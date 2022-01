Iran moet Canadese nabestaanden 74 miljoen betalen voor neerhalen passagiersvliegtuig

Demonstranten in Toronto dragen borden met de gezichten van de slachtoffers, een jaar na het neerhalen van Ukraine International Airlines vlucht PS752 door Iran. Beeld Carlos Osorio / Reuters

De uitspraak volgt op een eerder oordeel van dezelfde rechter in mei, dat het neerschieten door Iran van de Boeing van Ukraine International Airlines een ‘terroristische daad was’. Alle 176 inzittenden kwamen om het leven toen de Iraanse Revolutionaire Garde het toestel, op 8 januari 2020, met twee luchtdoelraketten neerschoot. Aan boord waren 55 Canadese staatsburgers en dertig personen die in Canada woonden met een verblijfsvergunning.

Ontkenning

Iran ontkende aanvankelijk dat het de Boeing kort na het opstijgen van de luchthaven van Teheran had neergehaald. Op video’s was echter te zien dat het toestel vanaf de grond werd beschoten met luchtdoelraketten. Uiteindelijk gaf de regering toe dat een eenheid van de garde verantwoordelijk was voor de beschieting.

Een luchtverdedigingseenheid zou het vliegtuig hebben aangezien voor een Amerikaanse kruisraket. Iran verwachtte die dag een Amerikaanse aanval, als een reactie op een Iraanse beschieting van bases in Irak waar Amerikaanse militairen waren gelegerd. Die Amerikaanse aanval kwam echter niet. President Trump besloot daarvan af te zien omdat er geen Amerikaanse militairen waren omgekomen.

De Iraanse beschieting van de Iraakse bases van die dag was weer een vergelding voor de liquidatie, vijf dagen eerder, van de hoge Iraanse generaal Qasem Soleimani door een Amerikaanse drone. President Trump gaf opdracht tot die drone-aanval omdat de VS Soleimani verantwoordelijk achtten voor de dood van een groot aantal Amerikaanse soldaten dat sinds 2003 bij aanslagen in Irak om het leven was gekomen.bANK

Banktegoeden

De advocaat van de zes Canadese families zei maandag dat nu alles op alles zal worden gezet om beslag te leggen op banktegoeden van Iran in Canada en in het buitenland, zodat de schadevergoeding kan worden uitgekeerd. Raadsman Mark Arnold zei dat zijn team onder andere zal proberen beslag te leggen op Iraanse olietankers in het buitenland. De families die hij bijstaat zijn allemaal van Iraanse afkomst.

De Iraanse regering verdedigde zich niet tijdens de rechtszaak, die de families vorig jaar waren begonnen. Volgens Iran was dit geen zaak voor een Canadese rechter, maar diende een Iraanse rechtbank te oordelen over de eis tot schadevergoeding. Iran wil ook niet meewerken aan een poging van vijf landen die staatsburgers hebben verloren bij de ramp, om tot een schadevergoeding te komen voor de nabestaanden. Deze landen, waaronder Canada, hadden Teheran tot vijf januari de tijd gegeven om te reageren op een voorstel tot onderhandelen.

De Boeing 737 werd neergehaald met het Russische luchtverdedigingssysteem Tor-M1. Op een video die door een Iraniër op YouTube werd geplaatst, is te zien hoe vanaf een militaire basis een raket wordt afgevuurd op het vliegtuig. Bijna een halve minuut later volgt een tweede raket. De piloot probeerde met het brandende vliegtuig nog terug te vliegen naar de luchthaven van Teheran, maar het toestel explodeerde, en de brokstukken stortten neer bij het dorpje Khalaj Abad.

Pas drie dagen na de ramp erkende Iran dat militairen een ‘onvergeeflijke fout’ hadden gemaakt. In een verklaring zei het leger dat een ‘menselijke fout’ had geleid tot het neerhalen van de Boeing. De Iraanse president bood vervolgens zijn excuses aan. De hoogste leider van het land, ayatollah Ali Khamenei, condoleerde de families van de slachtoffers.