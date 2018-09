Iran roept Nederlandse ambassadeur op het matje na aanslag op militaire parade

De diplomatieke vertegenwoordigers van de landen zijn ontboden, meldt het staatspersbureau INRA. De beschuldigingen komen nadat schutters zaterdag het vuur hadden geopend tijdens een militaire parade in de stad Ahvaz. Bij de aanslag kwamen zeker 25 mensen om en raakten ruim vijftig mensen gewond.



'Het is niet acceptabel dat deze groepen niet door de Europese Unie

gekwalificeerd worden als terroristische organisaties, omdat ze geen terroristische aanslag hebben uitgevoerd in Europa', citeerde INRA woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken Bahram Qasemi.

Golfstaten

Het 'landelijk verzet van al-Ahvaz', een koepelorganisatie voor diverse groepen, zegt achter het bloedbad te zitten. Ook terreurgroep Islamitische Staat (IS) eiste via spreekbuis Amaq de verantwoordelijkheid op. De Iraanse autoriteiten spreken die laatste claim tegen. Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van het land, wijst met beschuldigende vinger naar staten aan de Arabische Golf. Ook separatisten van de Arabische minderheid in het olierijke zuidwesten zijn mogelijke verdachten. Volgens een legerwoordvoerder getraind zouden zij getraind zijn door Golfstaten en banden hebben met Amerika en Israël.

De spanningen rond Iran zijn het afgelopen jaar toegenomen, nadat Trump het internationale akkoord over de inperking van het Iraanse atoomprogramma opzegde. Ook liggen de banden tussen Iran en Rusland internationaal gevoelig; Iraanse elitetroepen vochten de afgelopen jaren net als het Russische leger in Syrië aan de kant van president Bashar al-Assad.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon zaterdagavond niet reageren op de beschuldigen uit Teheran. Tweede Kamerlid Sven Koopmans kondigde via Twitter aan Kamervragen te zullen stellen. Volgens de VVD'er is een 'sterk weerwoord noodzakelijk'.