Iran weer toneel van aanslag separatisten: zeker drie doden

De plek van de aanslag in de zuidelijke stad Chabahar. Beeld EPA

Volgens de staatstelevisie waren er ook minstens 42 gewonden. Aanslagen tegen het regime kwamen tot voor kort nauwelijks voor in Iran. De laatste jaren zijn er echter steeds meer meldingen van aanvallen van separatisten in de zuidelijke en oostelijke provincies.

Volgens de autoriteiten reed de aanslagpleger zijn auto, volgeladen met explosieven, naar het politiegebouw. Daar werd hij tegengehouden. Toen de agenten het vuur openden, zou de man de auto hebben opgeblazen. Boven de stad was een grote rookwolk te zien. Chabahar ligt vlakbij de grens met Pakistan.

Onder de gewonden waren volgens een ziekenhuis zeker tien agenten. Later op de dag eiste de jihadistische strijdgroep Ansar al-Furqan de aanslag op. Deze is al enkele jaren actief in de zuidoostelijke provincie Sistan en Balochistan. Een jaar geleden zei de groep, die vecht voor autonomie, ook verantwoordelijk te zijn voor het opblazen van een oliepijplijn in de zuidelijke provincie Khuzestan.

Het is de tweede keer in enkele maanden dat een aanslag wordt gepleegd in een Iraanse stad. Beeld REUTERS

Buitenlandse steun

Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Zarif zei dat ‘door het buitenland gesteunde terroristen’ de aanslag hadden gepleegd. ‘Iran zal deze terroristen en hun bazen voor het gerecht brengen’, aldus de bewindsman. Iran heeft de laatste jaren onder andere Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ervan beschuldigd Iraanse separatisten te steunen.

De zelfmoordaanslag in Chabahar komt drie maanden na de bloedige aanslag op een militaire parade in de Iraanse stad Ahvaz, waarbij zeker 24 doden vielen. Zowel IS als Arabische separatisten claimden deze aanslag. De Iraanse geestelijke leider, ayatollah Ali Khamenei, gaf toen ook Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten de schuld van de aanval. Beide landen ontkenden iedere betrokkenheid.

De zwaarste aanslag van de afgelopen jaren in Iran was in 2017 toen strijders het parlement in Teheran en de tombe van ayatollah Khomeiny, de leider van de Islamitische Revolutie in 1979, aanvielen. Hierbij vielen 18 doden. IS zei dat het verantwoordelijk is voor deze aanval.