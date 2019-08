Nieuws Iran

Iran: in beslag genomen schip is Iraaks

Het schip dat zondag in de Perzische Golf door Iraanse kustbewakers is opgebracht wegens smokkelpraktijken is een Iraaks schip. Dit meldden Iraanse media op gezag van de Revolutionaire Garde in het land die ook in de kustwacht actief is. De boot zou olie smokkelen en de bemanning is gearresteerd. Iran en Irak onderhouden zeer goede betrekkingen.