Iran verbolgen over vredesdeal Emiraten met Israël

De Iraanse president Hassan Rouhani spreekt van verraad over de vredesdeal tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Rouhani waarschuwde de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zaterdag in een televisietoespraak om Israël geen ‘bruggenhoofd in de regio’ te geven. ‘Zij (de Emiraten) moeten oppassen. Ze hebben een enorme vergissing begaan, een daad van verraad. Wij hopen dat zij zich dit realiseren en terugkeren van dit verkeerde pad.’

De door de Verenigde Staten bemiddelde en in Washington gepresenteerde overeenkomst is het eerste formele vredesverdrag van Israël met een Arabische staat sinds de akkoorden met Egypte in 1979 en Jordanië in 1994. De VAE en Israël normaliseren hun betrekkingen en openen over en weer ook ambassades.

Hoewel de door de Israël beoogde annexatie van de Westelijke Jordaanoever wordt teruggedraaid, blijft voor de Palestijnen in de bezette gebieden vrijwel alles bij het oude. De deal lijkt vooral een bouwsteen voor de door de VS en Israël gewenste coalitie tegen regionale grootmacht Iran en een opsteker voor de herverkiezing van president Trump. Het kan een opstap zijn naar een vergelijkbare deal tussen Saoedi-Arabië en Israël.

Rouhani hoonde in zijn toespraak ook dat de VS vrijdag een ‘vernederende nederlaag’ hadden geleden in de VN-Veiligheidsraad bij hun poging het internationale wapenembargo tegen Iran te verlengen. Rusland en China stemden tegen het Amerikaanse voorstel, terwijl elf andere leden zich onthielden, waaronder ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Behalve de VS zelf stemde alleen de Dominicaanse Republiek voor.

Het wapenembargo verloopt binnenkort in het kader van de Iran-deal uit 2015, waarbij in ruil voor het beperken en laten monitoren van het Iraanse nucleaire programma de meeste internationale sancties tegen Iran werden opgeheven. De VS trokken zich op instigatie van president Trump in 2018 terug uit die deal.

Volgens het dagblad Kayhan, spreekbuis van de extreem-conservatieve stromingen in Iran, zijn de Emiraten nu ‘legitiem doelwit’ voor alle pro-Iraanse krachten. De krant kritiseert het ‘verraad’ aan de Palestijnse zaak. ‘Het tekenen van deze overeenkomst met het zionistische regime, die de betrekkingen normaliseert, zal dit kleine land, dat het moet hebben van veiligheid, veranderen in een legitiem en makkelijk doelwit voor het verzet’.

De VAE en Iran onderhouden sinds 2016 slechte relaties, maar die leken de laatste maanden te verbeteren. Afgelopen week nog sprak de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken met zijn ambtgenoot van de Emiraten.