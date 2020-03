Iran durft pas na Perzisch Nieuwjaar te kiezen tussen gezondheid en economie

Het Perzisch Nieuwjaar is voor de marktkooplieden een van de belangrijkste dagen. Beeld REUTERS

Het virus heeft al keihard toegeslagen in Iran: meer dan 17 duizend mensen zijn besmet geraakt en er zijn zeker 1.100 doden gevallen. Bovendien staat het land pas aan het begin van de crisis omdat het regime zo laat gereageerd heeft, en door de sancties wordt belemmerd meer actie te nemen. Volgens onderzoekers aan Sharif Technische Universiteit in Teheran kan dit in het slechtste geval betekenen dat er in Iran 3,5 miljoen doden vallen.

China heeft de Verenigde Staten al openlijk gevraagd de sancties vanwege deze crisis op te heffen, en volgens The Guardian heeft ook Groot-Brittannië erop aangedrongen ze in elk geval te verlichten. In plaats daarvan lieten de Verenigde Staten deze week weten de sancties juist uit te breiden. Er wordt gevreesd dat zij ook gaan liggen voor de extra lening van 5 miljard dollar die Teheran bij het IMF heeft aangevraagd.

De sancties werken op meerdere manieren verlammend. Allereerst zijn er tekorten in de ziekenhuizen. Humanitaire middelen mogen nog wel aan Iran verkocht worden, maar er mag niet worden gewerkt met Iraanse banken, wat alle transacties vreselijk ingewikkeld maakt. ‘De hele wereld staat te schreeuwen om mondkapjes’, zegt Esfandyar Batmanghelidj, oprichter van het mediabedrijf Bourse & Bazaar, dat de ontwikkelingen in de Iraanse economie volgt. ‘Dus als het zo’n gedoe is om met Teheran te onderhandelen, staat Iran achteraan de rij.’

Balans

Daarnaast moet het regime, net als ieder land, een balans zien te vinden tussen het beschermen van de volksgezondheid en de schade die dat aanricht in de economie. Vanwege de sancties is het daarmee in Iran al dramatisch gesteld. ‘De bevolking heeft het zwaar’, zegt Batmanghelidj. ‘Elke dag dat een dagarbeider of een kleine winkelier niet gaat werken vanwege corona, heeft zijn gezin geen eten. Het is maar de vraag hoeveel budget de regering heeft om die klappen op te vangen – en dan hebben we het nog niet over de schade als het hele land wekenlang platgaat.’

Daarbij vrezen de autoriteiten ook de woede van de bevolking. De relatie met haar burgers is flink beschadigd door het geweld waarmee vorig jaar protesten zijn neergeslagen, en de leugens rondom het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig in januari. Moeten zij de bevolking nu in quarantaine plaatsen? En met welke middelen moeten zij mensen die daar geen gehoor aan geven dan aanpakken?

Een ander gevoelig punt waren de heilige plaatsen. Terwijl kerken en moskeeën over de hele wereld hun deuren sloten, stonden er elke dag nog duizenden mensen in de rij voor de tombe met de gouden koepel van Fatima Masumeh, om deze aan te raken en te kussen. Pas deze week werd ook deze gesloten, wat tot woedende reacties leidde. Het was een grove belediging te denken dat iemand op een heilige plek besmet zou kunnen raken.

Waarschuwingen

En dus blijft het bij ernstige waarschuwingen aan burgers om vooral op te passen. Natuurlijk zijn er wel maatregelen getroffen: er zijn tienduizenden gevangenen vrijgelaten uit de overvolle gevangenissen, en rond de grote steden zouden er teams klaarstaan die de temperatuur opnemen van mensen die de stad willen verlaten vanwege Nowruz. Reizigers met koorts worden naar quarantainecentra gestuurd, maar de rest mag doorrijden.

Batmanghelidj vermoedt dat de regering na Nowruz meer maatregelen treft. Tijdens het feest wordt veel geconsumeerd, voor veel mensen is dit het belangrijkste moment van het jaar om geld te verdienen. En dan is er het sociale aspect. ‘Mensen moeten afscheid nemen van het afgelopen jaar, dat voor iedereen zwaar is geweest’, zegt Batmanghelidj. ‘Met de hoop en het vertrouwen dat het komende jaar beter gaat zijn.’