Iraniërs nemen massaal afscheid van Mahsa Amini, politie schiet op menigte

Een ongesluierde vrouw kijkt vanaf het dak van een auto naar de mensenmassa die op weg is naar de begraafplaats in de stad Saqez, waar afscheid werd genomen van Mahsa Amini na veertig dagen rouw. De foto werd woensdag op Twitter geplaatst. Beeld AFP

De oproerpolitie heeft in de Iraanse stad Saqez geschoten op duizenden mensen die afscheid namen van Mahsa Amini, de vrouw die vorige maand stierf in een politiebureau in Teheran. Woensdag eindigde de in de islam traditionele periode van veertig dagen rouw, die gewoonlijk wordt afgesloten met een samenkomst van familie en vrienden.

Een stoet van volgens overheidsgezinde media tienduizend mensen trok woensdag naar de begraafplaats 8 kilometer buiten Saqez, een Koerdische stad aan de grens met Irak, waar Amini begraven ligt. Zij maakten van de herdenking opnieuw een protest van het soort dat zich sinds de dood van de 22-jarige vrouw dagelijks op tal van plekken in Iran voordoet.

Dat leidde tot een confrontatie met de politie. De in Noorwegen gevestigde Koerdische organisatie Hengaw meldde dat er traangas tegen de betogers was ingezet en dat er op het Zindanplein in de stad was geschoten. Ook persbureau AP hoorde van ooggetuigen dat er was geschoten. Volgens het officiële persbureau Irna schoot de politie met hagel. Over eventuele slachtoffers is niets bekend. Volgens Irna werden demonstranten verjaagd die het kantoor van de gouverneur probeerden aan te vallen.

Opnieuw waren leuzen als ‘Dood aan de dictator’ en ‘Vrouw, leven, vrijheid’ te horen. Op videobeelden is te zien dat een deel van de demonstranten erin was geslaagd door te dringen tot de begraafplaats, die werd verdedigd door de oproerpolitie en leden van de gewelddadige Basij-militie. Vrouwen trokken hun hoofddoek af en zwaaiden ermee boven hun hoofd.

Scholen en universiteiten dicht

Het lokale internet werd door de autoriteiten ‘om veiligheidsredenen’ afgesloten. Staatsmedia meldden dat scholen en universiteiten in het noordwesten van Iran dichtgingen, dit om ‘de verspreiding van de griep tegen te gaan’. Studenten en middelbare scholieren sloten zich begin oktober, na het einde van de zomervakantie, massaal aan bij de protestbeweging.

Ook in andere Iraanse steden werd weer gedemonstreerd. Persbureau Irna meldde woensdagavond dat in de stad Malayer een lid van de Revolutionaire Garde is doodgeschoten door ‘oproerkraaiers’. De elitetroepen van de Revolutionaire Garde vormen de belangrijkste steunpilaar van het Iraanse regime. De organisatie heeft grote belangen in de Iraanse economie.

In de hoofdstad Teheran ging de grote bazaar grotendeels dicht uit solidariteit met de betogers, zo meldt AP. Het midden- en kleinbedrijf van de bazaar is een vitaal onderdeel van de Iraanse economie. Tijdens de Islamitische Revolutie van 1979 was de houding van de handelaren doorslaggevend bij het instorten van het regime van de sjah.

Betogers in het labyrint van straatjes in de bazaar klapten en riepen ‘Vrijheid, vrijheid, vrijheid’ en leuzen tegen ayatollah Ali Khamenei, Irans Opperste Leider. In andere delen van de stad werden vuilnisbakken in brand gestoken. De politie schoot met rubberkogels op demonstranten en op mensen die vanuit ramen en vanaf daken aan het filmen waren.

Doden in Shiraz

Gewapende mannen hebben woensdag in de stad Shiraz in het zuiden van Iran een sjiitisch heiligdom aangevallen. Daarbij vielen volgens persbureau Irna minstens vijftien doden, onder wie vrouwen en kinderen. De aanvallers zaten in een auto en schoten op bezoekers en stafleden bij de ingang van het heiligdom Shah Cheragh.

Irna omschreef de daders als ‘takfiri terroristen’, een in Iran gebruikelijke benaming voor leden van radicale soennitische groepen. Twee van de drie daders zijn gearresteerd, zo werd gemeld. Voor zover bekend heeft de aanslag niets te maken met de protestbeweging elders in Iran. Ook door de autoriteiten werd dat verband niet gelegd.