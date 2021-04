Iran en VS onderhandelen over nieuwe nucleaire deal

In Qom in het noorden van Iran wordt uranium verrijkt. Beeld AFP

Vertegenwoordigers van de VS en Iran zullen dinsdag in Wenen aanwezig zijn, maar niet direct met elkaar praten. Niettemin worden de indirecte onderhandelingen gezien als een belangrijke stap om de VS weer bij de nucleaire overeenkomst met Iran te betrekken. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken sprak van ‘een gezonde stap voorwaarts’, maar zei ook ‘dat het nog vroeg is en we geen onmiddellijke doorbraak verwachten’.

De deal tussen Iran, China, Rusland en het Westen werd in 2015 gesloten. Iran beloofde zijn nucleaire activiteiten tijdelijk sterk te beperken, zodat het niet snel een kernbom zou kunnen maken, in ruil voor het opheffen van economische sancties. Zo beloofde Iran tot 2030 zijn uranium slechts tot 3,67 procent te verrijken, terwijl voor een kernbom minstens 20 procent nodig is.

Daarnaast werd de Iraanse voorraad aan verrijkt uranium met 97 procent teruggebracht en werd tweederde van de nucleaire centrifuges buiten werking gesteld. Kritiek was er vooral op het tijdelijke karakter van de afspraken: na 2030 golden geen beperkingen meer.

Een raketoefening van Iran in januari. In die maand maakte de Iraanse regering bekend dat het uranium zou gaan verrijken tot 20 procent, de ondergrens voor een kernbom. Beeld AP

Exit VS onder Trump

In 2018 stapte de Amerikaanse president Trump uit de overeenkomst. Hij wilde Iran de duimschroeven aandraaien met economische sancties, om een betere deal af te dwingen die het Iran ook na 2030 moeilijk zou maken om een bom te produceren. Iran reageerde door zijn nucleaire activiteiten uit te breiden. In januari maakte de Iraanse regering bekend dat het uranium zou gaan verrijken tot 20 procent, de ondergrens voor een kernbom. Daarnaast nam het land twee keer zo veel nucleaire centrifuges in gebruik.

Volgens president Biden heeft het beleid van Trump niets opgeleverd en kan Iran beter worden gehouden aan de oorspronkelijke deal uit 2015, die werd gesloten toen hij vicepresident onder Obama was.

De bedoeling is nu om binnen twee maanden een nieuw akkoord te bereiken, zei een functionaris van de Europese Unie vrijdag. Er zal onderhandeld worden over de vraag aan welke verplichtingen Iran precies moet voldoen in ruil voor het opheffen van sancties. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif sprak in een tweet over een ‘gechoreografeerde’ opheffing van de sancties, gevolgd door het staken van de Iraanse nucleaire maatregelen.

Volgens The New York Times willen de VS daarnaast de periode verlengen waarin Iran geen kernbom kan maken. Ook willen ze onderhandelen over de Iraanse steun aan krachten die door de VS worden gezien als een gevaar voor de stabiliteit in het Midden-Oosten, zoals de milities van Hezbollah en Hamas en de Syrische president Assad.