul van wat een kernoorlog is’, zei Chroesjtsjov tegen een collega volgens de historicus Max Hastings in zijn pas uitgekomen boek Abyss (De afgrond).

Vernedering

Voor Chroesjtsjov betekende het terughalen van de Sovjetraketten een diepe vernedering (die later ook zou bijdragen tot zijn gedwongen aftreden). Maar hij besefte dat er geen andere mogelijkheid was om zijn land en de mensheid te redden.

De grote vraag is volgens Hastings of ook Poetin bereid is zijn trots in te slikken. Een ander probleem is volgens hem dat Biden en Poetin momenteel niet over een ‘back-channel’ lijken te beschikken zoals Kennedy en Chroesjtsjov destijds. Via Robert Kennedy, de broer van de president, en Sovjet-ambassadeur Anatoli Dobrynin konden de twee destijds elkaars intenties aftasten. Nu ontbreekt dat vertrouwen totaal.