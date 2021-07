Iraniërs wilden een Amerikaans-Iraanse journalist uit Brooklyn naar Iran ontvoeren, zegt VS

De journalist en activist Masih Alinejad. Beeld REUTERS

Het idee was om de journalist per boot van New York mee te nemen naar Venezuela, een land dat goede relaties onderhoudt met Iran. Van daaruit zou ze mee worden genomen naar Iran, alwaar het lot van het slachtoffer ‘in het gunstigste geval onzeker’ zou zijn, aldus het OM. Het doelwit werd in de aanklacht omschreven als ‘een journalist, auteur en mensenrechtenactivist’, en even later maakte de Iraans-Amerikaanse Masih Alinejad op Twitter bekend dat het om haar ging.

‘Dit is geen vergezocht filmplot’, zei William Sweeney, assistent-directeur van de FBI. ‘Wij denken dat een groep die wordt gesteund door de Iraanse regering van plan was een Amerikaanse journalist uit ons land te ontvoeren. Maar dat laten wij niet gebeuren.’

Foto’s en video’s

In een video op Twitter zegt Alinejad dat zij het in eerste instantie niet geloofde, maar dat ze de zaak serieus begon te nemen toen FBI-agenten haar video’s en foto’s van haar en haar familie lieten zien, die door de Iraniërs zouden zijn gemaakt. ‘Ik ben de FBI dankbaar dat het complot is verijdeld. Wij zijn altijd bang geweest voor het islamitische regime, maar nu is het islamitische regime blijkbaar bang voor mij.’

I am grateful to FBI for foiling the Islamic Republic of Iran's Intelligence Ministry's plot to kidnap me. This plot was orchestrated under Rouhani.



This is the regime that kidnapped & executed Ruhollah Zam. They've also kidnapped and jailed Jamshid Sharmahd and many others pic.twitter.com/HUefdEbiil — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 14 juli 2021

Alinejad emigreerde in 2008 naar de Verenigde Staten en is een scherpe criticus van de Iraanse regering. In 2015 ontving zij in Genève een mensenrechtenprijs voor het creëren van een Facebook-pagina waarop ze vrouwen in Iran (waar zij verplicht zijn een sluier te dragen) uitnodigt om foto’s van zichzelf zonder hoofddoek te posten. Ze presenteert het Farsi-talige programma ‘Tablet’ op de Amerikaanse zender Voice of America, en kreeg twee jaar geleden een Amerikaans paspoort.

Voortvluchtig

De vier Iraniërs die zijn aangeklaagd wonen allemaal in Iran en zijn voortvluchtig. Slechts één van hen, Alireza Shavaroghi Farahani, werd bij naam genoemd, de andere drie werden omschreven als ‘inlichtingenofficieren’.

Verscheidene Iraanse dissidenten die in het buitenland in ballingschap leefden, zijn de afgelopen tijd onder mysterieuze omstandigheden verdwenen. In een van haar tweets refereert Alinejad aan Ruhollah Zam, een Iraanse journalist die in Frankrijk woonde en in 2019 naar Irak werd gelokt, waar hij door Iran werd opgepakt. Datzelfde jaar werd hij na een showproces geëxecuteerd. Er is ook het geval van Jamshid Sharmahd, die in Californië leefde en vorig jaar in het buitenland ontvoerd werd en nu in een Iraanse cel zit.