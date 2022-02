Ireen Wüst verovert goud op 1500 meter, brons voor Antoinette de Jong

Ireen Wüst in actie op de 1500 meter langebaan, tijdens de derde dag van de Olympische Winterspelen 2022. Beeld ANP

‘Here comes Antoinette de Jong’, roept de speaker als Ireen Wüst over de finish komt. Een onschuldig foutje, maar ook pijnlijk dat hij zich juist in haar naam vergist. Zeker omdat haar race later blijkt de snelste te zijn en Wüst zich zesvoudig olympisch kampioen mag noemen.

Wüst startte in haar wedstrijd voortvarend en had op de tweede kruising veel voordeel van haar tegenstandster Ivanie Blondin. Ze kon heerlijk achter de rug van de Canadese wegkruipen. Op de rechte einden hield ze haar armen stevig op de rug om zo stabiel en krachtig af te kunnen zetten. Ze hield die houding vast tot over de finish, elke tiende telt tenslotte. 1.53,28 stond er op de klok. Nog nooit was er iemand op de Olympische Spelen zo snel.

De grote favoriet, Miho Takagi, wist in de laatste rit wat haar te doen stond. Maar ze deed het niet. Bij de bel lag ze slechts 0,03 seconden achter, maar ze kon het niet meer ombuigen naar een voorsprong. Wüst, had haar handen voor haar ogen geslagen en zag niet hoe de Japanse in 1.53,72 over de finish kwam. Zag niet dat ze 0,44 trager was en het goud binnen was. Takagi eindigde als tweede, derde werd Antoinette de Jong in 1.54,82.

Zesde titel

De 35-jarige Wüst was al de beste Nederlandse olympiër, maar onderstreepte dat nog maar eens met haar zesde titel. Haar eerste olympisch goud haalde ze in Turijn in 2006 op de 3 kilometer. In 2010 in Vancouver volgde de 1.500 meter, vier jaar later in Sotsji goud op de 3.000 meter en ploegenachtervolging. Nummer vijf haalde ze in 2018 in Pyeongchang op de 1.500 meter. In totaal heeft ze twaalf olympische medailles in haar bezit.

Dankzij de zege staat Wüst, die aan haar laatste schaatswinter bezig is, op de schaatsmedaillespiegel naast Lidia Skoblikova. De Sovjetrussische had drie Spelen nodig voor zesmaal goud, in een tijd dat er slechts vier schaatsonderdelen voor vrouwen op de Spelen stonden: 500, 1.000, 1.500 en 3.000 meter. In 1960 won ze de 1.500 met en 3 kilometer, in 1964 pakte ze goud op alle afstanden. Bij haar laatste olympische optreden in 1968 bleef ze zonder medailles.

Op Wüsts vijfde Olympische Spelen kan ze om zeven gouden medailles schaatsen: naast de oorspronkelijke vier ook de 5 kilometer, massastart en ploegenachtervolging. Wüst komt in Beijing nog in actie op de ploegenachtervolging en de 1.000 meter en kan haar goudenmedailleverzameling nog verder uitbreiden.