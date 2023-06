Is de Russische blogger Wargonzo dood? Een korrelige video en ‘vals bewijs’ doen vermoeden van wel

‘Ik ben springlevend, alles is goed met mij’, beweerde Wargonzo maandag nog via Twitter, maar het ‘bewijs’ blijkt weken oud. Beeld Twitter

Het begon als een crue grap, maar inmiddels raken meer online speurders ervan overtuigd dat de prominente Russische militaire blogger Wargonzo is doodgeschoten in een loopgraaf. Hun bewijs: een korrelige video en verdacht gedrag van de blogger zelf.

Het verhaal van zijn mogelijke dood begint bij een intense, gewelddadige video van twee Oekraïense soldaten die een Russische loopgraaf proberen in te nemen. Vanaf een camera op de helm van een van de soldaten volgt de kijker het levensechte, gruwelijke gevecht in het smalle gangenstelsel. Als een Russische soldaat om de hoek verschijnt, doden kogels hem. Door een granaat tien meter verder in de loopgraaf te gooien vluchten meer Russen de kant op van de Oekraïners. De vierde soldaat die bij de schietpartij naar de grond gaat heeft een rode baard.

Sincere surprise when you came to see how "AFU are not successful in any of the directions", as russian propaganda state. #counteroffensive pic.twitter.com/bFcBtJ4jSs — Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) 19 juni 2023

Dit is Wargonzo, roepen diverse online grappenmakers en maken er direct een meme van. Online speurders zien naast de baard in de video meer aanwijzingen dat de neergeschoten man de oorlogsblogger is. De gelaatstrekken komen overeen, al zijn de beelden te korrelig om gezichtsherkenningssoftware te gebruiken. De man draagt geen zwarte soldatenkistjes, maar witte sneakers van een type dat Wargonzo op eerdere foto’s ook droeg. Een bungelende karabijnhaak om zijn nek stond eerder ook op oude foto’s en de man in de loopgraaf heeft zijn geweer knullig vast en zijn vinger niet om de trekker; een teken dat dit geen ervaren soldaat zou zijn.

Over de auteurs

Xander van Uffelen is chef van de redactie datajournalistiek van de Volkskrant. Eerder was hij chef van de economieredactie en de redactie binnenland. Erik Verwiel is gespecialiseerd in onderzoek op basis van openbare bronnen.

Prominente rol voor bloggers

Wargonzo, wiens echte naam Semyon Pegov luidt, is een 37-jarige oorlogsjournalist die met zijn Telegramkanaal 1,3 miljoen volgers informeert over de oorlog. Zoals bijna alle Russische bloggers is de toon van Wargonzo extreem nationalistisch en bejubelt hij Russische overwinningen. Maar de kaarten van het front die het kanaal dagelijks publiceert tonen ook de nederlagen van het Russische leger en zijn redelijk betrouwbaar. Het Amerikaanse Institute for Study of War publiceert vaak een dag na de melding van Wargonzo dezelfde informatie.

Russische bloggers spelen een prominente rol bij de verslaggeving van de oorlog, waarbij Wargonzo één van de populairste is. De extreme toon van de bloggers roept ook binnen Rusland verzet op. In april werd een andere prominente blogger, Vladlen Tatarski, opgeblazen bij een bomaanslag in een café in Sint-Petersburg. Wie daarachter zat, is nooit opgehelderd.

Tekens van leven

Na zijn mogelijke dood van Pegov blijven op het Telegram-kanaal gewoon berichten van Wargonzo verschijnen. En ook andere Russische militaire bloggers melden, voor zover valt na te gaan, niks over zijn dood. Via zijn Twitteraccount toont Pegov wel een teken van leven. ‘Vrienden, geloof de vervalsingen die door de Oekraïense media worden verspreid niet. Ik ben springlevend, alles is goed met mij,’ schrijft hij en plaatst er een levensechte foto van hemzelf bij.

⚡Друзья не верьте фейкам, которые распространяют украинские СМИ. Я жив здоров, со мной всё в порядке! ⚡ pic.twitter.com/rv9YQUcHgq — Семён Пегов (@wargonzoo) 19 juni 2023

Deze foto blijkt afkomstig uit een video die twee weken eerder al is gepubliceerd op zijn Telegramkanaal en is bovendien opgenomen in een winters landschap. Volgens de online speurders een extra aanwijzing dat hij dood is achtergebleven in de loopgraaf.