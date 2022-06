Iran en Venezuela vormen front tegen ‘het imperialisme’ en tekenen samenwerkingsplan voor 20 jaar

Raisi (rechts), is het staatshoofd van een islamitisch regime, Maduro (links) vertegenwoordigt een links-autoritaire regering aan de andere kant van de wereld. Beiden hebben te maken met een economische crisis, die grotendeels wordt veroorzaakt door westerse sancties. Beeld AP

De Iraanse president Ebrahim Raisi ontving zijn ambtgenoot zaterdag in het Saadabadpaleis, waar ze met elkaar spraken over de onderlinge politieke en economische relaties. Na de ontmoeting ondertekenden de ministers van Buitenlandse Zaken in het bijzijn van de staatshoofden een ‘samenwerkingsroutekaart’, waarvan de exacte details niet bekend zijn gemaakt.

In een gezamenlijke persconferentie zeiden de leiders de betrekkingen te versterken op gebied van energie, wetenschap, technologie, landbouw en cultuur. Ook kondigde Maduro aan dat er vanaf 18 juli directe vluchten komen tussen Teheran en Caracas, die er ‘hopelijk’ voor zorgen dat er meer Iraanse toeristen de natuurhistorische bezienswaardigheden in Venezuela zullen overwegen als bestemming.

‘Opstaan tegen imperialisme’

Op het eerste gezicht zijn het niet de meest voor de hand liggende partners. Raisi, is het staatshoofd van een islamitisch regime, Maduro vertegenwoordigt een links-autoritaire regering aan de andere kant van de wereld. Maar beide olierijke landen hebben te maken met een economische crisis, die grotendeels te wijten is aan Amerikaanse sancties.

‘Het buitenlands beleid van de Islamitische Republiek Iran is altijd geweest om betrekkingen te hebben met onafhankelijke landen en Venezuela heeft laten zien dat het zich ongelooflijk heeft verzet tegen bedreigingen en sancties door vijanden en door het imperialisme’, zei Raisi over de verbintenis tijdens de persconferentie, die werd uitgezonden op de Iraanse staatstelevisie.

Maduro sprak over een ‘solide vriendschap’ en een gezamenlijke toekomst voor Iran en Venezuela. ‘De toekomst van de wereld is er een van gelijkheid en rechtvaardigheid en van het opstaan tegen het imperialisme’, zei de Venezolaanse president. ‘We moeten samen aan deze toekomst bouwen.’

Nucleaire deal

Bezorgdheid over de nucleaire ambities van Iran leidt al decennialang tot westerse sancties tegen het land. In 2015 sloten mondiale kernmachten een deal met Iran om de ontwikkeling van nucleaire wapens te beperken, in ruil voor het loslaten van sancties. Drie jaar later trok de Amerikaanse president Donald Trump zich plotseling terug uit het akkoord en voerde de sancties weer in.

Sinds het aantreden van president Joe Biden proberen de kernmachten tot een nieuw akkoord te komen, maar de moeizame onderhandelingen liggen al maanden stil. Afgelopen week besloot Iran nog om de beveiligingscamera’s weg te halen die zijn nucleaire activiteit controleren, waarmee een hernieuwde deal verder uit beeld is geraakt.

De sancties hebben in Iran geleid tot enorme inflatie, maar de regering is niet van plan om te zwichten. Tijdens de persconferentie zei Raisi dat Iran erin is geslaagd het beleid van ‘maximale druk’ te doorbreken dat Washington in 2018 is begonnen. De ervaringen van Iran op dit gebied wil Venezuela graag gebruiken, zei Maduro.

Olie-industrie

Sinds 2020 werken Iran en Venezuela al samen op het gebied van energie. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar als gevolg van westerse sancties produceert het al lang weinig energie en is de olie-industrie vervallen geraakt. Een Iraans staatsbedrijf helpt Venezuela om een aantal olieraffinaderijen te repareren en verbeteren. Ook stuurt het olierijke Iran geregeld schepen met ruwe olie naar zijn Zuid-Amerikaanse partner voor de productie van olie en gas.

Maduro’s bezoek aan Teheran is onderdeel van een grotere reis. Vergezeld door een groep ministers en hoge ambtenaren deed hij eerder deze week al Turkije en Algerije aan. Ook Raisi heeft niet stil gezeten. Hij reisde in januari naar Moskou om te praten over mogelijke verlenging van het onderlinge samenwerkingsverdrag. Vorig jaar tekende Iran al een samenwerkingsakkoord met China voor de komende 25 jaar.