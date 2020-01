Iran bestookt Amerikaans-Iraakse luchtmachtbases met raketten

Wat u moet weten: • Volgens de VS heeft Iran afgelopen nacht minstens 12 korteafstandsraketten afgevuurd op twee Iraakse bases waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd; • De Iraanse staatstelevisie meldt dat er tachtig ‘terroristische Amerikaanse soldaten’ zijn gedood en dat er helikopters zijn beschadigd. Amerikaanse bronnen ontkennen dit; • De raketaanval is opgeëist door de Revolutionaire Garde van Iran; • President Trump komt vanmiddag met een verklaring. Kort na de aanval zei hij dat ‘alles in orde is’.

Demonstranten protesteren tegen de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse vliegbases in Irak. Beeld AP

Iran had eerder wraak gezworen voor de Amerikaanse drone-aanval vorige week, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani het belangrijkste slachtoffer was.

Het Pentagon zegt in een verklaring dat ‘Iran meer dan twaalf ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak’. De luchtmachtbasis in Ain al-Asad is zeker zes keer getroffen. Tenminste één andere basis in de noordelijke stad Erbil werd ook geraakt.

Al-Asad, in de westelijke provincie Anbar, wordt gebruikt door Amerikaanse Iraakse troepen. Een groot deel van de Amerikaanse militairen in Irak zijn gelegerd in de twee getroffen bases. De Revolutionaire Garde sloeg toe terwijl de meeste soldaten aan het slapen waren. De omvang van de materiële schade is onbekend. De garde, die opereert naast het Iraanse leger, waarschuwde de VS niet terug te slaan. ‘Anders staat Amerika, de Grote Satan, een nog meer pijnlijke en vernietigende klap te wachten', aldus de garde in een verklaring.

Iran meldt in een eigen verklaring dat er wel degelijk Amerikaanse slachtoffers zijn gevallen: tachtig Amerikanen werden gedood nadat vijftien raketten doel troffen, aldus Teheran. Ook zou er grote schade zijn aan Amerikaans militair materieel. Deze verklaring is niet onafhankelijk bevestigd. ‘Iran nam proportionele zelfverdedigingsmaatregelen’, twitterde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif na de luchtaanvallen. ‘We zijn niet uit op een escalatie of oorlog', aldus Zarif, maar Iran ‘zal zichzelf verdedigen'.

De Verenigde Staten zeiden eerder dinsdag al te verwachten dat Iran binnenkort een vergeldingsactie uitvoert voor het doden van Soleimani, aldus minister Mark Esper van Defensie. ‘Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren.’

Verklaring Trump

De Iraanse raketaanval leidde tot crisisoverleg in het Pentagon en het Witte Huis. Minister van Defensie Esper en zijn collega van Buitenlandse Zaken Pompeo bezochten het Witte Huis om president Trump in te lichten over de situatie. De president overwoog de Amerikanen toe te spreken in een tv-toespraak maar hij zag hiervan af. Na overleg met Esper en Pompeo zei Trump dat hij later woensdag bekend zou maken welke stappen de VS zouden nemen.

De president reageerde wel op Twitter op de Iraanse aanval. Trump: ‘Alles is in orde! Raketten gelanceerd vanuit Iran op twee militaire bases in Irak. We nemen nu de schade op. We hebben veruit het sterkste en best uitgeruste leger ter wereld. Ik zal morgenochtend een verklaring geven.’

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 januari 2020

