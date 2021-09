Is de overwinning van Nederland aan Van Gaal te danken? ‘Hij heeft Oranje duidelijk een make-over gegeven’

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Direct na de wedstrijd werd Van Gaal bezongen in het stadion. Hoeveel verschil kan hij nou werkelijk maken na iets meer dan een week werk?

‘Ik denk vrij veel. Verbaal is hij oneindig veel begaafder dan Frank de Boer. Daardoor is er veel meer duidelijkheid. Dat is het sleutelwoord, ik denk bij elke werkgever – en het zou voor ons land goed zijn als er ook wat meer duidelijkheid uit Den Haag kwam.

‘Daar zijn ze alleen maar bezig met wat de buitenwereld zal denken, dat boeit Louis Van Gaal niet. Als de Telegraaf hem geen fijne man vindt, dan vindt de Telegraaf hem maar geen fijne man: hij zegt wat hij denkt dat hij moet zeggen. Van Gaal heeft veel op de spelers ingepraat om ze duidelijk te maken wat hij van ze verwacht. Hij vertelde dat hij moe was door het vele praten.

‘Bovendien heeft hij andere spelers opgesteld, zoals Klaassen, en het spelsysteem veranderd. Hij wil ook wel 5-3-2- spelen zoals De Boer, maar vindt de spelers daar niet goed genoeg in getraind. Die voelen zich thuis in het 4-3-3-systeem, met de punt naar achteren. Daarbij moeten de buitenspelers af en toe naar binnen komen, dat liep allemaal heel mooi.

‘Dat ze in de eerste minuut al scoorden helpt dan enorm, tegelijkertijd is dat geen toeval. Oranje zette direct druk, zo konden ze snel de bal veroveren. Doe je dat niet, dan scoor je ook niet. Daar was Van Gaal ook het meest trots op: de totale pressie, zoals hij dat noemde.

‘Daarbij heeft Van Gaal natuurlijk wel de mazzel dat Van Dijk terug is en dat iedereen fit is. Sowieso is hij aardig voor De Boer: als Malen de goal tegen Tsjechië had gemaakt en Nederland de kwartfinales van het EK had gehaald, had ik hier niet gezeten, zei hij. Ik weet niet of dat echt zo is, het zou kunnen. Maar hij heeft Oranje duidelijk een make-over gegeven.

‘Koeman was ook een grote coach. Toen hij begon was er een aversie tegen Oranje, na zijn aantreden boekte hij vrij snel succes. Hij zette Memphis Depay in de spits, maakte Virgil van Dijk aanvoerder. Een paar zetten die goed uitpakken, kunnen veel verschil maken.’

Was Nederland sterk of was Turkije vooral zwak?

‘We moeten niet gaan doen alsof Turkije een wereldploeg heeft. Ze hebben op het EK ook niet voor niks drie keer achter elkaar verloren. De uitslag is ook geen goede weergave van de krachtsverhoudingen, die rode kaart die de Turken voor rust kregen speelt natuurlijk mee.

‘Maar het niveau van de doelpunten en het spel was onmiskenbaar. Zelfs de penalty werd mooi genomen. Oranje hield het spel breed, waardoor de Turken veel moesten lopen. Die combinatie door het centrum bij de eerste goal, van Memphis Depay en Klaassen, waarbij die laatste de bal bijna als een biljarter het doel inschuift, dat is van een unieke schoonheid.’

Geeft deze wedstrijd hoop voor het wereldkampioenschap in Qatar, volgend jaar?

‘Van Gaal zegt dat het allemaal nog veel beter kan. Hij bekijkt of hij de selectie wil aanpassen. Zo zoekt hij nog een goed alternatief voor Steven Berghuis, op de rechterflank. Daarvoor gaat hij onder andere kijken naar Anwar El Ghazi, die bij Aston Villa speelt. Ook Freiburg-keeper Mark Flekken staat op zijn radar.

‘Volgende maand zijn er twee op papier makkelijke wedstrijden, tegen Letland en Gibraltar, terwijl de Noren en Turken tegen elkaar spelen. In november moet Oranje het dan afmaken. Ze willen per se eerste worden in de poule, dan zijn ze direct geplaatst voor het WK in Qatar. Daar is van alles mogelijk. Als Van Gaal genoeg tijd krijgt, kan hij een elftal spelen dat minimaal zo goed kan zijn als tijdens het WK in 2014.

‘Toen had hij heel goede aanvallers – Van Persie, Robben, Sneijder – en kwam de verdediging net kijken. Nu is het een beetje andersom: ze hebben vooral verdedigers van wereldklasse. Maar ook een Memphis Depay, die als hij zich blijft doorontwikkelen tot de absolute wereldtop kan behoren.

‘Als je kijkt naar de clubs waar de Nederlandse spelers zitten, Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcelona, dan moet je ver kunnen komen. Zeker met Van Gaal, die zijn laatste kunstje gaat opvoeren. Hij heeft gezegd: ik wil wereldkampioen worden. Hoe klein de kans ook is, dat is niet onmogelijk.’

Memphis Depay zei na afloop van de wedstrijd dat hij het Nederlandse team slordig vond, en dan voor zichzelf. Heeft hij een punt?

‘Met name in balbezit kan het beter. Je zag toch wel veel verkeerde passes die op het oog redelijk makkelijk zouden moeten zijn. Van Gaal zei ook: rondspelen moet sneller kunnen, ik hou van stationnetjes overslaan.

‘Alleen valt dat niet zo op als het 6-1 wordt. Voor mij is voetbal ook gewoon amusement. Ik wil kunnen bewonderen als ik in zo’n stadion zit. Ik word vaak nageroepen door supporters: wel goede vragen aan Van Gaal stellen, hè, zeggen ze dan. Ik zag dat ze allemaal een twinkeling in hun ogen hadden. Daar gaat het om. Je wil als je thuiskomt je buurman of vrouw of wie dan ook kunnen aanstoten om te zeggen: we hebben een leuke avond gehad. En gisteren was gewoon een leuke avond.’