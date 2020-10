‘Irma-effect’ zorgt voor flinke toename studenten opleiding gebarentolk

Irma Sluis tijdens een persconferentie. Beeld ANP

Dit is een toename met zo’n 42 procent. De hogeschool spreekt van een ‘Irma-effect’. Door het optreden van Sluis bij de coronapersconferenties van het kabinet is er nu meer belangstelling voor de gebarentaal en het beroep van gebarentolk.

‘We hebben daarnaast ook zelf goed ons best gedaan om de opleiding te promoten want we wilden heel graag een wat hogere instroom hebben, ook los van corona’, aldus een woordvoerder van de hogeschool. ‘Deze dingen kwamen samen en dat heeft, denken wij, geleid tot dit resultaat.’ De Utrechtse hogeschool is de enige in Nederland die een vierjarige opleiding tot gebarentolk heeft.

De onderwijsinstelling zag in het voorjaar al een ‘Irma-effect’ nadat Sluis vanwege haar optredens was uitgegroeid tot een bekende Nederlander. De hogeschool kreeg toen een heleboel telefoontjes en e-mails van belangstellenden over de studie. Of dat ook zou leiden tot meer inschrijvingen, zo werd toen benadrukt, moest in september gaan blijken.

Dipje vorig jaar

De toename van het aantal meldingen is ook opmerkelijk omdat er vorig jaar een ‘dipje’ was in het aantal aanmeldingen. De hogeschool zegt verheugd te zijn met de nieuwe aanwas. ‘Er is nu een tekort aan doventolken voor de dovengemeenschap’, aldus de woordvoerder. ‘We zijn blij dat er meer personen kunnen worden opgeleid.’ Omdat er meer doventolken nodig zijn, aldus de hogeschool, hebben afgestudeerden straks ook een ‘mooi toekomstperspectief’.

Tot 1980 was het onderwijs in gebarentaal verboden. Doven konden beter liplezen, zo was de algemene gedachte. Nu gebruiken zo’n 30 duizend doven de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als moedertaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde vorige maand een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, ChristenUnie en D66 om gebarentaal te erkennen als officiële taal, naast het Nederlands en het Fries.

De erkenning moet doven en slechthorenden, aldus de drie partijen, meer gaan betrekken bij de maatschappij. De wet moet het onder andere mogelijk gaan maken dat de eed en belofte kunnen worden afgelegd in de gebarentaal. Ook moet er een adviescollege komen dat overheid en belangenorganisaties gaat adviseren over ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse gebarentaal.