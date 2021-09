Is de corona-app een straf voor de horeca of een genot voor de kroegtijgers en smulpapen?

Lunch bij de Blonde Pater in Nijmegen, met kuchschermen tussen de tafels. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wie mag er wel en wie mag er niet naar binnen voor een hapje of een drankje?

Iedereen moet een QR-code tonen, in de coronacheckapp of uitgeprint op papier – in bijzondere gevallen kun je de Coronacheck-helpdesk zelfs vragen een coronabewijs naar je privéadres op te sturen. De medewerker in de horeca kan die QR-code met een speciale scan-app op de smartphone controleren. Bezoekers van theaters, concerten of sportwedstrijden moeten deze toegangscontrole al langer ondergaan.

Bij een groen scherm beschikt de gast over een geldig vaccinatie-, test- of herstelbewijs. Daarvoor moet die persoon ten minste twee weken eerder een tweede coronaprik hebben gehad of vier weken eerder het Janssen-vaccin hebben gekregen. Óf een negatief testbewijs kunnen tonen dat maximaal 24 uur na het moment van testen geldig is. Óf een ‘herstelbewijs’ hebben dat hij corona heeft gehad: hij moet dan wel ten minste 11 dagen maar niet langer dan 180 dagen geleden positief op corona zijn getest.

Voldoe je niet aan die voorwaarden, dan ziet de horecamedewerker een rood scherm en moet hij de gast de toegang weigeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld als iemand 25 uur voor het betreden van de horecagelegenheid negatief is getest. Dan wordt in de scan-app zichtbaar dat de groene QR-code is verlopen en weer rood kleurt.

De controleur kan niet zien welk soort bewijs iemand heeft: gevaccineerd, getest of corona gehad. Om de identiteit te controleren ziet hij wel de eerste letter van de voornaam, de eerste letter van je achternaam, de geboortedag en de geboortemaand. Om privacyredenen worden niet altijd al deze gegevens getoond: het kan dus zijn dat één van de initialen is weggelaten en is vervangen door een streepje.

Kun je ook met een ‘groene’ QR-code van een ander naar binnen?

Om gesjoemel te voorkomen, wordt de horecamedewerker geacht ook naar een ID-bewijs te vragen zodat de ID-gegevens van de QR-code gecontroleerd kunnen worden. Het is echter de vraag of die extra check veel zal voorkomen. In Frankrijk, waar de toegangscontrole in de horeca al gemeengoed is, wordt in praktijk bijna nooit ook nog naar een ID-kaart gevraagd.

Wat vinden de horecabedrijven van de dreigende toegangscontrole?

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is woest over het voornemen van het kabinet. Heel Nederland werkt toe naar versoepelingen, maar de horeca krijgt er opnieuw restricties bij, klaagt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. Er is al een enorm personeelstekort, stelt hij, dus een extra portier bij de deur komt niet zomaar aanwaaien. Veel horecabedrijven kampen door de coronacrisis met hoge schulden. Volgens hem wordt ‘ondernemen haast onmogelijk gemaakt’ door het kabinet. ‘Ik ben laaiend, want het is echt onacceptabel dat de horeca constant politieagent moet spelen’, aldus Willemsen.

Volgens hem gebruikt het kabinet de coronatoegangsbewijzen voor de horeca vooral als middel om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Hij noemt het onacceptabel dat de horeca wordt misbruikt om ‘een falend overheidsbeleid te verbloemen’.