Iran vaardigt arrestatiebevel uit tegen Donald Trump vanwege dood Soleimani

Iran houdt de Amerikaanse president Trump verantwoordelijk voor de moord op generaal Qassem Soleimani. Beeld REUTERS

De generaal, een van de machtigste mannen van Iran, kwam op 3 januari om het leven bij een Amerikaanse drone-aanval in Irak. Hij was leider van de gevreesde Al Quds-brigade (Jeruzalem-brigade). Deze elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde is een kruising tussen een geheime dienst en een commando-eenheid, en verantwoordelijk voor Iraanse militaire operaties in het buitenland. Soleimani werd gezien als de grote strateeg achter de Iraanse militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten.

Alhoewel Trump niet zal worden gearresteerd, onderstreept de aanklacht de verhoogde spanning tussen de twee landen. De relatie is verslechterd sinds Trump zich eenzijdig terugtrok uit de nucleaire deal met Teheran.

De aanklager van Teheran, Ali Alqasi Mehr, zei volgens het Iraanse persbureau Irna dat Trump en 36 anderen door Iran worden beschuldigd van moord en terrorisme. Trump wordt als enige bij naam genoemd. Alqasi Mehr benadrukte dat Iran de vervolging van Trump zou voortzetten, zelfs nadat diens presidentschap afloopt.

De Iraanse autoriteiten doen ook een beroep op Interpol. Via die politieorganisatie wordt gevraagd de verdachten aan te houden.