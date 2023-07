Iran sluit hoofdkantoor populaire webwinkel omdat werknemers geen hoofddoek dragen

Een Iraanse politieman op een straat in Teheran. Beeld via REUTERS

De webwinkel, die bekendstaat als ‘de Amazon van Iran’, wordt vervolgd door het ministerie van Justitie. De website is nog wel in de lucht. De sluiting maakt deel uit van een hernieuwde poging van de zedenpolitie om kledingvoorschriften af te dwingen. De zedenpolitie was tien maanden afwezig in Iran, maar vorige week kondigde generaal Saeed Montazerolmahdi op televisie haar terugkeer aan. ‘Met ingang van vandaag voert de politie weer controles uit’, zei hij. ‘Degenen die de regels niet volgen, zullen daarvan de consequenties ondervinden.’

De terugkeer van de zedenpolitie komt nadat de massale protesten in Iran zijn weggeëbd. Die protesten ontstonden in reactie op de arrestatie en dood van Mahsa Amini. Volgens de regering overleed zij aan complicaties die verband hielden met reeds bestaande medische problemen, maar haar familie betwist dat.

Door keihard in te grijpen en executies uit te voeren, probeerden de autoriteiten de orde te herstellen. Dat lukte grotendeels.

Als gevolg van de protesten verdween de zedenpolitie grotendeels van het straatbeeld en stopten veel vrouwen, in met name de grote steden, met het dragen van de hijab. Maar ambtenaren hielden tijdens de crisis vol dat de regels nooit waren veranderd. Vorige week keerde de politie weer de straat op, in navolging van een aangekondigde nieuwe campagne die vrouwen dwingt de hijab te dragen.

Kledingvoorschriften aangescherpt

De protesten hebben ertoe geleid dat de kledingvoorschriften nog verder zijn aangescherpt. De afgelopen maanden heeft de regering vrouwen gearresteerd en sloot ze bedrijven die vrouwen zonder hijab bedienden. De nieuwe regels maken het zelfs mogelijk om vrouwen te berechten die geen hoofdbedekking dragen in hun eigen auto.

Voor handhaving maakt de politie steeds vaker gebruik van camera’s. Zo worden overtreders achterhaald op basis van het kenteken. Het niet naleven van de regels heeft al geleid tot inbeslagname van auto’s.

Ook Iraanse beroemdheden zijn niet gevrijwaard van de strenge voorschriften. Actrice Azadeh Samadi kreeg van een rechter de opdracht psychologische behandeling te zoeken voor een ‘antisociale persoonlijkheidsstoornis’ nadat zij ongesluierd op een begrafenis was verschenen.