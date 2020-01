Iran nodigt ook VS uit om vermoedelijk neergehaalde Boeing te onderzoeken

De crash-site van de Boeing bij Teheran vanuit de ruimte gezien. Beeld EPA

Eerder hadden functionarissen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten en een hoge militair bij het Pentagon al tegenover het Amerikaanse tijdschrift Newsweek verklaard dat het toestel door een raket was geraakt.

De Amerikaanse krant The New York Times zegt over beelden te beschikken waarop de inslag van de raket is te zien.

If this video is authentic, it may be showing the actual ascent and impact of 2 missiles hitting #PS752 pic.twitter.com/cGeJn1oYCy — Christo Grozev (@christogrozev) 9 januari 2020

Iran ontkent tot nog toe dat het Oekraïense toestel met een raket is neergehaald, maar volgens Trudeau is het waarschijnlijk niet met opzet gebeurd. Het toestel stortte neer enkele uren nadat Iran een raketaanval had uitgevoerd op twee Amerikaanse bases in Irak. Mogelijk heeft de Iraanse luchtverdediging het vliegtuig aangezien voor een vijandelijk toestel.

Beeld ANP Graphics

Trudeau eiste een diepgaand onderzoek naar de toedracht van de ramp, waarbij tientallen Canadezen van Iraanse afkomst de dood vonden. Volgens Trudeau wil Iran de zwarte dozen met vluchtgegevens zelf onderzoeken, maar is het wel bereid Oekraïense deskundigen erbij te betrekken. Iran heeft inmiddels uitnodigingen verstuurd naar de diverse betrokkenen om deel te nemen aan het onderzoek.

Ook de Verenigde Staten zijn hierbij uitgenodigd, vermoedelijk omdat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing de producent is van het neergestorte toestel. De uitnodiging werd verstuurd aan de Amerikaanse vervoersveiligheidsraad NTSB, nadat eerst ook al vliegtuigbouwer Boeing zelf was uitgenodigd. De NTSB bevestigde donderdag een onderzoeker te hebben toegewezen aan het onderzoek.

De uitnodiging aan de VS is opmerkelijk, omdat de spanning tussen de VS en Iran enorm is opgelopen nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood bij een vijandelijke aanval van Amerikaanse troepen.

In Canadese steden als Montreal, Ottawa en Toronto kwamen honderden mensen bijeen om de slachtoffers van de rampte herdenken. In Toronto, waar ongeveer 100 duizend Canadezen van Iraanse afkomst wonen, reageerden deelnemers aan de herdenking boos en verdrietig op de crash.

Justin Trudeau donderdag tijdens een persconferentie in Ottawa. Volgens de Canadese premier is de Oekraïense Boeing 737-800 waarschijnlijk neergehaald met een Iraanse luchtdoelraket. Beeld AP

Videobeelden

Donderdag verschenen er tegenstrijdige berichten over wat de ramp met vlucht PS752 van Ukraine International Airlines zou hebben veroorzaakt. De Iraanse luchtvaartinspectie stelde in een eerste voorlopig rapport dat het vliegtuig al in brand stond voor het te pletter sloeg. Dat was luttele minuten nadat het was opgestegen van de internationale luchthaven van Teheran.

Dat lijkt te worden bevestigd door amateurvideobeelden gemaakt vanaf de grond, waarop het toestel niet alleen brandend, maar ook in stukken uit de hemel lijkt te vallen. Dat het toestel in brand stond is ook gemeld door de bemanning van een niet nader aangeduid passerend toestel. Het rapport meldt dat de bemanning kennelijk heeft geprobeerd om terug te keren naar de het vliegveld, vanwege de richting waarin het vloog toen het verongelukte – weg van zijn bestemming noordwaarts, Kiev.

Restanten van de Oekraïense Boeing 737-800 die woensdag met 176 inzittenden neerstortte bij Teheran. Beeld AP

Dat laatste wordt in een tweet tegengesproken door IHS Markit, een bureau in risicobeheer in Londen. Dat citeert een piloot die kort na PS752 ook vertrok van de luchthaven en verklaarde dat hij het toestel zag opstijgen en midden in de lucht zag exploderen. Aanwijzingen dat de Boeing 737-800 werd geraakt door een raket haalt IHS Markit uit foto’s die op sociale media zijn verspreid van raketfragmenten tussen de smeulende restanten van het Oekraïense vliegtuig.



Het vliegtuig stopte op een hoogte van bijna 8.000 voet (2,4 kilometer) met het versturen van vluchtgegevens naar de grond. De bemanning was kennelijk niet meer in staat om een noodsignaal uit te zenden, want dat bleef uit.



Dat zou erop kunnen wijzen dat het toestel onbestuurbaar was geraakt door een explosie, van binnenuit of buitenaf. Bij een brand in een enkele motor kunnen moderne vliegtuigen veilig aan de grond worden gezet. Luchtvaartanalisten noemen een mechanisch ongeluk, zoals een motorstoring, onwaarschijnlijk, maar ook niet volledig uit te sluiten.

MH17



De ramp vertoont grote overeenkomsten met vlucht MH17, de Boeing 777-200ER van Malaysian Airways die in 2014 boven het oosten van Oekraïne werd neergehaald door een Russische Buk-raket. Dat toestel, met 196 Nederlanders aan boord, werd op tien kilometer hoogte getroffen.

Volgens deskundigen beschikt de Iraanse Revolutionaire Garde, een militair elitekorps, over Russische luchtdoelraketten van het type 9K330 Tor. Die hebben een bereik van maximaal 12 kilometer. Een lid van de Oekraïense veiligheidsraad zei op Facebook dat onderzoekers op de rampplek willen zoeken naar mogelijke fragmenten van een raket.

De functionarissen die Newsweek aanhaalt stellen dat de raket die een einde maakte aan vlucht PS752 hoogstwaarschijnlijk per vergissing is afgevuurd. Alle Iraanse troepen waren in staat van paraatheid vanwege de spanningen met de Verenigde Staten. Drie uur voordat de Oekraïense Boeing 737-800 te pletter sloeg op 15 kilometer van Teheran had Iran raketten afgevuurd op Amerikaanse bases in Irak als vergelding op de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani, in Bagdad een week geleden. Mogelijk dacht een eenheid dat ze vanuit de lucht werden aangevallen.