Is de ingezette cultuurverandering bij het Amsterdamse corps dan toch een wassen neus?

Het pand van het Amsterdamsch Studenten Corps in de Warmoesstraat. Beeld Ramon van Flymen / ANP

‘We are family’, zingen de vrouwelijke leden van het Amsterdamsch Studenten Corps zondagavond nog vrolijk, nadat rector Heleen Vos een speech over zusterliefde heeft afgestoken tijdens de lustrumviering van de vereniging. Tijdens het zogenoemde Heren- en Damesdiner zitten de vrouwen apart van de mannen. De seksen zijn van elkaar gescheiden door geblindeerde hekken, maar in de hoge Amsterdamse loods waar het diner wordt gehouden, krijgen de ongeveer tweeduizend aanwezige studenten wel ongeveer mee wat er aan de andere kant wordt gezegd.

‘We hoorden al dat de sfeer aan de andere kant niet zo goed was als bij ons’, vertelt een vrouwelijk lid, dat niet met haar naam in de krant wil om ‘ruzie met bepaalde leden en negatief gedoe’ te voorkomen. ‘Maar ineens kwamen er vanaf de mannenzijde allemaal bierglazen over het hek onze kant op.’

De plastic glazen kaatsen de wijnglazen op tafels omver, met een hoop gerinkel tot gevolg. Sommige vrouwen duiken onder de tafel en probeerden zich met stoelen te beschermen. Een vrouw die haar hoge hakken heeft uitgedaan, loopt op blote voeten tussen het glas op de grond.

‘Hoer, hoer’

‘Ik schrok heel erg’, vertelt de studente. ‘Ik moet niks hebben van geweld.’ Intussen nemen aan de andere kant van het hek prominente corpsleden een voor een het woord. Op een filmpje dat rondgaat op sociale media is te horen dat een ouderejaars op het podium zegt dat ‘vrouwen niks en niks meer zijn dan een hoer’. Vanuit de zaal, bestaande uit zo’n duizend mannelijke leden, wordt instemmend ‘hoer, hoer’ gescandeerd.

Een andere spreker, lid van de ontgroeningscommissie, zegt volgens een door ruim 270 leden ondertekende brandbrief – een unicum binnen het corps – dat de ‘heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’.

Ook een lid van de Senaat (het bestuur) betreedt het podium. Hij herhaalt daar volgens de brief dat vrouwen hoeren zijn en dat het corps boven de samenleving staat.

Het anonieme vrouwelijke lid is op dat moment al naar buiten gevlucht ‘om rust te vinden’. Terwijl ze ‘totaal overstuur’ naar huis vertrekt, wordt ze nagefloten door mannelijke leden en voor ‘hoer’ uitgemaakt. Ze doet die nacht geen oog dicht.

Het meest frustrerend vindt ze dat de seksistische uitspraken zijn gedaan door leden uit het ‘hoogkader’ van de vereniging, onder wie het genoemde bestuurslid. ‘Dit lid is het afgelopen jaar aanwezig geweest in gesprekken waar meiden hun verhaal hebben verteld over seksuele intimidatie binnen de vereniging, ik ook. Dat iemand daar zó mee omgaat, dat is shockerend.’

Is dit nu het resultaat van de ‘cultuurverandering’ waaraan het Amsterdamse studentencorps het afgelopen jaar naar eigen zeggen zo hard heeft gewerkt?

Geweldsincidenten

De gebeurtenissen van zondag staan niet op zichzelf. In september vorig jaar berichtte de Volkskrant over gewonden bij geweldsincidenten tijdens de jaarlijkse ontgroening waaraan aspirantleden van het Amsterdamse corps worden onderworpen. Na de publicatie werden de activiteiten vroegtijdig gestaakt.

Intern onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit maakte later duidelijk dat aspirant-leden extreem waren vernederd, geschopt en in elkaar geslagen. De universiteiten trokken daarop de beurzen voor bestuursleden in. Het corps beloofde beterschap en was voornemens het vertrouwen van de onderwijsinstellingen terug te winnen.

Maar door het jongste incident is herstel van vertrouwen nog lang niet in zicht. ontegendeel. Zelfs burgemeester Femke Halsema van Amsterdam, die op 16 juli nog enthousiast de lustrumweek van het corps opende, onderzoekt nu met welke maatregelen het wangedrag bij de vereniging kan worden aangepakt. Zo zou de gemeente als ‘uiterste consequentie’ de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat kunnen intrekken. Volgens de burgemeester hebben de sprekers zich zondag niet alleen schuldig gemaakt aan discriminatie en seksisme, maar ook aan het oproepen tot geweld tegen vrouwen.

De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam piekeren er voorlopig niet over om de bestuursbeurzen weer beschikbaar te stellen.

Drie van de vier sprekers die zich zondag op het podium seksistisch uitlieten, hadden een officiële functie binnen het corps. Zij hebben inmiddels uit eigen beweging hun taak neergelegd. ‘Dit doet mij verdriet’, schrijft rector Heleen Vos dinsdag in een persbericht. ‘Maar ik ben het ermee eens dat hun positie sinds de gebeurtenissen van eergisteren onhoudbaar is geworden.’

Het bestuur laat een interne commissie onderzoek doen naar de vier leden. ‘Dit kan leiden tot sancties inclusief schorsing of beëindiging van het lidmaatschap’, aldus Vos. Ook wordt overwogen of naar aanleiding van ‘de ernstige uitspraken’ aangifte moet worden gedaan.

De inschrijving voor nieuwe leden, die woensdag zou openen, is vanwege de commotie voorlopig opgeschort. Eerder maakte prinses Amalia in haar biografie bekend dat zij van plan was zich komend studiejaar in te schrijven bij het corps in Amsterdam.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wil niet zeggen of de incidenten van zondag voor de prinses aanleiding zijn om haar aanmelding te heroverwegen. Dat is volgens de RVD een ‘privékwestie’.

Machocultuur

Wat de ophef van de laatste dagen anders maakt dan eerdere incidenten, is dat de uitlatingen van zondag ook intern scherp worden veroordeeld. De tijd van het weglachen van wangedrag is voorbij.

Rector Vos schrijft maandag in een brief aan de leden dat de Senaat is overladen met mails en berichten van leden die de gebeurtenissen ten strengste afkeuren. ‘Daar ben ik blij mee. Het laat namelijk zien dat een groot deel van de vereniging niet alleen slecht gedrag van goed gedrag weet te onderscheiden, maar zich ook massaal uitspreekt tegen misdragingen en het eens is met de richting waarin de vereniging wil en zal bewegen.’

Binnen de vereniging wordt hard gewerkt aan de vorig jaar aangekondigde cultuurverandering, blijkt uit documenten die in handen zijn van de Volkskrant. Zo is het advocatenkantoor De Roos & Pen al sinds januari bezig om de ‘heersende vrouwonvriendelijke machocultuur’ binnen het corps grondig te onderzoeken, onder meer via interviews met leden en oud-leden, al dan niet anoniem. Het onderzoek, dat in het najaar moet zijn afgerond, wordt door de Vereniging van Reünisten betaald.

Sowieso hebben veel oud-leden grote zorgen over de jongere generatie. ‘Het besef van grenzen is bij bepaalde disputen de afgelopen tien jaar compleet verdwenen’, staat bijvoorbeeld in een brief die in juni verspreid werd onder leden van een vrouwendispuut. ‘Er heerst een ‘lak aan de Senaat’-mentaliteit en schorsingen zijn stoer.’

Arthur Knipping schrijft namens het bestuur van de Vereniging van Reünisten aan alle ‘waarde leden’: ‘Die cultuur is kwetsend en leidt tot de onveilige cultuur waar we van af moeten. Ook omdat het uiteindelijk onze vereniging om zeep helpt.’

De frustratie over het wangedrag is bij veel (oud-)leden extra groot omdat er het afgelopen jaar rond de vijftig ‘dialoogsessies’ hebben plaatsgevonden, met juist als doel om bewustwording te creëren over onder meer de mentale gezondheid van leden en de invloed van groepsdruk.

Slaapgarantie

Intussen zijn ook regels voor de ontgroening, die maandag begint, flink aangescherpt. De aspirant-leden krijgen per dag te horen welke activiteiten er worden ondernomen en mogen zich daar, als ze zich er niet prettig bij voelen, aan onttrekken. Er zijn meerdere vertrouwenspersonen aanwezig die continu toezicht houden.

De nieuwe studenten krijgen bovendien ‘slaapgarantie’; ze hoeven niet meer op locatie een doorwaakte nacht – vol onvoorziene, slopende verrassingsactiviteiten – door te brengen.

‘Elk detail van de ontgroening staat in het protocol omschreven’, zegt een tweedejaarslid dat ook absoluut niet met naam in de krant wil. ‘Van het eten dat de novieten (aspirant-leden, red.) krijgen tot de geintjes die worden uitgehaald.’

Daar wordt onder leden soms gekscherend over gedaan. ‘Het is een beetje woke-achtig geworden’, vervolgt hij, met schorre stem vanuit bed (‘Sorry, ik ben net pas wakker’). Toch vindt hij het te prijzen dat het corps serieus werk maakt van een cultuuromslag. ‘Ik zie sindsdien zeker verandering. Bij overschrijdende situaties wordt er eerder gezegd: hou je bek eens, doe normaal.’

Maar door zo’n incident van zondag is het corps in één keer weer terug bij af, vreest ook deze student. En misschien zijn zulke excessen binnen een vereniging wel onvermijdelijk. ‘Het corps is heel erg opgedeeld. Die hiërarchie tussen disputen krijg je nooit weg, er zullen altijd etters tussen zitten.’

Johan Derksen

Ook Charles Huijskens, die het corps met zijn communicatiebureau strategisch ondersteunt, vreest dat het lastig zal zijn dit soort wangedrag in de toekomst te voorkomen. ‘Om een vereniging met grote aantallen leden ervan doordrongen te laten raken dat je sommige dingen niet kunt zeggen, is bij wijze van spreken net zo moeilijk als om Johan Derksen rustig te krijgen.’

Zelf was Huijskens actief lid in de jaren zeventig, ‘een tijd dat er nul komma nul sprake was van gedoe’. Hij helpt de vereniging nu bij wijze van vriendendienst bij het bepalen van de communicatiestrategie. Ook was hij een van de partijen, naast betaalde advocatenkantoren, die richting gaven aan het nieuwe ontgroeningsbeleid. Leden zijn er door het bureau van Huijskens op gewezen dat er in deze tijd niets binnenskamers blijft. ‘Vroeger konden er nog dingen in beslotenheid worden gezegd. Dat bestaat niet meer. Je kunt er blind van uitgaan dat tijdens zo’n diner iedereen filmpjes maakt. De dingen die je dan zegt, hebben hetzelfde gewicht als een persbericht.’

De uitlatingen van zondag verbazen Huijskens daarom. ‘Deze jongelui lijken zich niet te realiseren dat ze tot in de lengte van dagen met hun uitspraken zullen worden geconfronteerd, omdat alles via Google valt te achterhalen. Het kost ze gewoon hun baan.’

Het wordt nu volgens Huijskens wel heel moeilijk om de buitenwereld te overtuigen dat er werkelijk iets is veranderd aan de cultuur in het corps. ‘Hier valt niet tegenop te pr’en.’