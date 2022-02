Irene Schouten houdt overmacht op 3.000 meter vast en pakt olympisch goud

Irene Schouten komt over de finish en ziet dat ze het olympische goud heeft gewonnen. Beeld AFP

De 29-jarige Schouten trad aan in de laatste rit en en wist dus precies wat ze moest doen om het goud te veroveren. De snelste tijd tot dat moment was van Isabelle Weidemann. De Canadese had in de op een na laatste rit 3.58,64 gereden.

Schouten kon in de openingsronden van de slotrit mee in het hoge tempo van haar tegenstandster Francesca Lollobrigida. De Italiaanse startte furieus, maar kon dat niet volhouden. Ronde na ronde snoepte Schouten wat van haar voorsprong af, om Lollobrigida met nog twee ronden te gaan te passeren. Ze won zo de eerste Nederlandse gouden medaille van deze Winterspelen.

Lollobrigida hield voldoende tijd over om Weidemann voor te blijven en pakte zilver. Onttroond als olympisch kampioene van 2018 eindigde Carlijn Achtereekte met 4.02,21 op de zevende plaats. Antoinette de Jong werd achtste in 4.02,37.

Schouten beheerst het spel van het uitgekiende schema

Als geen ander beheerst Schouten het rijden van een uitgekiend schema. De meeste vrouwen beginnen vlot en zien daarna hun rondetijden omhoog kruipen. De Nederlandse doet het tegenovergestelde. De meeste moeite kosten haar de eerste twee ronden; is ze die door, dan weet ze meestal haar rondetijden af te bouwen. Zij is een van de weinigen die dat kan. Ook nu besloot ze met een razendsnelle ronde van 30,8 seconden. Alleen haar tweede ronde (30,4) ging sneller.

Vier jaar geleden deed Schouten ook al mee aan de Spelen. In Pyeongchang pakte ze brons op de massastart. Dat was lang haar belangrijkste jachtterrein. Als marathonschaatsster en inline-skater beheerst ze het rijden in een peloton als geen ander. En weinigen zijn tegen haar eindsprint bestand.

Vorig jaar brak Schouten door als langebaanspecialiste. Tot dat moment was ze heus geen slechte rijdster op de klassieke langebaanonderdelen. Zo behaalde ze in 2016 brons op de 5 kilometer bij de WK afstanden. Winnen deed ze pas in de coronawinter van 2020-2021, toen alle wedstrijden noodgedwongen in Thialf werden betwist. Ze werd Nederlands kampioene op de 3 en 5 kilometer en wereldkampioene op die laatste afstand.

Stormachtige ontwikkeling zonder marathonwedstrijden

Kwam die stormachtige ontwikkeling door het ontbreken van marathonwedstrijden in die winter? Dat was de vraag die ze telkens kreeg. En telkens opnieuw benadrukte ze dat het daar niets mee te maken had. Ze bewees haar gelijk dit seizoen, toen de marathonwedstrijden weer georganiseerd mochten worden. Ze won twee competitiewedstrijden en werd nationaal kampioene.

Dat ze op de 3 en 5 kilometer zoveel beter is geworden, schrijft ze zelf toe aan de uitbreiding van de trainersstaf bij haar ploeg, Team Zaanlander. Jarenlang bekommerde Jillert Anema zich alleen om zijn pupillen. Sinds twee jaar helpt assistent-trainer Arjan Samplonius mee. Hij heeft een timmermansoog als het op techniek aankomt. Sinds hij zich met Schoutens slag heeft bemoeid, kan ze haar kracht veel beter kwijt op het ijs. Ze viel hem na afloop van de rit huilend om de hals.