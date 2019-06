Iran verbiedt journalist Thomas Erdbrink zijn werk te doen

Thomas Erdbrink in Onze Man in Teheran.

The New York Times heeft dit maandag bekendgemaakt na geruchten op sociale media over de status van Erdbrink. Er wordt gespeculeerd dat hem de mond is gesnoerd vanwege de oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten.

Erdbrink werd bekend met zijn tv-programma Onze man in Teheran voor de VPRO en schreef tot vorig jaar nog columns in het Volkskrant Magazine. Vorig jaar stapte hij volledig over naar The New York Times, waar hij al sinds 2012 voor schrijft.

Volgens The New York Times hebben Iraanse autoriteiten steeds gezegd dat Erdbrinks accreditatie zou worden verlengd, maar kwam er geen verklaring voor de vertraging, zo zei internationaal nieuwschef Michael Slackman in de krant.

Op Twitter wordt onder meer gesuggereerd dat Erdbrink een te kritisch artikel heeft geschreven naar aanleiding van het veertigjarig jubileum van de Iraanse revolutie in 1979.

Ook de Iraanse vrouw van Erdbrink, Newsha Tavakolian, heeft geen toestemming meer om te werken als fotograaf. Zij werkt voor het prestigieuze fotoagentschap Magnum onder meer voor The New York Times.

De relatie tussen Iran en de Verenigde Staten is sterk verslechterd sinds president Trump zich terugtrok uit het nucleaire akkoord met Iran en weer economische sancties invoerde. Vorige maand gooide de president verder olie op het vuur door Iran te beschuldigen van sabotage aan Saoedische olie-installaties en -doorvoerroutes. De crisis werd compleet toen Trump ook oorlogsschepen en extra militaire mankracht naar het gebied stuurde.