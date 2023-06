Iran laat opnieuw gevangen Europeanen vrij, in ruil voor diplomaat die bom smokkelde

In Brussel bestempelen demonstranten de gevangenenruil als een 'schandelijke deal met een beulenregime'. Beeld Nicolas Baras / Belga

De twee Oostenrijkers hebben een dubbele nationaliteit; ook de Iraanse. Kamran Ghaderi heeft meer dan zevenenhalf jaar doorgebracht in een Iraanse cel, Massud Mossaheb ruim vier jaar. Ze waren vrijdag op weg naar Oostenrijk, ‘waar hun families verlangend op hen wachten’, zo liet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Wenen weten.

België en Oman werden bedankt voor hun hulp bij de vrijlating. Wie de vrijgelaten Deen is, werd niet meegedeeld. Wel zei de Belgische premier Alexander De Croo dat hij in november vorig jaar werd gearresteerd tijdens de protesten in Iran voor vrouwenrechten en tegen het regime.

De vier Europeanen zijn door Iran vrijgelaten in ruil voor de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die twee jaar geleden in België was veroordeeld tot twintig jaar celstraf wegens betrokkenheid bij het voorbereiden van een bomaanslag op een bijeenkomst van de Nationale Raad van Verzet van Iran (NCRI) in Parijs. De rechter achtte bewezen dat Assadi een bom in zijn diplomatieke koffer Europa had binnengesmokkeld.

Vandecasteele, medewerker van Dokters van de Wereld, werd begin vorig jaar gearresteerd en veroordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf. Zijn arrestatie werd gezien als een poging van Teheran om de Iraanse diplomaat vrij te krijgen. Vandecasteele werd beticht van spionage, een beschuldiging die eerder tegen veel andere buitenlanders werd gebruikt. In de gevangenis ging zijn gezondheid achteruit.