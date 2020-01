Iran doet berichten over neerhalen van Oekraïense Boeing af als ‘psychologische oorlogsvoering’

Lees verder:

Zal Iran zijn openstaande rekening met de VS vereffenen?

Het ombrengen van generaal Qassem Soleimani, Irans militaire opperhoofd in het Midden-Oosten, leidde deze week vermoedelijk tot 176 dode vliegtuigpassagiers. Ligt meer bloedvergieten op de loer, of kan Soleimani’s dood ook rust in de regio brengen?

De VS zijn niet van plan aftocht te blazen uit Irak

De Amerikaanse regering heeft vrijdag geweigerd in te gaan op een verzoek van de Iraakse premier Adel Abdul Mahdi om voorbereidingen te treffen voor het vertrek van de Amerikaanse militairen uit Irak.

Dacht Iran dat de Amerikaanse aanval was begonnen? Vijf vragen over de neergehaalde Boeing

De ramp met de Oekraïense Boeing 737 bij Teheran roept alleen maar vragen op. Waarom sloot Iran bijvoorbeeld het luchtruim niet nadat het Amerikaanse bases in Irak met raketten had bestookt? Vijf vragen over een vliegramp die wellicht had kunnen worden voorkomen.

Bij Boeing hadden ze zelf al weinig vertrouwen in de Boeing 737 Max: ‘Ontworpen door clowns’

Boeing-medewerkers hadden zo weinig op met de 737 Max, dat ze hun ‘familie er niet in zouden laten vliegen’. Desondanks probeerden ze uit alle macht te voorkomen dat vliegtuigmaatschappijen of toezichthouders hun piloten zouden laten oefenen in een vluchtsimulator, omdat dat het toestel een stuk minder aantrekkelijk zou maken voor andere klanten.

Wie zijn de Canadese slachtoffers van de Iraanse vliegtuigramp?

Bij de vliegtuigramp in Iran kwamen 63 Canadezen en een aantal in Canada studerende Iraanse studenten om het leven. Wie waren zij?