IS-bruid in vluchtelingenkamp verklaart geen spijt te hebben, smeekt Britten om terugkeer

Shamima Begum op het Gatwick Airport op 17 februari 2015, op weg naar Syrië. Beeld EPA

Begum was vier jaar geleden in het nieuws gekomen als een van de drie schoolmeisjes uit Oost-Londen die plotsklaps waren vertrokken naar Syrië, dit tot wanhoop van hun ouders. Ze betaalden de reis van de juwelen die ze hadden gestolen van familieleden. In het kalifaat trouwden ze met ISIS-strijders. Tegenover The Times beweerde Begum bombardementen te hebben overleefd en amper een wenkbrauw te hebben opgetrokken toen ze het hoofd van een Westerse gijzelaar in een vuilnisbak zag liggen.

Begum en haar man gaven zich over aan de Koerdische bevrijders. Haar vriendinnen bleven. Hun lot is onduidelijk. Sindsdien zit Begum met 39.000 anderen in een vluchtelingenkamp. Ze wil terug naar Londen omdat daar betere zorg zal zijn voor haar baby. Bovendien zegt ze toe te zijn aan ‘een rustig bestaan’. Begum krijgt ook steun. Volgens het voormalig hoofd counter-terrorisme bij de Britse inlichtingendienst, Richard Barrett, ‘verdient ze een kans’, ook al heeft ze geen enkel berouw.

Omdat ze een Britse burger is kan Begum niet aan de grens worden tegengehouden. Het probleem van Begum is dat ze geen middelen heeft om de terugreis te maken en staatssecretaris voor Veiligheidszaken Ben Wallaces heeft gezegd haar niet te zullen ophalen. Zijn baas, minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, zei meer in het algemeen er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat jihadbruiden naar het moederland terug kunnen keren.

Vervolging

Wanneer ze er toch in slaagt op eigen houtje terug te komen, is de kans groot dat Begum zal worden gearresteerd, maar het vervolgen van jihadisten en hun sympathisanten is lastig omdat het Britse recht, anders dan het Amerikaanse, weinig houvast biedt. Resocialisatie is ook lastig, zo heeft de anti-extremisme organisatie Quilliam beweerd. Tegenover The Guardian noemde directeur David Toube Begum gezien haar huidige instelling ‘de zwaarste van alle gevallen’.

Van de 400 Britse jihadisten die zijn teruggekeerd, is slechts een tiende met succes veroordeeld.