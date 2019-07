Iran heeft een al dagenlang vermiste olietanker in beslag genomen

Iraanse marineschepen in de Perzische Golf. Beeld AP

De olieprijs steeg in korte tijd met 1 procent na de Iraanse bekendmaking. Tegelijk benadrukte de baas van het Amerikaanse Central Command, generaal Kenneth McKenzie, dat de VS ‘op agressieve wijze’ ervoor zullen zorgen dat de vrije scheepvaart in het gebied niet in gevaar komt. McKenzie is de commandant van alle Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten.

Het in beslag genomen schip is vrijwel zeker de vanuit de Emiraten opererende MT Riah, die onder Panamese vlag vaart. Het contact met de kleine olietanker werd op zondag verloren vlak bij het Iraanse eiland Qeshm. Op dit eiland bevindt zich een basis van de garde. Sindsdien doken berichten op dat Iran het schip zou hebben gedwongen zich naar Iraanse wateren te begeven om het in beslag te nemen. De spanningen in de regio zijn de laatste tijd flink gestegen na beschuldigingen van de VS dat Iran buitenlandse olietankers probeert te saboteren.

Volgens de Iraanse staatstelevisie werd het schip, met aan boord twaalf bemanningsleden, zondag onderschept in de Straat van Hormuz. Teheran zegt dat de olietanker zo’n 1 miljoen liter benzine smokkelde, afkomstig van Iraanse leveranciers. De 58 meter lange MT Riah vaart regelmatig tussen de emiraten Dubai en Sharjah en het in het oosten gelegen Fujairah.

Sabotageacties

In juni werden vier olietankers, onder andere van de Emiraten, bij Fujairah het slachtoffer van sabotageacties op zee. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat Iran hiervoor verantwoordelijk was, maar Teheran ontkent.

Een Amerikaanse defensiefunctionaris zei begin deze week dat Washington vermoedde dat Teheran de MT Riah in beslag had genomen. Op woensdag zei het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat de autoriteiten een buitenlandse olietanker te hulp waren gekomen omdat die problemen had. Volgens Teheran werd het schip toen weggesleept. De naam van de tanker werd niet genoemd.

De onderschepping komt een week nadat drie Iraanse patrouilleboten zonder succes probeerden een Britse olietanker tegen te houden. De Iraanse boten maakten rechtsomkeert nadat een Brits oorlogsschip, de HMS Montrose, ze via de radio diverse keren waarschuwde. Hierop trokken de patrouilleboten zich terug. Doelwit was de olietanker British Heritage. Die naderde de Straat van Hormuz toen de bootjes plotseling opdoken.