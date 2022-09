Is de nieuwe Italiaanse premier Giorgia Meloni opgewassen tegen sluwe vijanden die haar belagen?

Beeld Javier Muñoz

Silvio Berlusconi, leider van Forza Italia, zondag goed voor 8 procent in de Italiaanse parlementsverkiezingen: ‘Mijn mooie Mussolini-meisje, gefeliciteerd, gefeliciteerd.’

Giorgia Meloni, leider van Fratelli d’Italia (Broeders van Italië), goed voor 26 procent: ‘Hou op Silvio. Van Mussolini houd ik, maar ik ben geen meisje meer, ik ben 45 en word premier!’

Berlusconi: ‘Mijn mooie rijpe Mussolini-amazone… ik bel jou om je duizend kilo aan ervaring en deskundigheid en geheimen en technieken en posities aan te bieden.’

Meloni: ‘Bah Silvio, niet weer! Vijftien jaar geleden heb je dat ook al geprobeerd toen je mij minister van Jeugd maakte. Was ik toen niet duidelijk? Met jou géén bunga bunga, nooit!’

Berlusconi: ‘Wees niet bezorgd, mijn sierlijke amazone. Ik ben nu 86 en doe het qua bunga bunga rustiger aan. Bovendien ben jij nu 45 en overrijp voor bunga bunga in Berlusca’s waterbed. Nee, nee, ik praat nu niet over expertise in het domein van Venus, maar in dat van Machiavelli... Die zul jij hard nodig hebben, want geen geniepiger vijanden dan linkse vijanden. De rechters, de feministen, de journalisten, de zwartjes, de homo’s, de hoogleraren, de eurocraten: alles zullen ze doen om barsten te slaan in jouw prachtige rechtse regering.’

Meloni: ‘Mocht ik straks je politieke hulp nodig hebben, dan bel ik je.’

Berlusconi: ‘Maar mijn meisje… besef je dan niet dat hoe groen en kwetsbaar je politiek nog bent? Waarom Berlusconi bellen als Berlusconi klaar staat om jouw premier te worden?’

Meloni: ‘Wat!? Jij valse gedotterde gefacelifte ouwe dwerg met nephaar en neptanden! Zeg jij nu dat ik te oud ben voor het Berlusconiaanse bed maar te jong voor het Italiaanse premierschap? Die politiek correcte lui overdrijven warempel niet als ze zeggen dat ook de schaamteloosheid van Berlusconi grensoverschrijdend is. Meer dan 26 procent van de kiezers heeft op mij gestemd! En dan wil jij me met je 8 procent het premierschap gaan ontfutselen! Slik jij tegenwoordig ook viagra voor je politieke libido?’

Berlusconi: ‘Luister, luister, mijn fraaie furie uit de stal van Il Duce… ik word nu heel serieus: zonder mij ga je het niet redden. Onze vijanden rekenen op je snelle ondergang. Onze vijanden hebben dat zo gecalculeerd. Heb je die gemene grijns van de heer Draghi niet gezien? Hij was bijna twee jaar premier zonder kiezersmandaat. De achilleshiel van zijn eurofiele technocraten is dat ze niet gekozen zijn. Zo’n Draghi is sluw. Hij denkt in het voren. En zegt: ‘ik wil van Italië helemaal geen technocratische eurostaat maken, de kiezers zijn de baas.’

‘Zo’n Draghi weet dat hij zo weer terug is! Een onervaren Mussolini-meisje wordt premier. Ze moet regeren met die ijdele Salvini die maar 9 procent kreeg en op zijn pik is getrapt. Dat wordt ruzie en chaos! Lui als Draghi denken drie stappen vooruit. De enige die ze een poets kan bakken is de enige Italiaan die vier stappen vooruit denkt: Il Caimano! Als ík premier word, weten de rechters en de feministen en de eurocraten: ons plan is mislukt. Tegen Berlusca kunnen ze niet op, die heeft de ervaring, het netwerk, het inzicht. Ik verheug me al op Draghi’s gezicht als jij op een persconferentie onthult: ‘Berlusconi wordt mijn premier.’’

Merloni: ‘Wat als die kaaimanpremier dan naast mij op die persconferentie in elkaar zakt?’

Berlusconi: ‘Maak je geen zorgen, mijn meisje. Behalve mijn haar en mijn tanden heb ik ook veel vitale organen laten renoveren. Ik ben als een gerestaureerde klassieke Alfa Romeo. Jij bent als een nieuw experimenteel Fiatmodel, laten we zeggen de Fiat Mussolini. Daar moeten nog veel testritten mee worden gemaakt voor die overeind blijft in ons hectische verkeer.’