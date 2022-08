Is de Surinaamse president Santokhi het type bestuurder geworden dat hij beloofde te bestrijden?

Ondanks alle kritiek willen de meeste Surinamers niet dat president Chad Santokhi aftreedt. De vrees dat Suriname opnieuw financieel en economisch stuurloos raakt, is te groot. Beeld Frederic J. Brown / ANP

‘Elke dag weer zal ik als president de vraag stellen: draagt wat wij doen bij aan een beter Suriname?’ Die woorden sprak de Surinaamse president Chan Santokhi (63) bij zijn inauguratie, precies twee jaar geleden. In zijn Suriname, beloofde hij, zou er ‘geen ruimte zijn voor corruptie, persoonlijk belang en eigen gewin.’

Het gewicht dat die woorden hadden, kan nauwelijks worden overschat in een land dat na tien jaar in en in corrupt bestuur onder Desi Bouterse in een diepe afgrond tuurde. De schatkist was leeg, zo leeg dat niet alle ambtenarensalarissen meer werden uitbetaald. De internationale schuldenlast bedroeg 2,5 miljard euro. Het vertrouwen in politici was kwijt – niet alleen bij de burgers, ook bij het IMF dat Suriname geen geld meer wilde lenen. ‘Wi o set’ eng’, beloofde Chan, voluit Chandrikapersat, Santokhi desondanks. ‘We gaan het regelen.’

Holle frasen

Twee jaar later klinken die woorden voor veel Surinamers als holle frasen. De afgelopen weken gingen dagelijks duizenden mensen de straat op om te demonstreren, in Paramaribo en de districten. De protesten waren in beginsel niet gelieerd aan de politieke oppositie, maar ontstonden toen ondernemer en blogger Dave van Aerde op Facebook opriep tot protest en meer respons kreeg dan verwacht, vandaar de naam Team Organic voor de actiegroep achter de demonstraties.

Van Aerde werd al snel bijgestaan door de twee politiemensen die nu op non-actief zijn gesteld, andere door de wol geverfde activisten en later ook door verschillende politieke partijen. Ze protesteren tegen de benoeming van Santokhi’s vrouw Melissa als commissaris bij het staatsoliebedrijf en het toewijzen van felbegeerde bouwgrond aan loyale partijgenoten van regeringspolitici, maar ook tegen de hoge elektriciteits- en brandstofprijzen en voor betere zorg en beter onderwijs.

Heeft Santokhi, wiens politieke ster ooit rees omdat hij als minister van Justitie voortvarend te werk ging bij het bestrijden van drugscriminaliteit en corruptie, zich in twee jaar presidentschap ontpopt tot een politicus van het type dat hij beloofde te bestrijden? Nee, zeggen de Surinamers met wie de Volkskrant telefonisch sprak. Maar hun aanvankelijke enthousiasme over de politieke koerswissel is wel omgeslagen in een aan teleurstelling grenzende, afwachtende houding.

Nauwelijks verbetering

Santokhi’s grootste verdienste in de afgelopen twee jaar is dat hij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) weer aan boord kreeg, zegt politicoloog Hans Breeveld van de Anton de Kom Universiteit. In december 2021 keurde het IMF een leningenpakket goed ter waarde van 608 miljoen euro, waardoor Suriname met schuldeisers, zoals China, kan praten over terugbetalingsregelingen.

Verder bracht zijn regering het begrotingstekort terug van meer dan 20 procent in de laatste jaren van Bouterse tot 0,8 procent op de begroting van 2022. Voor de democratie onontbeerlijke instituten die in de Bouterse-jaren waren ontmanteld, zoals het Openbaar Ministerie, functioneren weer enigszins. Al is er op veel plaatsen een gebrek aan goed gekwalificeerd personeel.

‘De regering zit niet stil, maar het probleem is dat de meeste mensen van die veranderingen weinig merken’, zegt Helyante Mac-Donald, een econoom die regelmatig aanschuift bij radio- en televisieprogramma’s om de ontwikkelingen in haar land te analyseren. ‘Dus ik begrijp dat ze uiting willen geven aan hun onvrede.’ En de mensen die wel iets merken, merken waarschijnlijk weinig goeds. Want in ruil voor de steun van het IMF ging de Surinaamse regering akkoord met een uitgebreid bezuinigings- en hervormingspakket dat een gedwongen einde maakte aan door Bouterse ingevoerde subsidies op onder andere elektriciteit, brandstof en water.

Inschattingsfouten

Dat zijn harde klappen in een land waar driekwart van de 600 duizend inwoners onder de armoedegrens leeft en moet rondkomen van 160 euro per maand. Tel daar de economische nasleep van de pandemie en de effecten van de Russische inval in Oekraïne bij op, en het is begrijpelijk dat mensen weinig hoop putten uit structurele hervormingen van de economie die hun vruchten op lange termijn zullen afwerpen. Je kunt er immers niet het licht mee aanknippen of je auto starten.

En het verhogen van sommige uitkeringen, een van de acties die de regering ondernam om het leed van de allerarmsten te verzachten, heeft vanwege de torenhoge inflatie, rond de 60 procent, geen enkel effect. ‘Santokhi heeft de grote fout gemaakt dat hij de bevolking niet van tevoren heeft gewaarschuwd voor de zware tijd die zou komen’, zegt politicoloog Breeveld. ‘En hij heeft totaal onrealistische beloften gedaan, die niet kunnen worden waargemaakt.’ Zo beweerde hij in zijn campagne dat leningen van het IMF, en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, niet nodig zouden zijn, omdat de miljoenen zouden komen van de diaspora uit Nederland.

De afgelopen weken gingen in Paramaribo en in de districten dagelijks duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de regering van Chan Santokhi. Beeld Ranu Abhelakh / ANP

Minstens zo’n grote inschattingsfout was de benoeming van zijn vrouw Melissa Seenacherry Santokhi tot commissaris bij Staatsolie, waarvoor de statuten ook nog ‘even’ moesten worden veranderd vanwege haar te jonge leeftijd. Deze zet van de toen nog kersverse president viel bij vrijwel iedereen in Suriname in slechte aarde, ook bij een groot deel van zijn aanhang. Zelfs zijn kinderen uit een eerder huwelijk spraken er in Surinaamse media schande van.

Dynamiek Santokhi en Brunswijk

Zelf had Santokhi de negatieve gevolgen van zijn staaltje nepotisme, of ‘family and friends’ zoals Surinamers zeggen, nogal onderschat. Zijn beteuterde reactie was dat zijn vrouw over de juiste kwalificaties beschikte om de functies te vervullen, ze is afgestudeerd jurist. Volgens econoom Mac-Donald zegt dat veel over zijn gebrek aan interesse in wat er leeft onder de bevolking. ‘Als dat wel belangrijk voor hem was geweest, had hij zich wel drie keer afgevraagd hoe noodzakelijk die benoeming nou echt was.’

Het zou kunnen dat Santokhi zijn vrouw bij Staatsolie naar binnen wilde manoeuvreren, omdat coalitiepartner Ronnie Brunswijk erop stond dat zijn zoon Leo in de raad van commissarissen van Staatsolie zou worden benoemd. Vanaf het begin is er een dynamiek van wantrouwen tussen Santokhi en Brunswijk, in Nederland vooral bekend als rebellenleider en veroordeelde crimineel. Brunswijk weet dat Santokhi geen meerderheid heeft zonder de negen zetels van zijn ABOP (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij) en doet vooral wat hij zelf wil.

Slechte communicatie

Maar de grootste blinde vlek van Santokhi is niet zijn beleid, maar de slechte communicatie daarover. ‘Santokhi vertelt het de mensen niet goed genoeg’, zegt Amanda Sheombar, een van de oprichters van de actiegroep Stem Slim, die door een voorlichtingscampagne over tactisch stemmen de coalitie onder leiding van Santokhi’s Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) in het zadel hielp, ten kostte de partij van Bouterse, de Nationaal Democratische Partij (NDP).

Sheombar denkt dat het vertrouwen in de regering een stuk hoger zou zijn als de ministers transparanter waren, beter uitlegden waar Suriname nu staat en welke weg er nog te gaan is. ‘In Jip en Janneketaal, op TikTok en Facebook, niet alleen in lange debatten in De Nationale Assemblée (het parlement in Suriname, red.). ‘Ze hadden moeten begrijpen dat een ontevreden volk, want dat zijn we, niet zomaar blind vertrouwen heeft in hun leiders.’

Alle kritiek ten spijt willen de meeste Surinamers niet dat Santokhi aftreedt, ook de organisatoren van de demonstraties niet. De vrees dat Suriname dan opnieuw financieel en economisch stuurloos raakt, is te groot. Bovendien wakkert de economische malaise ook etnische spanningen aan, zo bleek tijdens de demonstraties.

Veelbelovende olievondsten

Met Santokhi regeert er voor het eerst in lange tijd een Hindoestaanse Surinamer. Zijn vicepremier Ronnie Brunswijk, in Nederland vooral bekend als rebellenleider en veroordeeld crimineel, is een marron, een Afro-Surinamer uit de binnenlanden. De Creolen, de Afro-Surinamers uit de kuststreek, die gewend zijn dat de president uit hun gelederen komt, zijn bang voor verlies van invloed. En dan is er nog de partij van Bouterse, de grootste oppositiepartij, die garen spint bij de politieke instabiliteit en graag weer wil regeren. Terwijl Bouterse zelf een dezer dagen gehoord wordt in het hoger beroep van zijn veroordeling voor twintig jaar gevangenisstraf voor de Decembermoorden in 1982.

‘Een ding weet ik zeker, terug moeten we niet’, zegt Mac-Donald. Als econoom realiseert ze zich elke dag dat Suriname mogelijk op een kruispunt in zijn jonge geschiedenis staat, door de veelbelovende olievondsten van de afgelopen jaren, ter waarde van honderden miljarden euro’s. De olie die Suriname de status van lage inkomensland zou kunnen laten ontstijgen. De olie zou de braindrain kunnen stoppen, zodat er niet meer zoals vorige week drie baby’s hoeven te sterven bij gebrek aan verplegers op de afdeling neonatologie in het academische ziekenhuis van Paramaribo. In theorie. Als er politici aan de knoppen zitten die het geld verstandig zullen investeren in toekomstbestendige sectoren, en zorgen dat niet alleen buitenlandse investeerders, maar ook binnenlandse ondernemers er beter van worden.

De regering-Santokhi zou de eerste stappen in de juiste richting kunnen zetten, als zij lessen trekt uit de protesten van de afgelopen weken, denkt Mac-Donald. ‘De president moet doen wat hij zegt en zeggen wat hij doet.’