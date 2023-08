Iran verzwaart straffen voor vrouwen die geen hoofddoek dragen

Een Iraanse vrouw zonder hoofddoek, maar met pet, in Teheran begin augustus. Beeld ANP

Een Iraanse parlementaire commissie is akkoord gegaan met de nieuwe voorschriften, meldt het Iraanse persbureau Tansim. Die volgen op de grootscheepse protestacties na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, bijna een jaar geleden. Amini werd in Teheran door de zedenpolitie gearresteerd omdat zij haar hoofddoek niet correct droeg en stierf kort daarna in een politiecel.

Amini’s dood leidde onmiddellijk tot felle reacties. In heel Iran gingen vrouwen de straat op om te protesteren. Zij rukten hun hoofddoeken af en wierpen die demonstratief in het vuur. In de maanden erna verschenen steeds meer vrouwen demonstratief zonder hijab in het openbaar.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

De wet die de parlementaire commissie nu heeft aangenomen, moet dat gedrag intomen. De straffen gaan veel verder dan de huidige wet, waarin celstraffen staan van 10 dagen tot 2 maanden, en boetes van hoogstens 11 euro. Volgens CNN kunnen straks gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar kunnen worden gegeven voor het niet dragen van een hijab en (naar Iraanse begrippen) enorm hoge boetes tot 7.800 euro. Ook kunnen overtreders een verbod krijgen om het land te verlaten.

Beroemdheden die de wet overtreden, kunnen een tiende van hun bezit kwijtraken en een werkverbod krijgen. Zakenlui die de wet niet afdwingen (zoals winkeliers), kunnen een boete krijgen ter hoogte van drie maanden van hun winst.

De nieuwe wet wordt nu voorgelegd aan het hoogste wetgevende orgaan van Iran: de ‘raad der hoeders’. Die raad, die bestaat uit geestelijken, toetst de wet aan de regels van islam en aan de Grondwet. Na goedkeuring door de raad gaat een ‘proefperiode’ in van drie tot vijf jaar. Pas daarna kan de wet formeel in het wetboek worden opgenomen.

De omslachtige route via de commissie en de proefperiode omzeilt een publiek debat dat hoort bij een normale, rechtstreekse invoering van een wet. Zo’n discussie zou duidelijk maken dat er in Iran nog altijd veel verzet is tegen verscherping van de hoofddoek-regels.

Wensen geestelijk leiders

De parlementariërs volgen doorgaans de wensen van de geestelijke leiders van Iran. Dat bleek toen het parlement zijn goedkeuring gaf aan de debatloze afhandeling van de wet: van de 290 parlementariërs stemden er 175 voor de omweg via de proefperiode , en slechts 49 tegen, meldde de BBC. Onder de bevolking ligt deze verhouding wezenlijk anders.

Het dragen van een hijab, of hoofddoek, is in Iran verplicht sinds de islamitische revolutie van 1979. Handhaving van die plicht is sindsdien onderdeel geweest van het machtsvertoon van de geestelijke autoriteiten in Iran. Het optreden van de zedenpolitie stuit daarbij al jaren op kritiek.

De zedenpolitie wil nu nieuwe overtreders gaan identificeren door gezichtsherkenning, en heeft daarvoor op tal van openbare plaatsen camera’s geïnstalleerd. Ook deze methode is uiterst omstreden.