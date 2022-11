Is de Baltische beeldenstorm een te rigoureuze herschrijving van de geschiedenis?

Drie standbeelden van Rode Legersoldaten in Riga (Letland) worden verwijderd. Beeld ANP

In het Overwinningspark in de Letse hoofdstad Riga ging een obelisk van bijna tachtig meter hoog tegen de vlakte, net als drie granieten standbeelden van Rode Legersoldaten. Het monument maakte deze herfst plaats voor een skatebaan. Het is niet het eerste, en zeker niet het laatste standbeeld dat omver gaat in Estland, Letland en Litouwen. De Estse regering besloot deze zomer alle twee- tot vierhonderd Sovjet-monumenten weg te halen en begon met een beroemde Sovjet-tank in Narva, op de grens met Rusland. Ook de parlementen van Litouwen en Letland namen wetten aan waarmee standbeelden, monumenten en straatnamen uit de Sovjet-tijd snel uit het straatbeeld kunnen worden verwijderd.

Angst voor Rusland is groot

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verjoeg het Rode Leger de Duitse bezetters uit de Baltische landen. Estland, Letland en Litouwen werden Sovjet-republieken. In die jaren plaatste de Sovjet-Unie duizenden monumenten en standbeelden. Soms om het communisme te vieren, zoals met een beeld van Lenin. Vaker om de overwinning op nazi-Duitsland te bejubelen en zo de Russische heerschappij in die landen te rechtvaardigen.

In het Overwinningspark in Riga (Letland) ging deze zomer een obelisk van bijna 80 meter hoog tegen de vlakte. Beeld AP

Een groot aantal beelden verdween al met de onafhankelijkheid in 1991. En steeds als Rusland de soevereiniteit van andere voormalige Sovjet-landen bedreigt, groeit de drang om ook de resterende monumenten weg te halen. Zo leidden de Russisch-Georgische oorlog (2009) en de annexatie van de Krim (2014) al tot petities, wetsvoorstellen en in enkele gevallen verwijdering van Sovjet-monumenten in de Baltische landen.

De invasie van Oekraïne doet de aversie jegens de monumenten opnieuw toenemen. De Balten behoren tot de felste Rusland-veroordelers in de EU. De politiek leiders zijn grote aanjagers van de sancties tegen Rusland; 70 procent van de Balten is bang voor een Russische invasie in hun land en voorstander van meer Navo-aanwezigheid op hun grondgebied. De Baltische landen weigeren bovendien gevluchte Russen op te vangen.

Erfgoed heeft ‘positieve connotatie’

Die haat en angst heeft alles te maken met de geschiedenis. Voor veel Balten eindigde de Tweede Wereldoorlog niet in 1945, maar in 1991, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Duizenden Balten zaten in deportatietreinen naar Siberië toen de Sovjet-beelden werden geplaatst. ‘De Sovjet-beelden heten bevrijdingsmonumenten’, zegt Irina Sandomirskaja, hoogleraar culturele studies aan het Centrum voor Baltische en Oost-Europese Studies in Stockholm. ‘Maar na 1945 veranderde de bezetter in principe alleen van nationaliteit.’

Het verwijderen van standbeelden leidt tot protest in Riga en trekt zowel voor- als tegenstanders aan. Beeld ANP / EPA

Wat je nu ziet gebeuren, vertelt Sandomirskaja, is het verwijderen van onderdrukkingssymbolen. ‘Daarmee wordt ook de relatief jonge nationale identiteit versterkt.’ Sandomirskaja beschouwt de beelden niet als erfgoed. ‘Erfgoed is geen neutraal woord, het heeft een positieve connotatie. Erfgoed is iets dat behouden zou moeten worden.’

Geen publieke consensus

Maar voor de Russische minderheid in de Baltische landen, die zowel in Letland als in Estland een kwart van de bevolking vormt, is het wel degelijk erfgoed. De obelisk in Riga was de belangrijkste ontmoetingsplaats voor Russische Letten, ze vierden daar Russische feestdagen. Voor deze groep ligt het weghalen van Sovjet-monumenten uiterst gevoelig.

Zo bleek ook in 2007 toen de Estse regering besloot een bronzen Sovjet-soldaat, in 1944 neergezet door de Sovjet-Unie, uit het centrum van de hoofdstad Tallinn te slopen. Voor de Russische minderheid was dit beeld een symbool van de bevrijding van nazi-Duitsland, voor de Estse regering een uiting van de Sovjet-onderdrukking. Voor het beeld definitief werd verwijderd, trokken Russische Esten nachtenlang plunderend door de straten van Tallinn, met meer dan duizend arrestaties en één dode demonstrant tot gevolg.

De Estse regering besloot deze beroemde Sovjet-tank in Narva, op de grens met Rusland, te verwijderden. Beeld Getty

De Sovjet-beelden zijn wat de Britse sociaalgeografen John E. Tunbridge en Gregory J. Ashworth dissonant heritage noemen: erfgoed waarover geen publieke consensus bestaat of waarover de publieke opinie in de loop der tijd verandert. In het westen zijn talloze voorbeelden van standbeelden van politici, ontdekkingsreizigers en andere historische figuren die in deze categorie vallen, zoals het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn.

Maar tussen J.P. Coen en de Sovjet-beelden zit een cruciaal verschil, zegt Sandomirskaja. ‘Deze beelden waren al ten tijde van de plaatsing door de Sovjet-Unie controversieel en symbolen van macht en onderdrukking.’

Acceptatie van historische periode

Het verwijderen van Sovjet-beelden is het herschrijven van de geschiedenis, zegt Odeta Rudling, Litouwse onderzoeker naar Sovjet-cultuur aan de Universiteit van Lund in Zweden. ‘Het is een poging de geschiedschrijving in balans te brengen en te laten zien dat de misdaden van de Sovjet-Unie in een bepaald opzicht net zo erg zijn als die van nazi-Duitsland.’

Toch vindt Rudling dat de beelden wel degelijk erfgoed zijn. ‘Ze staan voor ons voor slachtofferschap en onderdrukking. De manier waarop bijvoorbeeld Litouwen nu zijn geschiedenis vormgeeft, wordt gedomineerd door de nationale identiteit sinds 1991. Daardoor is er geen plaats meer voor zulke symbolen.’

Dat terwijl volgens Rudling historici in de Baltische landen juist bezig waren met een genuanceerde en minder eendimensionale manier om de geschiedenis te schrijven. ‘Door de invasie in Oekraïne is daar nu minder plaats voor. Maar die beelden staan voor een bepaalde historische periode die we moeten accepteren. De beelden omverwerpen helpt niet om die periode beter te begrijpen.’