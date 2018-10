Iran voert raketaanval uit op laatste IS-bolwerk in zuidoosten Syrië

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft maandagochtend raketten afgevuurd op een van de laatste stadjes in het zuidoosten van Syrië die nog in handen zijn van Islamitische Staat (IS). Volgens een verklaring van het elitekorps was de aanval gericht tegen de daders van de terroristische aanslag op 22 september in de stad Ahvaz in het zuidwesten van Iran, waarbij 25 mensen om het leven kwamen.

Zes raketten troffen troffen Hajin, ten oosten van de Eufraat. De projectielen werden afgevuurd vanaf Iraans grondgebied en legden 570 kilometer af. Vervolgens voerden de Iraniërs gerichte aanvallen uit met zeven drones. ‘Dood aan Amerika, dood aan Israël, dood aan Al Saud’ (de regerende familie in Saoedi-Arabië), stond op een van de raketten, die werd getoond op de Iraanse televisie.

Verdere verwarring rond verantwoordelijkheid

De raketaanval draagt verder bij aan de verwarring omtrent de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Ahvaz. Die werd aanvankelijk opgeëist door een lokale verzetsorganisatie, ASMLA. Omdat de groep opereert vanuit Delft, heeft Iran de Nederlandse regering verweten terroristen onderdak te verlenen. Later werd de verantwoordelijkheid ook opgeëist door IS. De organisatie liet een filmpje zien waarop vier strijders zeiden zich voor te bereiden op de aanslag.

Volgens de verklaring van de Revolutionaire Garde was de raketaanval gericht tegen ‘takfiri terroristen’, een term die doorgaans wordt gebruikt voor IS en andere soennitische extremisten. ‘Diverse terroristen werden gedood of gewond’, aldus de verklaring (aantallen werden niet genoemd), ‘alsmede commandanten van de Ahvaz-terroristen.’

Samenwerking?

Van enige samenwerking tussen ASMLA en IS was tot nu niets bekend. Waarschijnlijk is dat ook niet het geval. De ASMLA is louter gericht tegen de overheersing door Teheran van de Iraanse provincie Khuzestan en lijkt geen enkele belangstelling te hebben voor de internationale jihad tegen ‘de vijanden van de islam’ of de vorming van een kalifaat.

Ook was nooit melding gemaakt van de aanwezigheid van strijders uit Khuzestan in het oosten van Syrië. Iran en Syrië worden gescheiden door honderden kilometers Iraaks grondgebied.

In de strook rond Hajin hebben de laatste eenheden van IS in het zuidoosten van Syrië zich ingegraven. Het gebied wordt belegerd door de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die enkele weken geleden een slotoffensief hebben ingezet.

