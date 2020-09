Iran executeert worstelaar Navid Afkari,ondanks internationaal protest

Een demonstrant houdt een foto van Navid Afkari omhoog bij de Iraanse ambassade in Berlijn. Beeld EPA

De Iraanse staatsmedia berichtten zaterdag over de executie van Afkari. De familieleden van het slachtoffer zouden hebben aangedrongen op de executie, die plaatsvond in de zuidelijke provincie Fars. De veroordeling van Afkari is omstreden. Volgens zijn familie en verschillende activisten was hij onschuldig. Hij was gemarteld, zei Afkari nadat hij de moord had bekend. De autoriteiten ontkenden dit. Twee broers van Afkari die ook deelnamen aan de protesten zijn veroordeeld tot 54 en 27 jaar gevangenisstraf.

De World Players Association (WPA), die 85 duizend sporters vertegenwoordigt, riep het Iraanse regime onlangs nog op om Afkari niet te executeren. De organisatie dreigde het land in de ban te doen in de internationale sportwereld. In een verklaring liet de WPA weten dat Afkari als een van de duizenden Iraniërs in 2018 deelname aan de spontane protesten tegen het regime, maar ‘onterecht het doelwit is geworden van de autoriteiten’. Die zouden met de populaire, bekende atleet ‘een voorbeeld willen stellen om te voorkomen dat demonstranten hun mensenrechten uitoefenen.’ Ook de Amerikaanse president Donald Trump had Iran opgeroepen de man te sparen.

Geschokt

Ex-worstelaar Sander Terphuis is geschokt door de executie van Afkari. ‘Er was hoop dat de internationale druk effect zou hebben’, zegt Terphuis. ‘Dat het vonnis alsnog is voltrokken, vind ik beangstigend. Het fundamentalistische islamitische regime van Iran wijkt voor niemand. Ze gaan over elke morele grens heen. Wat weerhoudt hen ervan om nog meer mensen te martelen en te executeren?’ Terphuis verwijst naar een recent rapport van Amnesty International met schokkende bevindingen over hoe de mensenrechten door het repressieve regime worden geschonden.

Zelf wist hij het regime te ontvluchten. Terphuis, die werd geboren als Ahmad Queleich Khany, was ook worstelaar en bracht het tot de nationale worstelselectie van Iran. In 1990, tijdens de wereldspelen voor gehandicapten in Assen – Terphuis is visueel beperkt en ziet heel weinig – vroeg hij asiel aan in Nederland. Hier bouwde hij een nieuw leven op, veranderde zijn naam en tekende zijn levensverhaal op in een boek: De worstelaar.

Sinds de arrestatie van Afkari volgt Terphuis de zaak op de voet. De executie is bedoeld om te bevolking nog meer te intimideren, zegt hij. ‘Haal het niet in je hoofd de straat op te gaan en te demonstreren, willen de ayatollah’s hiermee zeggen’, zegt Terphuis. ‘Zelfs een geliefde atleet – worstelen is een populaire sport in Iran – zoals Afkari wordt door hen verbrijzeld. Niemand is veilig’. Het gaat de ayatollah’s om machtsbehoud, zegt Terphuis. Ze maken mensen bang om de straat op te gaan, van kritische mensen ‘wordt het karakter gebroken.’

Ook het Internationaal Olympisch Comité is geschokt door de executie van de jonge Iraanse worstelaar. ‘Het is diep verontrustend dat de pleidooien van atleten van over de hele wereld en al het werk achter de schermen van het IOC, samen met het Nationaal Olympisch Comité van Iran, de wereld worstelbond en de Iraanse worstelbond, ons doel niet hebben bereikt’, schrijven zij in een verklaring.

Van de ongeveer twintig landen wereldwijd die de doodstraf nog toepassen, voert Iran volgens mensenrechtenorganisaties de meeste executies per hoofd van de bevolking uit. Volgens cijfers van Amnesty International worden na China in Iran het hoogste aantal doodsvonnissen ter wereld voltrokken. In 2019 werden er minstens 251 mensen geëxecuteerd, aldus Amnesty International.