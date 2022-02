Is de slimme Annalena Baerbock opgewassen tegen een sluwe schaker als haar Russische collega buitenlandminister Sergej Lavrov?

Beeld Javier Muñoz

Ze wordt vooral met wantrouwen bekeken door oudere mannen die zich al decennia met internationale politiek bezighouden, die wel weten ‘hoe de wereld in elkaar zit’, die daardoor weleens een beetje cynisch uit de hoek kunnen komen, die haar, ook al is ze al 41, weleens ‘dat meisje van de Groenen’ noemen. Die kunnen zich zorgen maken dat zo’n meisje, groen en onervaren, sindskort in functie is als minister van Buitenlandse Zaken van het belangrijkste land van Europa. Sommigen kennen haar nog uit de jaren negentig, toen ze medailles won op kampioenschappen trampolinespringen. Is zo’n trampolinemeisje opgewassen tegen zo’n sluwe schaker als de Russische buitenlandminister Lavrov?

Annalena Baerbock was nog niet geboren toen Lavrov al door de KGB de wereld in werd gezonden. Ze zat op de schouders van haar vader tijdens demonstraties tegen kruisraketten en kerncentrales in de tijd dat Lavrov voor de Sovjet-Unie bij de VN zat. De idealen van de Groenen kreeg ze haast letterlijk met de paplepel ingegoten. Op 18 januari ging ‘het meisje’ dat haar ouders zo vaak hoorde dromen van een wereld zonder wapens, kennismaken in Moskou. Ze is tegen wapenleveranties aan Oekraïne. Ze wil snelle gesprekken over Oekraïne. Cynici zagen een gemeen lachje om de mond van Lavrov spelen. Maar wie weet kwam dat door ongenoegen dat hij voor het eerst met een Duitse buitenlandminister te maken heeft die, aanvankelijk om ecologische redenen, tegenstander was van de gaspijplijn Nordstream 2. Nog steeds maakt Baerbock er geen geheim van dat zij, vervelend voor Poetin, graag een streep zet door dit project dat de EU verder vastketent aan Rusland.

Voor de hypothese dat oude mannen beter tegen Lavrov zijn opgewassen dan jonge vrouwen, is in elk geval geen bewijs. De vorige Amerikaanse president, van 1946, voelde zich zo door Lavrov gevleid dat hij zomaar staatsgeheimen aan hem prijsgaf. EU-buitenlandchef Borrell, geboren in 1947, liet zich dermate door Lavrov afdrogen dat Europarlementariërs zijn aftreden eisten. Een andere hypothese waarvoor bewijs ontbreekt, is dat Annalena Baerbock naïef en onervaren in de wereld staat. Interessant is dat zorgen over een jonge onbevangen buitenlandminister volgen op een jaar waarin Baerbock veel in het nieuws was vanwege sluwheid en geslepenheid. Ze bleek extra inkomsten te hebben verzwegen, ze bleek haar curriculum slim te hebben verfraaid, ze bleek in het ter ere van haar kanselierskandidatuur verschenen boek Jetzt: Wie wir unser Land erneuern handig passages van andere auteurs tot de hare te hebben gemaakt. Overgeschreven of niet, uit dat boek leert iedereen dat de Groenen zich lichtjaren hebben verwijderd van de dagen van de protesten tegen kruisraketten. Tegenwoordig hechten ze aan de NAVO en samenwerking met de VS.

Baerbock wordt door mensen die haar meemaakten als competitief en ambitieus omschreven, maar óók als wars van dogma’s en ideologische scherpslijperij. Typisch voorbeeld: ze noemde de hoeveelheid VN-sancties waarin Israël wordt veroordeeld ‘absurd in vergelijking met resoluties tegen andere staten’. Zo’n uitspraak was nóóit uit de mond gevloeid van een Europese GroenLinks-politicus van de generatie van haar ouders. Groenen van nu denken graag ‘voorbij de hard-zacht-dichotomie’. Een voorbeeld van zulk denken is de verkeersdrempel: chauffeurs die het verrekken hun snelheid te matigen, rijden er hun eigen auto op kapot. Wat het equivalent is van een verkeersdrempel in de relaties tussen de EU en Rusland, is een interessante vraag voor een brainstormsessie.